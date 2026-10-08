ENTREVISTA FICM 2026: Traces Of Home – Volver al pasado para entender el presente

Con motivo de la llegada del documental Traces of Home al FICM 2026, Tomatazos pudo de platicar con la directora Colette Ghunim sobre regresar junto a sus padres a los lugares que moldearon su historia.

Muchas veces conocemos la historia de nuestra familia a través de recuerdos que ni siquiera son nuestros, de lugares de los que hemos escuchado hablar desde pequeños pero que no conocemos realmente y experiencias que nuestros padres vivieron mucho antes de que naciéramos. Y cuando llegamos a cierta edad donde es natural que empecemos a cuestionarnos quiénes somos, surge esta necesidad de volver al pasado para poder entender nuestro presente.

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¿De qué trata Traces of Home?

Esta búsqueda está en el centro de Traces of Home, documental dirigido por la cineasta mexicano-palestina Colette Ghunim, quien creció en Estados Unidos sintiéndose alejada de las dos culturas de su familia y decidió viajar junto a sus padres para conocer los hogares que dejaron durante su infancia.

Su madre Iza salió de México junto a su familia mientras escapaban de un hogar marcado por la violencia, mientras que su padre Hosni nació en Palestina y fue desplazado de Safed en 1948, cuando apenas tenía cuatro años.

Colette viaja con ellos a México y Palestina para conocer estos lugares, pero durante el camino también comienza a descubrir cosas sobre sus padres que durante años permanecieron sin hablarse, entendiendo mejor algunas de las experiencias que terminaron marcando a su familia.

Una reunión familiar

Parte de Traces of Home está construida con videos que el propio Hosni grabó durante la infancia de Colette y su hermano Ramsey, pues la cámara ya formaba parte de su vida mucho antes de que ella decidiera convertirse en directora.

La película marca el debut de Ghunim en el largometraje documental, después de haber dirigido The People’s Girls, ganador del premio a Mejor Cortometraje Documental en el Arab Film Festival. Su trabajo también se ha enfocado en utilizar el cine para acercarse a comunidades y personas cuyas historias pocas veces encuentran un espacio para ser escuchadas.

Y con motivo de la llegada de Traces of Home al Festival Internacional de Morelia (FICM), Tomatazos pudo de platicar con Colette Ghunim sobre regresar junto a sus padres a México y Palestina, lo que fue descubriendo sobre su familia durante el rodaje y cómo cambió su propia idea de lo que significa un hogar, además del proceso de convertir recuerdos tan personales en un documental.

Todos tenemos una historia que contar

Traces of Home es un documental que, como pocos, brinda acceso a aspectos muy íntimos de la historia familiar de la directora Colette Ghunim. Sobre si la realización de este proyecto cambió su forma de ver la memoria y las historias que las familias cuentan sobre sí mismas, la cineasta nos comentó:

Vaya, es una de las preguntas más bonitas que he recibido. Y sí; al hacer esta película me di cuenta de que mi familia tenía historias y trayectorias tan profundas que yo no comprendía cuando estaba creciendo. Cuando escuchaba la historia de mi madre —de cómo tuvo que irse de México cuando era pequeña y de la partida de mi padre—, me sonaba a cuentos de hadas lejanos; ni siquiera parecía real. Y fue solo cuando fuimos realmente a México y a Palestina que comprendí la trascendencia de su partida y entendí de verdad quiénes eran ellos en realidad. Y creo que a mi padre le pasó lo mismo cuando fue a México y vio la experiencia de mi madre. Llegó a comprenderla mucho mejor. Y lo mismo le ocurrió a mi madre al ir a Palestina; ella también pensó: «Madre mía, no entendía la situación en Palestina». Así que creo que la comprensión mutua entre ellos, y nuestra comprensión de la relación entre padres e hijos, todo eso cobró una nueva claridad gracias a la realización de Traces of Home. Y no solo nos hizo recordar de dónde venimos, sino que nos hizo recordar quiénes somos realmente.

