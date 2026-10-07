ENTREVISTA FICM 2026: Forensita – La muerte como oficio familiar

En Tomatazos tuvimos la oportunidad de platicar con Pablo Vaca sobre encontrar la manera de acercarse a un tema tan sensible como la muerte sin dejar de contar una historia sobre crecer.

La adolescencia es una etapa llena de primeras experiencias, desde las amistades y la escuela hasta salir a bailar o preparar una fiesta de XV años. Para Inés, la protagonista de Forensita, todo esto convive además con una actividad bastante particular para alguien de su edad, pues desde pequeña ha estado muy cerca de la muerte, algo que muchos de nosotros pasamos toda la vida queriendo evadir.

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¿De qué trata Forensita?

Forensita, la ópera prima del director mexicano Pablo Vaca, sigue la vida de una joven de 14 años originaria de Oaxaca, quien además de ir a la escuela y tomar clases de baile urbano acompaña a su tío, un médico forense de la región, durante autopsias, necropsias y embalsamamientos.

Aunque desde fuera podría parecer extraño que estos dos mundos convivan, para Inés forman parte de una misma rutina y la vemos pasar con mucha naturalidad de convivir con sus amigas o pensar en sus XV años a ayudar durante los servicios post mortem.

Los preparativos para su fiesta también nos permiten conocer a Juanito, el joven que será su pareja de vals y que poco a poco comienza a mostrar curiosidad por acompañarla en su trabajo. A través de estos momentos conocemos otra parte de Inés y la relación tan particular que ha construido con la muerte desde una edad muy temprana.

Una nueva voz en el cine mexicano

Forensita marca el debut como director de largometraje de Pablo Vaca, quien anteriormente ha trabajado en el desarrollo y la investigación de otros proyectos documentales, entre ellos la serie Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero, estrenada en 2025 y de la que formó parte del equipo de investigación.

Forensita forma parte de la Selección Oficial de Documental Mexicano de la edición 24 del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), y en Tomatazos tuvimos la oportunidad de platicar con Pablo Vaca sobre acompañar a Inés durante esta etapa de su vida y encontrar la manera de acercarse a un tema como la muerte sin dejar de contar una historia sobre crecer.

La muerte a través de un filtro inocente

Luego de charlar acerca de nuestro gusto por películas de terror como Hereditary o Longlegs: Coleccionista de Almas, comenzamos la entrevista preguntándole a Pablo sobre qué aprendió de Inés sobre la manera en que los jóvenes entienden la muerte de una forma distinta a los adultos, a lo que el director contestó:

Creo que es muy sencillo. Ella tiene una forma de relacionarse con la muerte a la que no le da mayores vueltas. Evidentemente sabe que es algo muy triste, lo entiende, lo ve todos los días, está en contacto con esto, pero ella también entiende que tiene una vida más allá de su oficio y para ella es muy importante continuar con esta vida y creo que lo que aprendí es que lo más importante es estar buscando constantemente la vida, ¿no? Y regresar a la vida a pesar de la tristeza, a pesar del dolor.

Forensita (FOTO: FICM)

Emprendiendo el vuelo

En el documental vemos como Inés se prepara para celebrar su fiesta de XV años, una celebración que en México representa el paso hacia una nueva etapa de la vida, y al mismo tiempo también la vemos conviviendo de forma cotidiana con algo tan contrastante como lo es la muerte. Sobre qué le interesaba de colocar ese momento simbólico que son los XV años junto a un oficio relacionado con la muerte, Pablo comentó:

Creo que lo que me interesaba de los XV años, por un lado, es que era una forma para mí de darle una estructura a la historia, y que hubiera como una especie de arco narrativo. Y creo que también lo que me parecía muy curioso de la fiesta de XV es que un tema muy importante para mí en este documental era el crecer. Y el ir dejando ciertas capas de tu vida atrás. Y qué mejor manera de representar el crecer y el deshacerse de una etapa que los XV años.

