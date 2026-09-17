Debby Ryan revela que sufrió una lesión cerebral: ‘Estuve incapacitada por meses’

La actriz Debby Ryan compartió un episodio de salud que alteró su vida mucho más allá del trabajo frente a las cámaras. Conocida por sus producciones para Disney Channel, reveló que sufrió una lesión cerebral cuyas consecuencias todavía enfrenta en la actualidad. A sus 33 años y casada con el baterista de Twenty One Pilots, Debby sigue luchando por ser ella misma.

¿Qué le pasó a Debby Ryan?

La intérprete habló del tema en Last Meals, el programa de Mythical Kitchen donde los invitados comparten una comida y reflexionan sobre sus experiencias. Al hablar sobre su relación con las migrañas, Ryan explicó que algunos entornos pueden resultarle demasiado abrumadores. Esa parte de la entrevista dio paso a un relato sobre su salud que hasta entonces no había contado con esos detalles.

“Tuve una lesión cerebral bastante tremenda que me cambió la vida hace unos años, estuve incapacitada por unos seis meses y fui a rehabilitación neurológica”, declaró. Ryan situó lo ocurrido varios años atrás, pero prefirió no especificar fechas ni explicar todas las circunstancias que provocaron la lesión.

Famoso meme de Debby Ryan (Foto: X)

Lo que sí contó es que ha sufrido cinco conmociones cerebrales e hizo énfasis en el último, que describió como una lesión relacionada con sacudidas sostenidas durante un minuto. También comentó que sus migrañas empeoraron y que aquella experiencia produjo cambios que aún afectan su vida cotidiana: “Muy a menudo, el mundo es en verdad ruidoso”, expresó al hablar de cómo percibe su entorno. También señaló que la luz puede resultarle excesiva y que en ocasiones “necesita cerrar los ojos para pensar con mayor claridad”.

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Además de la rehabilitación neurológica, Ryan mencionó un tratamiento ajeno a la ciencia convencional que le ayudó a recuperar parte de su funcionamiento, aunque no explicó en qué consistía. También reconoció que algunas cosas “simplemente no regresaron” después de la lesión: “Me siento muy afortunada de tener un equipo increíble de personas a mi alrededor que, de alguna manera, me recordaron quién soy y quién era, y también dieron mucho espacio para que eso cambiara, posiblemente de forma permanente, y me amaron a lo largo de ese proceso”, expresó.

Chica Disney y reina de memes

Para buena muchos de nosotros, a Ryan todavía la reconocemos como Bailey Pickett, el personaje que interpretó en Zack y Cody: Gemelos a bordo a partir de 2008. La serie la reunió con Dylan y Cole Sprouse y la acercó a los espectadores de Disney Channel. Después se convirtió en la protagonista de Jessie, como una joven niñera que también aspiraba a convertirse en actriz.

Debby Ryan (Foto: Getty)

Su etapa de producciones juveniles incluyó 16 deseos y la mítica Radio Rebel; más adelante protagonizó Insatiable, de Netflix, como Patty. Esos personajes pertenecen a distintos momentos de su carrera, pero todos terminaron formando parte del lore de la actriz. Algunos incluso encontraron otra oportunidad en redes sociales como contenido viral, mucho después de su primera aparición en pantalla.

El ejemplo más famoso, claro, es el gesto de Radio Rebel en el que su personaje, Tara, aparta el cabello y sonríe de manera tímida mirando directamente a la cámara. La escena se convirtió en material para imitaciones y bromas e incluso Debby llegó a bromear con que había estudiado actuación junto a Roxanne, el personaje animado de Goofy: La película.

En 2020 también publicó un video de TikTok donde imaginaba cómo vestirían varios de sus personajes; Jessie y Bailey aparecieron entre las referencias, junto con Patty y Tara. Al recuperar la expresión de Radio Rebel, la actriz convirtió el meme en parte de su propio juego con el público, pues podía reconocer la escena y divertirse con ella.

Con información de People.

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