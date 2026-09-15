Premios Emmy 2026: Lista completa de ganadores EN VIVO

La televisión celebra su gran noche con los Emmy 2026, ceremonia que nos regala ver un mismo lugar a figuras consagradas y protagonistas de estrenos aclamados. Las series que nos acompañaron durante el último año llegan a esa competencia, espacio donde estos reconocimientos individuales pueden repartir la celebración entre varias producciones. En Tomatazos estamos listos para la gran noche y es por eso que seguimos a los ganadores en vivo.
Mariska Hargitay, la máxima estrella de La ley y el orden: Unidad de víctimas especiales, se encarga de conducir la ceremonia y claro que los chistes en su guion no faltaron. La actriz cambia por una noche las investigaciones de Olivia Benson por la conducción de la gala dedicada al trabajo de sus colegas.
Los mayores nominados de los Emmy 2026
The Pitt llegó con 25 nominaciones, entre ellas mejor serie dramática y reconocimientos para Noah Wyle en actuación protagónica y dirección. El drama médico casi duplicó las 13 candidaturas que obtuvo el año anterior, cuando ganó como mejor drama. Siete integrantes de su elenco también consiguieron nominaciones en las categorías de actuación de reparto.
Hacks le pisó los talones con 24 candidaturas por su temporada final, superando las 23 que compartían The Bear y El Estudio como máximo para una comedia. Jean Smart buscó y encontró su quinto Emmy por esta serie, así como el octavo de su carrera. Hannah Einbinder, Meg Stalter y Paul W. Downs también compitieron por sus interpretaciones de reparto.
A continuación te presentamos la lista de ganadores de la ceremonia de hoy, 14 de septiembre:
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Lista completa de ganadores de los Emmy 2026
Mejor serie de comedia
- ‘Abbott Elementary’
- ‘The Bear’
- ‘Hacks’
- ‘Margo’s Got Money Troubles’
- ‘Nobody Wants This’
- ‘Only Murders in the Building’
- ‘Shrinking’
- ‘Widow’s Bay’
Mejor actor principal en una serie de comedia
- Yahya Abdul-Mateen II — ‘Wonder Man’
- Steve Carell — ‘Rooster’
- Matthew Rhys — ‘Widow’s Bay’ (GANADOR)
- Jason Segel — ‘Shrinking’
- Martin Short — ‘Only Murders in the Building’
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Mejor actriz principal en una serie de comedia
- Quinta Brunson — ‘Abbott Elementary’
- Ayo Edebiri — ‘The Bear’
- Elle Fanning — ‘Margo’s Got Money Troubles’
- Lisa Kudrow — ‘The Comeback’
- Jean Smart — ‘Hacks’ (GANADORA)
Mejor actor de reparto en una serie de comedia
- Colman Domingo — ‘The Four Seasons’
- Paul W. Downs — ‘Hacks’
- Harrison Ford — ‘Shrinking’
- Nick Offerman — ‘Margo’s Got Money Troubles’
- Stephen Root — ‘Widow’s Bay’ (GANADOR)
- Michael Urie — ‘Shrinking’
- Tyler James Williams — ‘Abbott Elementary’
Mejor actriz de reparto en una serie de comedia
- Dale Dickey — ‘Widow’s Bay’
- Hannah Einbinder — ‘Hacks’
