‘En la Zona Gris’: Eiza González dice que Guy Ritchie la ayudó a salir del encasillamiento en Hollywood

Eiza González vuelve a colaborar con Guy Ritchie en ‘En la Zona Gris’, thriller de acción que reúne a la actriz mexicana con Henry Cavill, Jake Gyllenhaal y Rosamund Pike. La película, estrenada en cines el 15 de mayo en E.U., llega después de varios cambios en su calendario de lanzamiento y coloca a González en un papel que, según ella misma, pocas veces ha podido interpretar dentro de Hollywood: una mujer que no pide permiso, no se disculpa por su ambición y mueve buena parte de la historia desde las sombras.

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¿Por qué ‘En la Zona Gris’ representa un cambio para Eiza González?

En entrevista con Boardroom, Eiza González habló sobre su tercera colaboración reciente con Guy Ritchie, después de trabajar con él en ‘Guerra sin Reglas’. En ‘En la Zona Gris’, la actriz interpreta a Rachel Wild, una abogada astuta que opera del otro lado de la ley y que se involucra en una operación ilegal junto a personajes interpretados por Henry Cavill y Jake Gyllenhaal.

Póster de ‘In the Grey’, de Guy Ritchie (imagen: IMDb)

Para González, el atractivo del personaje está en que Rachel no responde al molde habitual de muchos papeles femeninos en películas de acción o atracos. La actriz dijo que rara vez le ofrecen personajes así: “Nunca tengo la oportunidad de interpretar personajes así”. También describió a Rachel como una figura implacable dentro de la trama: “Es una organizadora perfeccionista y una salvaje meticulosa”.

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La película sigue a un equipo encubierto que debe recuperar una fortuna robada por un déspota. Aunque la cinta cuenta con dos estrellas masculinas de alto perfil, la entrevista subraya que Rachel no funciona como acompañante romántica ni como figura secundaria decorativa. González entiende que el personaje tiene otra posición dentro del relato: es quien organiza, empuja y calcula buena parte de la operación.

Eiza González defiende la forma en que Guy Ritchie escribe a sus personajes femeninos

Uno de los puntos centrales de la conversación fue la manera en que Guy Ritchie ha trabajado con Eiza González. La actriz aseguró que el director no se limita a seguir una idea rígida de casting, sino que desarrolla los personajes junto a sus intérpretes. Según González, Rachel Wild terminó de tomar forma durante el rodaje, especialmente en una escena donde debía explicar el atraco mientras preparaba una bebida.

La actriz contó que esa escena fue particularmente difícil porque tenía muchas páginas de diálogo y debía realizar una acción física precisa al mismo tiempo: “Esa fue la escena que me mató”. Sin embargo, también dijo que ese momento ayudó a encontrar el ADN del personaje.

González defendió además la escritura femenina de Guy Ritchie, incluso frente a la percepción de que sus películas suelen estar dominadas por personajes masculinos. “Es intrépido en la forma en que escribe sobre sus mujeres”, dijo. Después añadió: “Cuando escribe sobre mujeres, es un 10 sobre 10”. Para ella, la diferencia está en que Ritchie no construye a sus mujeres como damiselas en peligro, incluso cuando están atrapadas en situaciones extremas.

La actriz mexicana habla del encasillamiento en Hollywood

La parte más personal de la entrevista llegó cuando Eiza González habló sobre los límites que la industria suele imponer a ciertos actores. La mexicana explicó que Hollywood tiende a reducir a los intérpretes a una idea fija de lo que deberían hacer: “Creo que a la industria le encanta encasillarte en una idea de lo que deberías estar haciendo”.

González señaló que esa dinámica puede ser todavía más difícil para las mujeres y para las actrices latinas. Por eso considera que Guy Ritchie ha sido una figura importante en esta etapa de su carrera: el director no la ha limitado por su origen ni por los estereotipos que suelen acompañar a las intérpretes latinas en Hollywood.

Eiza González (imagen: Getty)

La actriz recordó que Ritchie la ha pensado para papeles que otros quizá no le habrían ofrecido, desde una espía británica hasta una negociadora inteligente. Para González, esas oportunidades le han permitido mostrar facetas que ya sabía que tenía como actriz, pero que necesitaban encontrar a alguien dispuesto a confiar en ellas.

Con ‘En la Zona Gris’, Eiza González suma otra película de acción a su filmografía y reafimra que está en una etapa en la que busca escapar de los moldes que Hollywood suele imponerle a las actrices latinas, con Guy Ritchie como un colaborador que la ha impulsado a ocupar lugares menos previsibles dentro del cine comercial.

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