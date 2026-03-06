‘DTF St. Louis’: Las historias reales que inspiran la serie de HBO, según su creador

La miniserie ‘DTF St. Louis’, estrenada recientemente en HBO, combina comedia negra, thriller y drama suburbano para contar una historia donde las decisiones impulsivas terminan desencadenando consecuencias inesperadas. La producción, creada por Steven Conrad y protagonizada por Jason Bateman, David Harbour y Linda Cardellini, gira en torno a una aplicación de encuentros extramaritales que conecta a personas casadas en busca de aventuras secretas.

Sin embargo, más allá de su premisa provocadora, el creador ha revelado que la inspiración del proyecto proviene en parte de experiencias reales y de lo que observó en personas cercanas durante la mediana edad.

¿Cómo surgió la idea de ‘DTF St. Louis’?

Steven Conrad explicó en entrevista con People que la serie nació de reflexiones personales sobre la etapa de la vida en la que se encuentran él y muchos de sus amigos. Según el creador, la mediana edad puede provocar impulsos similares a los de la adolescencia, pero con consecuencias mucho más complejas.

‘DTF St. Louis’ (Imagen: HBO)

“Estoy en mi mediana edad, y la mayoría de mis amigos también, y, de una forma u otra, es otra fase de la vida en la que la gente toma decisiones terribles,” comentó Conrad.

El creador comparó ese momento con la adolescencia, cuando muchas personas buscan desesperadamente pertenecer o sentirse seguras emocionalmente. De acuerdo con Conrad, esa misma necesidad puede reaparecer décadas después.

“El primero es a los 14, y nadie quiere volver a vivirlo. Pero esa misma necesidad equivocada y desesperada de encajar o de encontrar a alguien que le dé seguridad regresa en la mediana edad y puede llevar a tomar malas decisiones.”

Conrad señaló que en ese periodo de su vida observó a conocidos tomar decisiones radicales, desde abandonar sus empleos hasta romper relaciones familiares.

“Tenía amigos que estaban en esa fase de la vida decidiendo dejar sus trabajos o dejar a sus familias.”

Las apps de encuentros y la idea de “excitación sin consecuencias”

El creador también explicó que el concepto de la serie comenzó a tomar forma entre 2018 y 2019, cuando las aplicaciones de encuentros estaban en uno de sus momentos de mayor popularidad. Para Conrad, estas plataformas ofrecían una promesa que resultaba atractiva para muchas personas: la posibilidad de vivir aventuras secretas sin afectar su vida cotidiana.

“Cuando comencé a concebir esta idea, era 2018, 2019,” relató. “Estas aplicaciones para ligar probablemente estaban en su apogeo y su promesa de: ‘Bueno, tienes un compromiso, conocerás a alguien más con un compromiso, y nadie lo sabrá jamás. Compartirán una noche secreta y luego ambos volverán a casa con sus parejas y todo volverá a la normalidad.’”

En palabras del creador, esa lógica representaba una especie de ilusión peligrosa.

“Esa idea de que puede haber emoción sin consecuencias.”

Conrad afirma que vio cómo algunas personas cercanas caían en esa dinámica, lo que reforzó su interés por explorar ese fenómeno en una historia de ficción.

“Tenía amigos que estaban cayendo en esa trampa, y eso me parecía un trato poco probable.”

Del drama suburbano al misterio criminal

La historia de ‘DTF St. Louis’ sigue a Floyd (David Harbour), un hombre con problemas económicos y matrimoniales cuyo matrimonio con Carol (Linda Cardellini) atraviesa una etapa difícil. La situación cambia cuando Floyd conoce a Clark (Jason Bateman), un meteorólogo local que le presenta la aplicación DTF St. Louis, una plataforma destinada a personas casadas que buscan experiencias sexuales fuera de su relación.

El relato se convierte rápidamente en un misterio cuando el episodio inicial termina con la muerte de Floyd, lo que obliga a la policía a reconstruir los eventos que condujeron al crimen.

Conrad explicó que el proyecto también se desarrolló a partir de conversaciones con Harbour, quien estuvo involucrado desde las primeras etapas de la idea.

Linda Cardellini en ‘DTF St. Louis’ (HBO)

Steven Conrad explicó que el proyecto comenzó a tomar forma a partir de conversaciones con David Harbour, quien participó desde las primeras etapas del desarrollo creativo. A partir de esa colaboración inicial, ambos analizaron distintas posibilidades para la historia antes de definir el rumbo que tomaría la serie.

Durante ese proceso, evaluaron varios caminos narrativos para encontrar el que ofreciera mayor potencial a largo plazo. Finalmente decidieron no basar la trama en un caso real ni en una historia de crimen verídica. En su lugar, optaron por construir una ficción ambientada en los suburbios estadounidenses, un entorno que Conrad considera propicio para explorar ese tipo de conflictos personales ocultos tras la aparente normalidad de la vida cotidiana.

El creador también señaló que el proyecto se guía por una idea creativa muy clara: mostrar a personajes que creen tener todo bajo control, aunque en realidad se están encaminando hacia un desenlace negativo. Esa premisa, explicó, forma parte del enfoque narrativo que suele aplicar en los proyectos desarrollados por su productora Elephant Pictures.

Con episodios que se estrenan semanalmente en HBO, ‘DTF St. Louis’ plantea cómo decisiones impulsivas o aparentemente insignificantes pueden escalar hasta generar consecuencias graves, especialmente cuando intervienen secretos, relaciones deterioradas y el deseo de romper con la rutina de la vida adulta.

