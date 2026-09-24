Director de ‘Drive’ y ‘Su Propio Infierno’ revela que murió durante 25 minutos y Dios lo trajo de vuelta a la vida

Nicolas Winding Refn, director de ‘Drive’, ‘The Neon Demon’ y la nueva ‘Su Propio Infierno’ (‘Her Private Hell’), reveló que su corazón se detuvo durante 25 minutos mientras era sometido a una cirugía cardiaca. El cineasta danés, quien acaba de regresar al largometraje después de una década, aseguró que la experiencia modificó su relación con la vida y la fe, al grado de considerar que Dios fue quien lo devolvió a la vida.

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¿Qué le ocurrió a Nicolas Winding Refn durante su cirugía?

En entrevista con The Independent, Nicolas Winding Refn habló sobre la operación cardiaca durante la cual su corazón dejó de latir durante aproximadamente 25 minutos. La experiencia ocurrió antes de realizar ‘Su Propio Infierno’, su primera película desde ‘The Neon Demon’, estrenada en 2016.

Nicolas Winding Refn junto a las actrices en el set de ‘Su Propio Infierno’ (Imagen: Instagram/@kristine_froseth)

Refn recordó que durante ese periodo no tuvo la experiencia luminosa que algunas personas describen al hablar de episodios cercanos a la muerte.

“No había luz. Vive tu vida ahora, porque no creo que haya mucho después de ella.”

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Sin embargo, el episodio reforzó su interés por la religión y la idea de la fe. El director explicó que enfrentarse directamente a la posibilidad de morir cambió su manera de pensar sobre estos temas.

“La fe forma parte de nuestro ADN, nos guste o no, y una vez que te enfrentas a una realidad tan dura, te interesas por su curso.”

Tiempo después de recuperarse, Refn fue invitado junto con otros cineastas a una reunión con el nuevo Papa. El director encontró una conexión humorística entre ambos acontecimientos.

“Dios me devolvió la vida y luego dijo: «Reúnete con mi representante en el Vaticano».”

‘Su Propio Infierno’ marcó su regreso al cine después de diez años

La experiencia ocurrió antes del regreso cinematográfico de Refn con ‘Su Propio Infierno’, protagonizada por Sophie Thatcher, Havana Rose Liu y Charles Melton. La cinta sigue, por un lado, a una joven actriz que llega a una ciudad futurista iluminada por neón para participar en una película de ciencia ficción y, por otro, a un soldado estadounidense que busca a su hija en el Tokio posterior a la Segunda Guerra Mundial.

Su presentación en Cannes mantuvo la tradición divisiva que ha acompañado buena parte de la filmografía del director: hubo espectadores que abandonaron la sala y críticas que señalaron la aparente incoherencia de la historia, mientras que otras reacciones destacaron su propuesta visual e incluso hablaron de genialidad.

Refn tampoco parece interesado en conseguir unanimidad. Sobre la posibilidad de recibir elogios universales, afirmó:

“Entraría en crisis. Dejaría de hacer películas. Es lo mismo que si no le gustara a nadie: ¿qué tiene eso de interesante?”

La experiencia también cambió su relación con la violencia y el cine

Refn explicó que tanto su experiencia cercana a la muerte como convertirse en padre modificaron su percepción sobre la violencia. Aunque ‘Su Propio Infierno’ mantiene imágenes violentas, ahora considera que el impacto de este tipo de contenidos se ha transformado debido a internet.

Sophie Thatcher en el photocall de ‘Her Private Hell’ en el Festival de Cannes 2026 (Fotografía de Samir Hussein)

Según el cineasta, imágenes de violencia, sexo y comportamientos extremos son actualmente mucho más accesibles, por lo que la lentitud y el silencio pueden resultar incluso más incómodos para algunos espectadores.

Su búsqueda de libertad creativa también continúa intacta. Refn recordó que rechazó dirigir ‘Spectre’ porque una producción de ese tamaño implicaba restricciones que no estaba dispuesto a aceptar. Esa misma filosofía atraviesa su regreso al cine.

Después de una década sin realizar largometrajes y de sobrevivir a una cirugía en la que su corazón se detuvo durante 25 minutos, el director de ‘Drive’ volvió decidido a seguir haciendo películas bajo sus propias reglas.

Con información de Independent.

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