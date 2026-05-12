‘En la zona gris’: Eiza González y su representación femenina y latina como líder en una película de acción americana

Eiza González vuelve al cine de acción con En la zona gris, thriller dirigido por Guy Ritchie (Agente Fortune: El Gran Engaño, Los Caballeros) donde comparte créditos con Henry Cavill y Jake Gyllenhaal. La actriz mexicana interpreta a una operativa de élite que ocupa el mando y carga parte del filo estratégico de la historia.

¿De qué trata En la Zona Gris?

La nueva cinta presentará a un equipo secreto de agentes acostumbrados a moverse fuera de los márgenes tradicionales del poder. Su misión consiste en recuperar una fortuna robada por Manny Salazar, un tirano implacable interpretado por Carlos Bardem. La propuesta tiene robo, acción, engaños y humor, la fórmula Ritchie. Cavill interpreta a Sid, Gyllenhaal a Bronco y Eiza González a Rachel Wild.

La cinta fue producida por Black Bear Pictures, con Guy Ritchie también como guionista y coproductor. El rodaje tuvo lugar en Tenerife, con locaciones como el Real Casino de Tenerife, San Andrés y la playa de Las Teresitas. En México llegará a salas de cine gracias a la distribución de Diamond Films.

Henry Cavill, Eiza González y Guy Ritchie

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La preparación de Eiza

Eiza González contó recientemente en The View que trabajar con Guy Ritchie exige una atención teatral. Según explicó, el director puede transformar una escena completa incluso después de meses de preparación, algo que vivió con un monólogo extenso. La actriz de 36 años reveló que tardó 3 o 4 meses en aprender un monólogo de 10 páginas. Cuando llegó al set, Ritchie decidió rehacerlo porque consideró que podía quedar mejor, una situación que la obligó a cambiar de chip y reaccionar con disciplina y velocidad.

“Rachel es una mujer muy estoica, fuerte y comandante”, dijo Eiza sobre su personaje. También explicó que debía proyectar presencia y firmeza al hablar, exigencia que hizo del papel en un reto físico y mental. Su trabajo con Ritchie ya tenía antecedente en Guerra sin Reglas, donde compartió pantalla con Henry Cavill.

Eiza González, orgullo de la representación femenina y latina

La carrera internacional de Eiza González es muestra de una búsqueda clara por personajes femeninos con agencia. En Baby Driver: El Aprendiz del Crimen, Darling era peligro y glamour, con una energía criminal imposible de ignorar.

En Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw, interpretó a Madam M, un personaje involucrada en el mundo del espionaje. Aunque su aparición fue breve, entró en una franquicia con una imagen de poder bien definida que enamoró a todo el mundo.

En Bloodshot, al lado de Vin Diesel, dio vida a KT, una mujer modificada tecnológicamente que peleaba por recuperar control sobre su cuerpo y sus decisiones. En entrevista con Glass durante las promociones, Eiza dijo que quiso mostrarle a las niñas latinas que ellas también podían ocupar esos lugares.

Jake Gyllenhaal y Henry Cavill en ‘En la Zona Gris’

También la vimos en Ambulancia, de Michael Bay, donde interpretó a Cam Thompson, una paramédica atrapada en una persecución extrema. Eiza ya pasó por la acción, thriller, ciencia ficción, comedia negra y drama, con títulos como Descuida, yo te cuido, Godzilla vs. Kong y El Problema de los 3 Cuerpos.

¿Cómo pasó de las telenovelas a Hollywood?

Antes de Hollywood, Eiza González ya era famosa en México gracias a Lola, érase una vez. La telenovela juvenil la puso temprano frente a una audiencia masiva y le dio una base mediática de ensueño. Luego vinieron proyectos como Sueña conmigo y Amores verdaderos, donde terminó de pulirse como diamante dentro de la televisión mexicana. El salto internacional llegó con la serie Del Crepúsculo al Amanecer, adaptación televisiva de la película de 1996.

Eiza ha hablado sobre la dureza del proceso de audición y los numerosos rechazos. En Hollywood, su ascenso se formó a golpe de insistencia y aprendizaje.

Latinas en acción

Claro que Eiza González no está sola, como latina, en el mapa de Hollywood. Adria Arjona también ha ganado terreno en el cine y la televisión con papeles en Andor, Hit Man, Morbius y el nuevo universo de DC como Maxima en Man of Tomorrow.

Ana de Armas, nacida en Cuba, logró una de las escenas de acción más vitoreadas de Sin Tiempo para Morir y luego protagonizó Bailarina, el excelente spin-off derivado de la franquicia John Wick, con Keanu Reeves.

Eiza vuelve a salas de cine este 14 de mayo con En la zona gris.

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