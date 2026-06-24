Dulce Princesa y Marceline regresan: Todo lo que debes saber sobre estos personajes y el nuevo spin-off de ‘Hora de Aventura’

Para nuestra fortuna, el universo de Hora de Aventura no deja de crecer, incluso una década después del final de su serie original. Parecía que la Tierra de Ooo ya había contado la mayoría de sus historias, pero una nueva producción acaba de devolver al primer plano a dos de los personajes más queridos por los seguidores de la franquicia: Dulce Princesa y Marceline.

La buena nueva fue revelada durante el Festival Internacional de Animación de Annecy, donde Warner Bros. Animation, Cartoon Network Studios y HBO Max confirmaron un nuevo proyecto ubicado en el mismo universo. Aunque la saga ya había explorado otros rincones de Ooo a través de producciones spin-off, esta vez la atención la tendrá un dúo que acompañó a la serie durante años.

¿Qué pasó con Dulce Princesa y Marceline al final de Hora de Aventura?

Pocas relaciones evolucionaron tanto dentro de Hora de Aventura como la de Dulce Princesa y Marceline. Los más versados recordarán que cuando ambas aparecieron por primera vez en la serie, la relación entre ellas parecía perseguida por viejos resentimientos y una historia oculta para nosotros como espectadores.

Con el paso de las temporadas y los años, la producción comenzó a revelar fragmentos de su pasado. Los episodios nos mostraron que ambas habían mantenido una relación profunda muchos tiempo antes de los acontecimientos principales de la serie. Los problemas vistos al inicio dieron paso a una reconciliación lenta.

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En el episodio final de Hora de Aventura, emitido en 2018, y tras enfrentar una amenaza que puso en riesgo a Ooo, Dulce Princesa y Marceline compartieron un beso que por fin confirmó aquello que los seguidores habían interpretado durante años. La escena se convirtió en uno de los momentos más comentados de la historia de la animación televisiva infantil.

La revelación no estuvo exenta de polémica, claro, porque por aquel entonces las representaciones románticas entre personajes del mismo sexo aún eran poco frecuentes dentro de las producciones familiares masivas. La fama de Dulce Princesa y Marceline creció todavía más después de aquel desenlace.

Sus apariciones en los recientes spin-offs

El final de Hora de Aventura no fue una despedida definitiva para Dulce Princesa y Marceline. Los spin-off que llegaron después continuaron explorando distintos aspectos del universo creado por Pendleton Ward y permitieron que los espectadores volvieran a encontrarse con ellas. Por ejemplo, Adventure Time: Distant Lands nos permitió nuevas miradas a varios personajes clásicos, mientras que Hora de Aventura: Con Fiona y Cake llevó a nuevos niveles el concepto del multiverso dentro de la franquicia. En ambos casos, Dulce Princesa y Marceline, tiene apariciones esporádicas.

El responsable creativo detrás de gran parte de esta etapa ha sido Adam Muto, veterano de la franquicia y ganador del Emmy. Como creativo, una de sus mayores preocupaciones y misiones fue la de conservar en los spin-off elementos fundamentales del tono y la sensibilidad que distinguen a Hora de Aventura durante su emisión original.

¿De qué tratará el nuevo spin-off de Dulce Princesa y Marceline?

En Annency se confirmó que HBO Max ordenó una temporada de diez episodios para una nueva serie titulada Adventure Time: Bubblegum and Marceline. Esta es la descripción oficial: “La Dulce Princesa y Marceline, la Reina Vampiro, viajan a través de los confines más remotos de Ooo, encontrándose con rostros conocidos y nuevos peligros”.

A diferencia de otras producciones concebidas como relatos independientes, la intención con Dulce Princesa y Marceline es desarrollar una historia que pueda durar varias temporadas, siguiendo una estructura parecida a la utilizada en Hora de Aventura y Fionna y Cake. Adam Muto regresará como showrunner y productor ejecutivo.

Durante el anuncio, Amy Gravitt, vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO y HBO Max, compartió su entusiasmo por el proyecto. “Estamos ansiosos por descubrir adónde nos llevará la imaginación ilimitada de Adam en esta nueva serie. Es una alegría embarcarnos en otra aventura de Hora de Aventura junto a nuestros amigos y socios de Cartoon Network Studios”.

Todavía no existe una fecha oficial de estreno para el spin-off de Dulce Princesa y Marceline. Síguenos en Instagram para más novedades.

Con información de Variety.

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