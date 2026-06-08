‘Dr. House’: Hugh Laurie responde a crítica que acusa a la serie de repetir la misma historia en cada episodio

Sabemos que Dr. House terminó hace 14 años, pero Hugh Laurie todavía defiende al doctor más insoportable y brillante de la televisión médica. El actor británico respondió a una publicación viral en X donde una periodista redujo la serie a una fórmula repetida de diagnósticos erróneos y una solución final de último minuto.

Como era de esperarse, reacción de Laurie trajo el cariño por esta ficción que, entre 2004 y 2012, convirtió el misterio clínico en algo imperdible. Aunque las consultas y emergencias concluyeron tiempo atrás, su estructura narrativa todavía da pie a discusiones entre espectadores nuevos y fans veteranos.

La periodista que criticó Dr. House en X

Todo empezó cuando la periodista freelance Janet Murray escribió en X que House tiene, a su juicio, la misma narración en cada episodio:

“Llegué tarde a la fiesta, pero empecé a ver la primera temporada de House. Todos los episodios tienen la misma narrativa. Un paciente tiene una enfermedad misteriosa. Hugh Laurie (House) se equivoca en el diagnóstico. El paciente casi muere. Hugh Laurie vuelve a equivocarse en el diagnóstico. Lo amenazan con despedirlo. El paciente vuelve a estar a punto de morir. Hugh Laurie tiene una idea inesperada en el último minuto. Da con el diagnóstico correcto. No lo despiden. ¿Ocho temporadas de esto?”

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La respuesta de Hugh Laurie

Hugh Laurie contestó con un estilo bastante parecido al de Gregory House. Primero corrigió el modo en que Murray había puesto su nombre junto al del personaje, y luego defendió cómo funciona la serie: “Gracias por tu crítica, Janet. En realidad probamos un par de episodios donde House (Hugh Laurie) (por favor, pon los paréntesis en el lugar correcto) acierta a la primera, pero solo duraban seis minutos. NBC no estaba feliz”.

Posteriormente, el actor habló sobre cómo la repetición temática es una práctica común en la artes; concluyó que si a Janet no le gusta el tema de la serie, entonces quizá House no es para ella:

“Luego probamos algunos episodios en los que House nunca acertaba con el diagnóstico y el paciente moría. Al público no le gustó. También podría aplicarse tu agudo análisis a otras formas de arte: Johann Sebastian Bach escribió 30 Variaciones Goldberg sobre la misma estructura armónica; Frida Kahlo pintó alrededor de 50 autorretratos; Henry Moore, ¿qué decir de él? La cuestión es, o era, las variaciones sobre un tema. Si todo lo que ves es hospital, medicina y bla, bla, bla, entonces la serie no estaba hecha para ti. Aun así, ¡espero con interés tu primera novela!”

Murray tomó con humor la respuesta de Laurie y le agradeció al actor por hacer viral su crítica y generar tabloides en medios informativos de alcance mundial.

La multipremiada Dr. House

Creada por David Shore, House se emitió por Fox entre el 16 de noviembre de 2004 y el 21 de mayo de 2012. La serie es la historia de Gregory House, un médico brillante, adicto a los analgésicos, misántropo y poco dispuesto a tratar a los pacientes como personas. El elenco principal lo conformaron Hugh Laurie, Lisa Edelstein, Omar Epps, Robert Sean Leonard, Jennifer Morrison, Jesse Spencer, Olivia Wilde, Peter Jacobson y Kal Penn.

Los capítulos se desarrollaron en el hospital ficticio Princeton-Plainsboro, en Nueva Jersey, donde House dirigía un equipo de diagnóstico encargado de resolver casos extremos.

House recibió 169 nominaciones y 56 premios de organizaciones estadounidenses, además de reconocimientos internacionales. En 2008 se transmitía en 66 países y alcanzó una audiencia global estimada de 81.8 millones de personas; se convirtió en la serie de televisión más vista del mundo ese año. Laurie ganó dos Globos de Oro por su interpretación, en 2006 y 2007, y recibió varias nominaciones posteriores por el mismo papel.

En pleno 2026, Laurie todavía trabaja en televisión y recientemente se integró al elenco de Legacy of Spies, adaptación de John le Carré para BBC y MGM+, junto a Matthew Macfadyen y Dan Stevens. La serie toma inspiración de El espía que surgió del frío y El legado de los espías.

Con información de Variety.

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