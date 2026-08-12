‘El Diario de la Princesa 3’: Por qué Julie Andrews no volverá como la reina Clarisse

El muy esperado regreso de Mia Thermopolis a Genovia tendrá una ausencia que no podemos pasar por alto. Julie Andrews decidió no participar en El Diario de la Princesa 3, pese a que el equipo creativo intentó convencerla durante todo el 2025. A los 90 años, la actriz ya piensa que su etapa trabajando frente a las cámaras terminó y que Anne Hathaway puede conducir esta nueva historia sin necesitar otra aparición de la reina Clarisse Renaldi.

Julie Andrews no volverá en El Diario de la Princesa 3

Disney lleva varios años intentando levantar una tercera película de la saga que convirtió a Hathaway en estrella a comienzos de los 2000 y que fue el inicio de una carrera llena de fortuna y premios. El proyecto finalmente se movió con Adele Lim como directora y con Mia ya convertida en reina de Genovia, aunque uno de los regresos más deseados por los seguidores quedó descartado.

Andrews confirmó su decisión en una nueva entrevista con InStyle: “Creo que estoy retirada, en verdad; esa sería probablemente la mejor manera de describirlo. Me preguntaron todo el año pasado si estaría interesada en hacerlo”, explicó. “Fue muy, muy difícil decir que no, pero lo hice porque pensé que tuve una experiencia maravillosa, y sentí que esta podría prosperar perfectamente y que no necesitaría a la abuela entrando ahí a mi edad”, agregó Andrews.

Julie Andrews y Anne Hathaway en El Diario de la Princesa (Foto: IMDb)

Andrews lleva años alejada de la actuación física, aunque continúa trabajando con su voz, pues interpreta a Lady Whistledown en Bridgerton y puede grabar sus diálogos en un estudio instalado dentro de su casa: “Lo hago principalmente para mantener vivo mi cerebro”, contó al hablar de ese trabajo. También participa en el podcast Jane Austen Stories y acaba de publicar Shy, el libro infantil número 35 que escribe junto con su hija Emma Walton Hamilton.

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Dificultades en el guion de El Diario de la Princesa 3

El desarrollo de El Diario de la Princesa 3 comenzó varios años atrás, pero el libreto pasó por cambios importantes y, según la propia Hathaway, el equipo llegó a desechar buena parte de la historia para buscar otra dirección narrativa. La actriz de 43 años habló sobre el proceso durante una aparición en Radio Andy junto con Matt Damon, realizada durante la promoción de La Odisea. Allí explicó que habían encontrado una solución para la historia después de reconsiderar el material que estaban preparando.

“Creo que estamos avanzando en la dirección correcta. El guion en el que estábamos trabajando… tuvimos que empezar de nuevo con esta nueva dirección, que sé que probablemente no es la actualización que nadie quería, pero todos sentimos que esta va a ser la indicada”.

Anne Hathaway en El Diario de la Princesa 2 (Foto: IMDb)

La actriz también señaló que rodará otra película antes de concentrarse en El Diario de la Princesa 3. Adele Lim confirmó en mayo que el plan de producción seguía definiéndose y adelantó que parte del rodaje ocurrirá en Europa, y que la intención es mostrar Genovia con una amplitud que las películas anteriores no pudieron ofrecer: “Si eras fan de las primeras dos películas, creo que puedes esperar muchos regresos divertidos”.

El cine de Julie Andrews

La despedida de Clarisse nos es significativa porque Andrews bordó una carrera sin igual en varios de los musicales más famosos del cine. Antes de convertirse en reina de Genovia ya había construido una trayectoria extraordinaria en Broadway, donde interpretó a Eliza Doolittle en My Fair Lady. Su debut cinematográfico como protagonista en Mary Poppins no pudo resultar mejor, pues le dio el Oscar a mejor actriz en 1965; la película consiguió 13 nominaciones y cinco premios de la Academia.

Un año después del rodaje de Mary Poppins llegó Maria von Trapp en La novicia rebelde, película que terminó convirtiéndose en otra de las obras inseparables de su imagen pública, con una interpretación vocal que continúa siendo reconocida seis décadas después. Su filmografía incluye también ¿Víctor o Victoria?, dirigida por Blake Edwards, además de trabajos como Thoroughly Modern Millie y 10.

El Diario de la Princesa 3 todavía no tiene fecha de estreno.

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