La clave está en la confianza

Sobre cómo fue construir esta relación de cercanía y confianza con Inés para que le diera acceso a estos aspectos tan íntimos de su vida, Pablo menciona:

Yo quería hacer esta película y tenía que hacerla a través de la confianza. Entonces fue sentarme a platicar muchísimo con ella antes de traer una cámara. Conocernos, compartir sobre nuestras vidas, y conocer a la familia de Inés, porque creo que también ahí está una parte importante. Yo no solo podía llegar y conocerla a ella solamente, también era conocer a su mamá, conocer a su papá, platicar con ellos, conocer a su tío, conocer a sus hermanos. Y creo que fue conocer a todo un entorno familiar y también a sus amistades, y ya una vez que entre todos tuviéramos una relación, poder entrar con una cámara y empezar a filmar. Y creo que también era algo que yo le exigía mucho a mi equipo. Para mí era muy importante, una vez que se sumaba a alguien nuevo y que íbamos a filmar, que ellos también generaran una relación de muchísima confianza con todos ellos.Que les pusieran atención, que los escucháramos, que platicáramos con ellos, que hiciéramos tiempo no solo de filmar, pero también de pasar tiempo de ocio con ellos.

Nuestra relación con la muerte

Algo que llamó mucho nuestra atención, y que seguramente tampoco pasará desapercibida para todos nuestros lectores que tengan la oportunidad de ver el documental, es la naturalidad con la que Inés convive con la muerte. Sobre si la realización de esta película lo obligó a cuestionar nuestra propia relación con ella, Pablo menciona:

Más que obligarme, me permitió cuestionarme mi relación con la muerte. En algún taller de desarrollo en el que estuve me pidieron que le escribiera una carta a Inés y me acuerdo que me preguntaban: “Pablo, ¿cuál es tu relación con la muerte?”. Y yo les decía: “No tengo una relación con la muerte”. Y escribiendo esa carta evidentemente me di cuenta que como todo ser humano tenemos una relación con ella, porque hemos perdido familiares, amigos. Hemos vivido experiencias traumáticas.Fue simplemente conectar conmigo y estar más en comunicación con cosas o momentos de mi vida que por X o Y razón no recuerdo. Y eso es muy lindo.

Forensita (FOTO: FICM)

Cuando la muerte es un oficio familiar

Y ya entrando a los objetivos del documental y la razón detrás de él, al cuestionarle a Pablo sobre si le interesaba de cierta forma confrontarnos con nuestros propios prejuicios sobre qué y qué no debería formar parte de la vida de un adolescente, esto nos comentó:

Sí, totalmente. Creo que algo que me emocionó mucho del proceso de hacer esta película fue de repente voltear a ver a una joven que a lo que ella se dedica en sus ratos libres es a un oficio familiar. Y por más peculiar o fuera del lugar que pueda parecer, pues al final de cuentas es a lo que se dedica su familia, es algo que ella ha crecido escuchando durante mucho tiempo y creo que fue muy lindo conectar con esa parte de los oficios familiares.

Y aprovechando su respuesta, le preguntamos a Pablo sobre hasta qué punto diría que Forensita es también un retrato de una familia y de la transmisión de un oficio entre generaciones, a lo que nos contestó:

Claro. Digo, aunque todos en la familia son personajes muy secundarios y es un retrato 100% de Inés, creo que al final de cuentas todo lo que le han enseñado a Inés a través de su vida, la forma en la que la han apoyado para seguir adelante en este oficio, creo que eso se refleja en la película. Es un reflejo de esta familia y del tejido familiar.

Forensita en el FICM 2026

Y para finalizar nuestra conversación, le preguntamos a Pablo cómo se siente de poder presentar su ópera primera en un Festival tan prestigioso como el de Morelia:

Estrenar en Morelia para mí es un honor gigante. Estoy emocionadísimo. De hecho es muy loco porque después de mi primer viaje de investigación me fui al festival de Morelia hace cuatro años. Entonces de alguna forma para mí es un ciclo que se cierra ahora porque la película se empezó a gestar ahí sin ni siquiera yo imaginarme que podía estar ahí (…) Me encantaría después de la proyección poder platicar con los asistentes y ver qué es lo que les transmite, creo que eso es muy emocionante porque cada persona somos un mundo y todos tenemos maneras de ver una película de formas diferentes y me encantaría saber qué opinan de Forensita, tengo mucha curiosidad.

Forensita forma parte de la selección oficial de Documental Mexicano del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM). El Festival se celebrará del 16 al 25 de octubre en distintas sedes como ya es tradición.

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