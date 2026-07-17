Director de ‘Backrooms’ frena polémica con A24 y sale en defensa de quienes crean contenido basado en su película

Kane Parsons, director de Backrooms: Sin Salida, intervino después de que varios creadores denunciaran bajas de contenido inspirado en el universo de los Backrooms por reclamos que se atribuyen a A24. La situación alertó a fans y artistas digitales porque el fenómeno nació en internet mucho antes de convertirse en una película de estudio.

Lo que A24 está haciendo con el contenido hecho por fans

Artistas reportaron que diseños inspirados en los Backrooms fueron retirados de plataformas como Redbubble tras reclamos presentados “en nombre de A24 Films”. ScreenCrush rescató el caso de un creador cuyo arte digital, relacionado con el famoso patrón de papel tapiz amarillo, fue eliminado de esa tienda bajo demanda de copyright.

La inquietud se hizo grande porque muchos de esos trabajos no usaban elementos propios de la película de Parsons y más bien partían de la estética general del creepypasta sobre cuartos vacío y luces fluorescentes. En realidad ese lenguaje visual está presente en foros, juegos, videos y comunidades de horror liminal desde hace años.

Kane Parsons (Foto: Flaunt Magazine)

Backrooms nació en 4chan antes de la pandemia de COVID-19, a través de la imagen sobre una realidad alterna de color amarillo. A partir de ahí, usuarios distintos expandieron reglas, niveles, criaturas, relatos y un sin fin de elementos.

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La respuesta de Kane Parsons

Parsons respondió en Reddit cuando los reclamos empezaron a circular. “Estoy revisando esto. No debería estar ocurriendo”. Pop Culture News reportó que el cineasta de tan solo 20 años actualizó la situación en un chat privado de Discord y dijo que ya había hablado con A24. De acuerdo con la información, el estudio le explicó que algunas bajas relacionadas con el papel tapiz fueron resultado de un error de un sistema externo y que debían resolverse.

El director también aclaró que otras bajas, como las relacionadas con juegos o con la cuenta Backrooms Online, no habrían sido realizadas por A24. No queda claro quién ejecutó todos los reclamos ni bajo qué autoridad actuaron las plataformas.

Este episodio también anticipa un conflicto mayor en el que Hollywood ya está comprando criaturas y leyendas nacidas en internet, tales como The Mandela Catalogue, Siren Head, Cartoon Cat y proyectos relacionados con la popular SCP. Se trata de una nueva fiebre de adaptaciones de lore digital tras Backrooms.

El éxito de Backrooms: Sin Salida

Chiwetel Ejiofor en Backrooms: Sin Salida (Foto: A24)

Backrooms: Sin Salida se convirtió en una de las sorpresas más inesperadas de 2026. La película, dirigida por Parsons y distribuida por A24, adapta su serie viral inspirada en el creepypasta de los Backrooms y nos llevó a salas una clase de miedo que muchos espectadores conocían solo por YouTube y comunidades de horror analógico.

En la película, Chiwetel Ejiofor interpreta a un hombre desaparecido, mientras Renate Reinsve da vida a una terapeuta que entra a ese laberinto para buscarlo. En el elenco también vemos a Mark Duplass, Finn Bennett y Lukita Maxwell.

Backrooms superó los 360 millones de dólares a nivel mundial e incluso preparó un relanzamiento con 15 minutos de material adicional después de los créditos. Si hubiera sido una película menor, quizá la disputa habría pasado inadvertida. Pero al convertirse en una franquicia en potencia, cada diseño o video fan queda atrapado entre la libertad del internet y las clausulas del negocio del cine.

Lo único seguro ahora mismo es que el futuro promete estar repleto de películas basadas en el horror folklórico de internet proveniente de usuarios estadounidenses. Y que los estudios de Hollywood aprovecharán cualquier oportunidad para obtener hasta los últimos beneficios.

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