Director de ‘El Agente Secreto’ responde a Wim Wenders y dice que es imposible alejar el cine de la política

Kleber Mendonça Filho no concibe el cine alejado de la política. ‘El Agente Secreto’ es una reafirmación de su visión creativa y una muestra más de su talento para explorar las tensiones sociales y culturales a través de su mirada particular de Brasil. El realizador está en desacuerdo con Wim Wenders, director de ‘Paris, Texas’ y ‘Días Perfectos’, quien considera que los cineastas deben mantenerse alejados de la política.

Tras el éxito de ‘El Agente Secreto’ y su nominación en los Oscar, Mendonça Filho aprovechó la visibilidad para subrayar la dimensión política inevitable del cine. Considera que cada película es una declaración de intenciones y que cada historia puede ser, en mayor o menor medida, un acto político en sí. En una entrevista reciente, profundizó en su visión del séptimo arte y respondió a las declaraciones de Wenders.

Cine y política, ¿qué dijo Wim Wenders?

A principios de febrero, Wim Wenders asistió al Festival de Cine de Berlín. Durante una conferencia, compartió un poco de su visión política en relación con la industria cinematográfica. Desde su perspectiva, los cineastas deberían mantenerse “al margen de la política”. Considera que los realizadores no deben ser un complemento de los gobiernos y las instituciones, sino un contrapeso crítico.

Wenders ve en el cine una herramienta para abrir espacios de reflexión y para imaginar realidades distintas, pero insiste en que su impacto no se mide en el terreno de la política institucional. “Ninguna película ha cambiado realmente la idea de ningún político. Pero sí podemos cambiar la idea que la gente tiene de cómo debería vivir”, afirmó durante su participación en la Berlinale.

Las declaraciones de Wim Wenders generaron críticas porque fueron interpretadas como una invitación a que los cineastas eviten hablar abiertamente de política. Según él, si las películas se convierten en manifiestos explícitos, corren el riesgo de confundirse con la política misma y perder su capacidad de dialogar directamente con la experiencia humana.

Tricia Tuttle, directora de la Berlinale, respondió a las críticas hacia Wim Wenders con dos comunicados en los que defendió la libertad de los cineastas para decidir si desean o no pronunciarse sobre cuestiones políticas. Subrayó que los artistas no deben ser obligados a comentar sobre debates que exceden su control ni exponerse a una “tormenta mediática” .

“Hay muchos tipos de arte y muchas maneras de ser político. Los enfoques individuales varían enormemente. Cada vez se espera más que los cineastas respondan a cualquier pregunta que se les haga. Se les critica si no responden. Se les critica si responden y no nos gusta lo que dicen”.

Kleber Mendonça Filho y su defensa del papel político del cine

“No sabía que Wenders había declarado esto. Qué pena…”, comentó Kleber Mendonça Filho al ser cuestionado sobre las declaraciones del cineasta en una entrevista reciente. Desde su visión creativa, “no es estructuralmente posible” desprender el cine de la política. Durante una charla con ‘El Comercio’, el director de ‘El Agente Secreto’ dejó claro que sus películas son y seguirán siendo profundamente políticas.

‘El Agente Secreto’ se desarrolla en uno de los periodos más oscuros de la historia reciente de Brasil, cuando el país estaba en las garras de la dictadura militar de 1977. La historia de Armando (Wagner Moura) es un thriller cargado de tensión, que funciona como un retrato del pasado, pero también como una advertencia de lo frágil que puede ser la memoria histórica.

Para Mendonça Filho, existe un tipo de cine abiertamente político, como ‘JFK’ de Oliver Stone y ‘Z’ de Costa Gavras. Más allá de este enfoque, considera que toda historia puede tener tintes políticos. “Es duro escuchar a un gran director como Wenders decir algo así”, añadió en referencia a sus comentarios de la Berlinale.

“Hacer una película completamente despojada de la política para mí no es concebible. Si una mujer tiene un departamento y un grupo de hombres insiste en comprárselo, pero ella dice que no, para mí esa es una gran historia política. Lo mismo pasa con ‘El Agente Secreto’, que es una película acerca de la memoria. Pero todos sabemos que la memoria también es usada como arma contra la población. Hay un sentido político en eso”.

‘El Agente Secreto’ como una declaración de intenciones

La historia que Kleber Mendonça Filho narra en el ‘El Agente Secreto’ se enmarca en un contexto específico, pero representa la realidad que han vivido diversos países de Latinoamérica. La cinta no solo es producto de una documentación detallada que hizo el cineastas, sino también de las experiencias de persecución y hostigamiento que vivió en Brasil.

Wagner Moura ve a ‘El Agente Secreto’ como un ejercicio de resistencia y una película sobre la memoria como arma política. Cree que la cinta ha resonado en regiones como Latinoamérica y España por lo ocurrido en el pasado con diversas dictaduras. Desde su perspectiva, el mensaje de la película trasciende hasta la actualidad, ya que para diversos pueblos “la dictadura sigue siendo una herida abierta”.

