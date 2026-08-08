Dwayne Johnson defiende ‘Moana’ tras las reseñas y expectativas no cumplidas: ‘Así son las cosas’

El actor reconoció que las primeras críticas fueron muy positivas, pero después la recepción cambió

Dwayne Johnson respondió a la recepción crítica que ha tenido la versión live-action de ‘Moana’, una producción que llegó a los cines con el respaldo de una de las franquicias recientes más exitosas de Disney, pero que no ha logrado cumplir con las expectativas de la compañía. El actor, quien retomó el papel de Maui después de prestar su voz al personaje en la cinta animada de 2016, aseguró que acepta las opiniones negativas y prefiere concentrarse en el impacto que la película pueda tener entre quienes sí conectaron con ella.

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¿Qué dijo Dwayne Johnson sobre las malas críticas de ‘Moana’?

En conversación con People, Johnson recordó que las primeras reseñas que conoció fueron muy favorables, algo que inicialmente lo hizo pensar que la respuesta general seguiría esa misma dirección. Sin embargo, el panorama cambió conforme comenzaron a publicarse más críticas.

Dwayne Johnson como Maui en el live-action de ‘Moana’ (imagen: Disney)

“Salieron nuestras dos primeras críticas y nunca lo olvidaré… Fueron increíbles. Quedé impresionado. [Luego] la situación tomó otro rumbo, como a veces sucede. Así son las cosas en este negocio. [Mi esposa y yo] tuvimos muchas de estas conversaciones en casa, junto a la isla de la cocina, a altas horas de la noche cuando los bebés ya dormían. El reto era decirnos: «Vale, pero recordemos qué vendrá después de este fin de semana de estreno. Tengamos presente lo que está ocurriendo ahora mismo y todo el revuelo que se está generando».”

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Pese a esa recepción, el actor señaló que continúa orgulloso del resultado y del efecto positivo que la película ha tenido entre parte del público. Su postura frente a quienes no quedaron convencidos fue directa:

“Si te encanta, genial. Si no, no hay problema.”

Disney reconoce que la taquilla quedó por debajo de lo esperado

Las críticas no han sido el único problema para ‘Moana’. Durante la llamada de resultados financieros de Disney del 5 de agosto, el nuevo CEO de la compañía, Josh D’Amaro, reconoció que tanto esta película como ‘The Mandalorian and Grogu’ tuvieron un desempeño inferior a las expectativas en taquilla.

“Incluso cuando las películas de nuestras franquicias no cumplen con nuestras expectativas de taquilla, como ocurre con ‘The Mandalorian & Grogu’ y la versión de acción real de ‘Moana’, nuestras inversiones en estas propiedades clave impulsan otras áreas de la compañía.”

Variety ha estimado que ‘Moana’ podría generar pérdidas de por lo menos US$100 millones durante su recorrido cinematográfico. La película tuvo un presupuesto de producción cercano a los US$250 millones y alrededor de US$120 millones adicionales destinados a marketing.

Un remake costoso de una franquicia todavía reciente

Dirigida por Thomas Kail y protagonizada por Catherine Lagaʻaia como Moana, la nueva versión llegó menos de diez años después de la película animada original y menos de dos años después de ‘Moana 2’, que superó los US$1,000 millones en la taquilla mundial.

Dwayne Johnson (Imagen: NBC)

El proyecto también significó el regreso de Johnson como Maui, ahora interpretando físicamente al personaje mediante un trabajo de caracterización que incluyó aproximadamente 40 libras de prótesis, cabello y otros elementos.

Aunque el desempeño comercial del remake ha sido menor al esperado, Disney mantiene a ‘Moana’ como una de sus propiedades importantes. La franquicia continúa generando ingresos a través de música, productos, streaming y presencia en parques temáticos, mientras ya existen conversaciones sobre una tercera película animada. Para Johnson, las críticas forman parte de trabajar dentro de una industria en la que la recepción nunca está garantizada.

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