Siendo directora e hija al mismo tiempo

Realizar un documental de este tipo es una especie de trabajo doble porque hay ocasiones en las que Colette tenía que seguir su instinto como cineasta para captura la historia pero a la vez saber cuándo simplemente estar presente como hija para sus padres. Sobre esta peculiar dinámica, Colette comenta:

Muchas veces en el documental se me ve detrás de la cámara; la usaba como escudo para no tener que profundizar tanto con mi familia, quedándome atrás para evitar tanta vulnerabilidad. Para mí, asumir el papel de directora resultaba mucho más fácil que asumir el de hija. A veces tenía que cambiar de rol cuando quería asegurarme de que ellos sintieran que sus historias eran respetadas y honradas, ya que había partes que mis padres no querían incluir en la película. Así que quise asegurarme de honrar sus deseos y demostrar que, sí, no estaba actuando únicamente como directora. Me encantó que este proceso también les permitiera hacerme preguntas a mí como hija; no se trataba solo de que yo entrevistara a mis padres, sino de que yo también me abriera. Hay una conversación con mi madre en la que decidí dejar de estar detrás de la cámara para ponerme a su lado. Pensé: “Aquí estoy siendo hija y compartiendo mi experiencia con ella frente a la cámara”. Fue un gran paso para dejar de ser solo cineasta y asumir también mi papel de hija.

Traces of Home (FOTO: FICM)

Mismo hogar, diferentes perspectivas

Para poder darle vida a este proyecto, la actriz contó con el apoyo de su hermano para poder aportar su propia perspectiva de lo que vivieron como familia en el pasado. Sobre qué le interesaba mostrar acerca de cómo dos personas pueden crecer en la misma familia y vivir experiencias completamente diferentes, esto nos compartió Colette:

Traces of Home se centra realmente tanto en los muros de México como en los de Palestina, pero también trata sobre los muros emocionales dentro de toda mi familia; esa sensación de que ninguno de los dos podía compartir lo que realmente sentía con nuestros padres, ni siquiera entre nosotros, esa distancia y desconexión que existía entre todos. Y la película fue lo que nos llevó a hablar realmente de lo que nos pasó mientras crecíamos. Mi hermano tenía problemas de adicción y yo ni siquiera sabía que él estaba pasando por tanto. Y él no sabía que yo también estaba lidiando con mis propias adicciones y trastornos alimenticios; fue como: «Vaya, cargábamos con tanto peso bajo el mismo techo y ni siquiera lo sabíamos». Así que esta película nos permitió vernos realmente y comprender por lo que todos estábamos pasando. Eso es maravilloso y muy conmovedor.

Conexiones inesperadas

Aunque México y Palestina son lugares muy diferentes, al estar viendo el documental uno encuentra conexiones inesperadas que surgen entre ambos por la historia de los padres de Colette. Sobre aquello que más le sorprendió de la forma en que sus historias empezaron a reflejarse mutuamente, esto nos dijo:

Diría que la mayor revelación que tuve fue que, literalmente, las mismas raíces de lo que ocurre en Palestina —con el genocidio y la ocupación— y lo que vivió mi madre —la violencia doméstica y un padre abusivo—, todo ello tiene su origen exactamente en lo mismo: el patriarcado y la violencia derivada del trauma. Que, a causa del trauma del Holocausto, los colonos judíos llegaron para apoderarse de Palestina. Que es simplemente otro ciclo de trauma. Y luego, a nivel familiar y doméstico, que mi abuelo sufrió un trauma que descargó contra mi madre. Así que era como una versión a pequeña escala dentro de casa y una versión mayor a nivel estatal, pero todo proviene de la misma raíz. Y eso me hizo comprender que el mensaje principal de la película gira en torno a sanar el trauma que llevamos dentro, para no repetir el ciclo una y otra vez.

Traces of Home (FOTO: FICM)

Un viaje emotivo

Y finalmente, sobre el peso emocional que significa regresar a México para presentar Traces of Home en un festival tan importante como el de Morelia, Colette menciona:

Formar parte del Festival de Cine de Morelia es realmente un sueño. No puedo creer que finalmente vayamos a proyectarla en México y traerla de vuelta de esta manera. Siento que puedo honrar a mi abuela por todo lo que pasó para cruzar la frontera y no volver jamás. Ella nunca regresó a México desde que se marchó con sus hijos. Así que volver con mi madre —ella viene, mi padre también, todos vienen a México—. Me emociona mucho sentir que puedo honrar su legado trayendo la obra de vuelta a nuestra gente, al público mexicano.

Traces of Home forma parte de la selección oficial de Documental Mexicano del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM). El Festival se celebrará del 16 al 25 de octubre en distintas sedes como ya es tradición.

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