- Janelle James — ‘Abbott Elementary’
- Kate O’Flynn — ‘Widow’s Bay’ (GANADORA)
- Michelle Pfeiffer — ‘Margo’s Got Money Troubles’
- Megan Stalter — ‘Hacks’
- Jessica Williams — ‘Shrinking’
Mejor actor invitado en una serie de comedia
- Michael J. Fox — ‘Shrinking’
- Brett Goldstein — ‘Shrinking’
- Hamish Linklater — ‘Widow’s Bay’
- Christopher McDonald — ‘Hacks’
- Rob Reiner — ‘The Bear’ (GANADOR)
- Connor Storrie — ‘Saturday Night Live’
Mejor actriz invitada en una serie de comedia
- Leslie Bibb — ‘Hacks’
- Jamie Lee Curtis — ‘The Bear’
- Betty Gilpin — ‘Widow’s Bay’ (GANADORA)
- Cherry Jones — ‘Hacks’
- Laurie Metcalf — ‘Hacks’
- Kaitlin Olson — ‘Hacks’
- Lauren Weedman — ‘Hacks’
Mejor serie dramática
- ‘The Diplomat’
- ‘The Gilded Age’
- ‘A Knight of the Seven Kingdoms’
- ‘Paradise’
- ‘The Pitt’ (GANADORA)
- ‘Pluribus’
- ‘Slow Horses’
- ‘Your Friends & Neighbors’
Mejor actor principal en una serie dramática
- Sterling K. Brown — ‘Paradise’
- Gary Oldman — ‘Slow Horses’
- Mark Ruffalo — ‘Task’
- Rufus Sewell — ‘The Diplomat’
- Noah Wyle — ‘The Pitt’ (GANADOR)
Mejor actriz principal en una serie dramática
- Carrie Coon — ‘The Gilded Age’
- Chase Infiniti — ‘The Testaments’
- Keri Russell — ‘The Diplomat’
- Rhea Seehorn — ‘Pluribus’ (GANADORA)
- Zendaya — ‘Euphoria’
Mejor actor de reparto en una serie dramática
- Patrick Ball — ‘The Pitt’
- Billy Crudup — ‘The Morning Show’
- Shawn Hatosy — ‘The Pitt’
- Gerran Howell — ‘The Pitt’
- Jack Lowden — ‘Slow Horses’
- Tom Pelphrey — ‘Task’ (GANADOR)
- Carlos-Manuel Vesga — ‘Pluribus’
Mejor actriz de reparto en una serie dramática
- Taylor Dearden — ‘The Pitt’
- Fiona Dourif — ‘The Pitt’
- Allison Janney — ‘The Diplomat’ (GANADORA)
- Katherine LaNasa — ‘The Pitt’
- Sepideh Moafi — ‘The Pitt’
- Julianne Nicholson — ‘Paradise’
- Karolina Wydra — ‘Pluribus’
Mejor actor invitado en una serie dramática
- Colman Domingo — ‘Euphoria’
- Ernest Harden Jr. — ‘The Pitt’ (GANADOR)
- Jeff Hiller — ‘Pluribus’
- Jeff Kober — ‘The Pitt’
- Jonathan Pryce — ‘Slow Horses’
- Bradley Whitford — ‘The Diplomat’
Mejor actriz invitada en una serie dramática
- Brittany Allen — ‘The Pitt’
- Tal Anderson — ‘The Pitt’
- Tina Ivlev — ‘The Pitt’
- Miriam Shor — ‘Pluribus’
- Merritt Wever — ‘The Gilded Age’
- Shailene Woodley — ‘Paradise’ (GANADORA)
Mejor serie limitada o antológica
- ‘All Her Fault’
- ‘The Beast in Me’
- ‘Beef’
- ‘DTF St. Louis’ (GANADORA)
- ‘Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette’
Mejor película de televisión
- ‘Heads of State’
- ‘Miss You, Love You’
- ‘People We Meet on Vacation’
- ‘Remarkably Bright Creatures’ (GANADORA)
- ‘Tom Clancy’s Jack Ryan: Ghost War’
Mejor actor principal en una serie limitada, antológica o película
- Riz Ahmed — ‘Bait’
- Jason Bateman — ‘Black Rabbit’
- Charlie Hunnam — ‘Monster: The Ed Gein Story’
- Oscar Isaac — ‘Beef’
- Matthew Rhys — ‘The Beast in Me’ (GANADOR)
Mejor actriz principal en una serie limitada, antológica o película
