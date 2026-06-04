Emilia Clarke habla sobre la enfermedad que estuvo a punto de quitarle la vida: ‘Me sentí avergonzada y no se lo dije a HBO’

Emilia Clarke volvió a hablar de una etapa que pudo terminar con su vida cuando Game of Thrones empezaba a convertirla en una de las actrices más famosas del planeta. La intérprete de Daenerys Targaryen recordó sus dos hemorragias cerebrales y el largo proceso de recuperación que vino después.

La actriz fue homenajeada en Power of Women London, de Variety, donde enfocó su discurso en una desigualdad sobre la falta de acompañamiento para personas que sobreviven a lesiones cerebrales.

¿Qué le pasó a Emilia Clarke?

Emilia Clarke sufrió su primera hemorragia cerebral a los 22 años, poco después de filmar la primera temporada de Game of Thrones. A los 24 vivió una segunda emergencia, ya con su carrera en pleno ascenso y con la presión de mantener una imagen pública casi imposible:

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“Tenía 22 años cuando sufrí mi primera hemorragia cerebral. Tenía 24 cuando sufrí la segunda. También tenía 22 cuando filmé la primera temporada de Game of Thrones y 24 cuando debuté en Broadway. Me gustaría culpar a mi hemorragia cerebral por las malas críticas, pero ocurrió después de que terminamos la obra, bastante antes… Quince años después de mi primera hemorragia, tengo la perspectiva necesaria para ver lo difícil que realmente fue aquella etapa.”

Negación, ocultamiento y SameYou

Clarke explicó que pudo caminar, hablar, recordar sus líneas y volver a cámara pocas semanas después de ambas lesiones. La apariencia de normalidad hizo que ella misma pensara que todo estaba resuelto, aunque su cuerpo seguía enviando señales que nadie lograba ordenar.

“¿Y ese cansancio extremo que ninguna otra persona de veintitantos años que conocía parecía sufrir? ¿Y mi ansiedad? Seguramente eso era normal trabajando en una industria obsesionada con la imagen. ¿Romperme una costilla después de filmar una escena de sexo? Quizá eso fue culpa de él. Pero incluso desmayarme después de largas jornadas de rodaje, o el dolor que sentía por todo el cuerpo… Ni siquiera pensé que debía averiguar por qué ocurría. Simplemente lo atribuí al estrés y a mi agenda de trabajo que no manejaba demasiado bien. Pensé que estaba curada.

Clarke reveló que en 2011 no quería que nadie supiera lo que había ocurrido. La actriz, entonces muy joven y recién llegada a una serie que crecería de manera brutal, sintió vergüenza ante un diagnóstico que no alcanzaba a comprender:

Emilia Clarke como Daenerys Targaryen en Game of Thrones

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“No quería que nadie supiera sobre mis hemorragias cerebrales. Me sentía avergonzada y abrumada por un diagnóstico que no entendía. Ni siquiera se lo contamos a HBO hasta que supimos que no iba a morir, lo cual, en términos televisivos, suele ser el momento en que eliminan a tu personaje. Después de mi segunda hemorragia, en 2014, empecé a pensar que quizá hablar públicamente sobre ello podría ayudar. Pero aun así me tomó años enfrentarme a mi propia verdad.”

La actriz contó su historia en 2019, cuando fundó su organización caritativa, SameYou, junto con su madre, Jenny Clarke. La organización busca apoyar a personas que sobreviven a lesiones cerebrales y necesitan ayuda para recuperar su vida cotidiana. La actris reveló que al compartir su experiencia recibió mensajes de muchas personas jóvenes con historias parecidas. Hoy la comunidad de SameYou reúne a decenas de miles de sobrevivientes que describen la recuperación como caer de un precipicio sin nadie para sostenerlos.

La importancia de sanar según Emilia

La actriz explicó que, ante una lesión cerebral, los doctores detienen la hemorragia, retiran coágulos, buscan el origen, operan y envían a la persona a casa. El problema aparece después, cuando quedan síntomas físicos, emocionales, cognitivos o lingüísticos sin atención suficiente. Fue en esta parte donde recalcó lo importante que es sanar a través del acompañamiento: