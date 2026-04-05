‘Elden Ring’: ¿De qué tratará y cuándo empieza el rodaje de la nueva adaptación cinematográfica dirigida por Alex Garland?

La adaptación cinematográfica de Elden Ring tiene todo para ser el sueño hecho realidad de quienes superaron las 300 horas en el videojuego. El proyecto, impulsado por Alex Garland junto a A24, avanza con señales claras de producción activa, lo que coloca a uno de los videojuegos más influyentes de los últimos años en la […]

La adaptación cinematográfica de Elden Ring tiene todo para ser el sueño hecho realidad de quienes superaron las 300 horas en el videojuego. El proyecto, impulsado por Alex Garland junto a A24, avanza con señales claras de producción activa, lo que coloca a uno de los videojuegos más influyentes de los últimos años en la ruta hacia la pantalla grande.

Aunque los detalles oficiales son muy discretos, el interés alrededor del proyecto no para de crecer. Garland no es un director ajeno a la ciencia ficción ni a los relatos complejos; si su nombre está conectado a esta adaptación es porque tiene un genuino interés por las historias del videojuego. El cineasta podría traernos una reinterpretación con sello propio, construida a partir de una obsesión muy personal.

¿De qué trata Elden Ring?

El videojuego original, lanzado en 2022, toma lugar en un territorio conocido como las Tierras Intermedias, un espacio en ruinas donde el poder se fragmentó junto con un artefactoque sostenía el orden del mundo. El jugador encarna a un tarnished, una figura marginada que regresa del exilio con la misión de reconstruir ese equilibrio roto y reclamar un lugar en la jerarquía divina.

Kit Connor protagonizará la película de Elden Ring

Elden Ring se nos presenta a través de fragmentos, ruinas, descripciones y encuentros con entidades de mil formas. La mitología fue creada en colaboración con George R. R. Martin, quien añadió peso político y genealógico a los personajes. Al ser un mundo abierto, este título no es para los carentes de paciencia, sino para quienes aman el jugar por varias horas y quieren descubrir poco a poco los secretos de un pasado oscuro.

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Traducir una experiencia basada en exploración y la ambigüedad a un lenguaje cinematográfico exige decisiones delicadas. Garland, sin embargo, ha trabajado antes con estructuras abiertas y atmósferas densas, así que, en lugar de simplificar el material original, lo abordará desde otro ángulo.

¿Cuándo empieza el rodaje de la nueva película de Elden Ring?

De acuerdo con World of Reel, la producción ya levantó sets y el rodaje comenzaría en cuestión de días. Fuentes cercanas al proyecto señalan que las cámaras arrancarán la próxima semana, lo que indica que el desarrollo avanzó más rápido de lo que muchos esperaban tras su anuncio en 2025.

Algunas imágenes filtradas desde locaciones en Inglaterra muestran estructuras que emulan los templos y ruinas del juego. Aunque no hay confirmación oficial sobre el uso de esas locaciones específicas, el material que se viralizó en redes enseña que la producción buscaría fusionar escenarios reales con efectos digitales para construir el mundo.

Que A24 respalde una película de esta escala también llama mucho nuestra atención. Se trata de un proyecto que por su ambición visual podría convertirse en el más costoso en la historia del estudio.

¿Quiénes actúan?

Cailee Spaeny protagonizará la película de Elden Ring

Kit Connor, conocido por Heartstopper, figura entre los protagonistas, acompañado por Ben Whishaw, famosos por sus personajes introspectivos, y Cailee Spaeny, famosa por película como Guerra Civil, Priscilla y Alien: Romulus. Hasta ahora, los roles específicos que tomarán no se han revelado al público.

La obsesión de Alex Garland

Si algo distingue a esta adaptación es que no fue un encargo externo ni una negociación de estudio. Garland desarrolló el proyecto por iniciativa propia, escribió un guion de gran extensión acompañado de material visual y viajó a Japón para presentar su propuesta a Hidetaka Miyazaki, el director creativo de Elden Ring.

Garland habló en Reddit el año pasado sobre su relación con este videojuego; declaró que lo ha completado en múltiples ocasiones y que sigue descubriendo elementos en cada partida.

Las mejores películas del director

Ex Machina puso a Garland como una voz singular dentro de la ciencia ficción actual, con una historia sobre inteligencia artificial y psicología. Con Aniquilación llevó ese interés hacia terrenos más abstractos; esa película se construyó mediante una sensación de extrañeza, con lo desconocido como carta de presentación.

En 2024, con Guerra Civil, trabajó con conflictos humanos en escalas amplias sin dejar de lado el drama. A eso se suma su trabajo como guionista en Extermino: La Evolución. Esta franquicia volvió a la vida en años recientes con un estilo completamente diferente al que conocíamos.

La película de Elden Ring no tiene fecha de estreno.

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