- Claire Danes — ‘The Beast in Me’
- Sally Field — ‘Remarkably Bright Creatures’ (GANADORA)
- Carey Mulligan — ‘Beef’
- Sarah Pidgeon — ‘Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette’
- Sarah Snook — ‘All Her Fault’
Mejor actor de reparto en una serie limitada, antológica o película
- Jason Bateman — ‘DTF St. Louis’
- Richard Gadd — ‘Half Man’
- David Harbour — ‘DTF St. Louis’ (GANADOR)
- Richard Jenkins — ‘DTF St. Louis’
- Charles Melton — ‘Beef’
- Nick Offerman — ‘Death by Lightning’
Mejor actriz de reparto en una serie limitada, antológica o película
- Linda Cardellini — ‘DTF St. Louis’ (GANADORA)
- Dakota Fanning — ‘All Her Fault’
- Laurie Metcalf — ‘Monster: The Ed Gein Story’
- Joy Sunday — ‘DTF St. Louis’
- Youn Yuh-jung — ‘Beef’
- Constance Zimmer — ‘Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette’
Mejor programa de competencia de reality
- ‘Dancing with the Stars’
- ‘RuPaul’s Drag Race’
- ‘Survivor’
- ‘Top Chef’
- ‘The Traitors’ (GANADOR)
Mejor concurso
- ‘Celebrity Family Feud’
- ‘Jeopardy!’ (GANADOR)
- ‘The Price Is Right’
- ‘Wheel of Fortune’
- ‘Who Wants to Be a Millionaire’
Mejor presentador de reality o competencia de reality
- RuPaul Charles — ‘RuPaul’s Drag Race’
- Alan Cumming — ‘The Traitors’ (GANADOR)
- Kristen Kish — ‘Top Chef’
- Ariana Madix — ‘Love Island USA’
- Jeff Probst — ‘Survivor’
Mejor presentador de concurso
- Steve Harvey — ‘Celebrity Family Feud’
- Ken Jennings — ‘Jeopardy!’
- Colin Jost — ‘Pop Culture Jeopardy!’
- Jimmy Kimmel — ‘Who Wants to Be a Millionaire’ (GANADOR)
- Martin Short — ‘Match Game’
Mejor programa animado
- ‘Bob’s Burgers’
- ‘Rick and Morty’
- ‘The Simpsons’
- ‘Smiling Friends’
- ‘South Park’ (GANADOR)
- ‘Star Wars: Visions’
Mejor serie de variedades
- ‘The Daily Show’
- ‘Jimmy Kimmel Live!’
- ‘Last Week Tonight with John Oliver’
- ‘The Late Show with Stephen Colbert’ (GANADORA)
- ‘Saturday Night Live’
Mejor especial de variedades en vivo
- ‘The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny’ (GANADOR)
- ‘83rd Annual Golden Globes’
- ‘68th Annual Grammy Awards’
- ‘The Oscars’
- ‘78th Annual Tony Awards’
Mejor especial de variedades pregrabado
- ‘Dave Chappelle: The Unstoppable…’
- ‘The Muppet Show’ (GANADOR)
- ‘Nikki Glaser: Good Girl’
- ‘Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show’
- ‘Wicked: One Wonderful Night’
Mejor documental o especial de no ficción
- ‘John Candy: I Like Me’
- ‘Marty, Life Is Short’
- ‘Mel Brooks: The 99 Year Old Man!’
- ‘My Mom Jayne: A Film by Mariska Hargitay’ (GANADOR)
- ‘Ocean with David Attenborough’
Mejor serie documental o de no ficción
- ‘The American Revolution’
- ‘Mr. Scorsese’ (GANADORA)
- ‘Rafa’
- ‘Sean Combs: The Reckoning’
- ‘The Yogurt Shop Murders’
Mejor guion para un serie dramática
- Peter Ackerman y Debora Cahn, The Diplomat
- Kirsten Pierre-Geyfman and R. Scott Gemmill, The Pitt
- Valerie Chu, The Pitt
- Will Smith, Slow Horses
- Brad Ingelsby, Task
- Vince Gilligan, Pluribus (GANADOR)