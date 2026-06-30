El triste caso de Daveigh Chase: La verdad tras la muerte de la actriz de ‘El Aro’ y ‘Lilo y Stitch’

La historia de Daveigh Chase, una de las actrices infantiles más recordadas de principios de los años 2000, terminó de la manera menos imaginada. La intérprete, famosa por dar voz a Lilo en Lilo y Stitch y por interpretar a Samara Morgan en El Aro, falleció a los 35 años el pasado 16 de junio luego de pasar varios años alejada de Hollywood y atravesar una dura situación personal que transformó por completo su vida.

Familiares y personas cercanas a ella comenzaron a compartir distintos testimonios en medios variados sobre los años que siguieron a su retiro de la actuación, un periodo en el que Daveigh se enfrentó a problemas de salud, adicciones, soledad y una vulnerabilidad que la aisló del mundo casi por completo.

Inicios y vida de Daveigh Chase en Hollywood

Uno de sus primeros fue en Sabrina, la bruja adolescente en los años noventa, aunque el verdadero hit apareció en 2001 al interpretar a Samantha Darko en Donnie Darko, película que con el tiempo se transformó en clásico de culto. Al año siguiente interpretó a Lilo en Lilo y Stitch, personaje que retomó posteriormente en otros proyectos de la misma franquicia. Ese mismo año sorprendió al público con una interpretación completamente distinta al convertirse en Samara Morgan, la aterradora niña de El Aro cuyo rostro vive incrustado en la mente de su servidora.

Daveigh Chase en S. Darko, secuela de Donnie Darko (Foto: IMDb)

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Daveigh fuera de la industria

Tras escasez de roles y malas críticas hacia sus últimos trabajos, Daveig se alejó de Hollywood para siempre en 2016. Con el paso del tiempo comenzaron a surgir reportes sobre el difícil momento que atravesaba la actriz. Su madre, Cathy Chase, contó para The Daily Mail que un accidente de motocicleta ocurrido aquel año cambió la vida de su hija, pues el tratamiento médico derivó en el consumo de analgésicos que terminaría convirtiéndose en una dependencia mucho más grave:

“Me duele porque la gente dice que debí haber sido una mala madre, pero jamás me rendí con ella. Una madre nunca abandona a su hijo. Yo seguía esperando que regresara a casa. Buscaba drogas y se juntaba con las personas equivocadas. Nunca eché a mi hija de la casa. Ella quería libertad y esas personas la hicieron depender de las drogas. Ahí empezó todo”.

Explicó que intentó conseguir ayuda para Daveigh durante años, aunque la ley impedía obligarla a recibir tratamiento si ella no lo aceptaba.

¿Por qué murió?

Tras varios reportes contradictorios difundidos inmediatamente después de su fallecimiento, la Oficina del Forense del Condado de Los Ángeles confirmó que Daveigh Chase padecía síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), el cual propició su muerte. También se registró el consumo crónico de múltiples sustancias. Esa conclusión sustituyó las primeras versiones difundidas por personas cercanas, que mencionaban meningitis y sepsis.

Daveigh Chase

En años recientes, Daveigh Chase vivía en situación de calle en el centro de Los Ángeles. De acuerdo con People, fue hospitalizada poco antes de su fallecimiento debido a un cuadro de desnutrición. Shawn Rosenthal, uno de sus amigos, relató que varias personas intentaron localizarla para ayudarla, aunque nunca lograron convencerla de iniciar un tratamiento. También comentó que la actriz había cambiado demasiado:

“Era muy difícil reconocerla si la comparabas con las fotografías de cuando hacía películas y doblaje para televisión. Temía recibir esta noticia. Espero que al fin haya encontrado paz”.

Durante los días posteriores a su fallecimiento circularon distintas versiones sobre las circunstancias de su muerte. Roy Hernandez, quien aseguró haber sido pareja de la actriz, afirmó que había enfermado de meningitis y que también sufrió sepsis. Sin embargo, días después la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles dio a conocer su dictamen oficial.

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