¿De qué trata ‘Una mujer sin pasado’, la película danesa que está triunfando en Netflix?

Estrenada el 28 de agosto de 2026, la cinta rápidamente se colocó entre las producciones más vistas de Netflix

Netflix encontró uno de sus nuevos éxitos internacionales en ‘Una Mujer sin Pasado’, thriller danés que llegó a la plataforma el 28 de agosto de 2026 y rápidamente consiguió colocarse entre las películas más vistas del servicio. Protagonizada por Natalie Madueño, Claes Bang y Pål Sverre Hagen, la cinta combina misterio, amnesia y secretos familiares alrededor de una mujer que descubre que prácticamente todo lo que creía saber sobre sí misma podría ser falso. Su título original es Den hemmelige kvinde, mientras que internacionalmente también se conoce como ‘The Secret Woman‘.

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¿De qué trata ‘Una Mujer sin Pasado’?

La historia comienza con Louise Andersen, interpretada por Natalie Madueño, quien lleva una existencia aparentemente tranquila en Hidra, una pequeña isla de Noruega. Vive junto a su pareja, Joachim, encarnado por Pål Sverre Hagen, y ambos administran una cafetería lejos de los problemas de las grandes ciudades.

Póster de ‘Una Mujer sin Pasado’ (Netflix)

Esa rutina cambia cuando una desconocida llega hasta la isla y asegura que Louise no es realmente quien cree ser. Según esta mujer, su verdadera identidad es Helene Söderberg, una danesa que desapareció tres años atrás sin dejar rastro.

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La revelación resulta todavía más desconcertante cuando Louise descubre que Helene no solamente tenía otra vida en Dinamarca, sino que estaba casada, era madre de un niño y pertenecía a una familia vinculada con un importante negocio naviero.

Sin recuerdos que le permitan comprobar inmediatamente lo que acaba de escuchar, Louise se enfrenta a una decisión difícil: continuar con la vida que construyó en Noruega o intentar descubrir quién era antes de perder la memoria.

La búsqueda la conduce hasta Dinamarca, donde comienza a reconstruir fragmentos de un pasado del que prácticamente no conserva recuerdos. Cada nueva pista abre interrogantes sobre su desaparición, su familia y las circunstancias que provocaron que terminara viviendo bajo otra identidad.

La película desarrolla este misterio sin revelar de inmediato quién dice la verdad. Louise debe decidir en quién confiar mientras intenta entender qué ocurrió durante los años que permanecieron borrados de su memoria.

Un thriller basado en una novela danesa

‘Una Mujer sin Pasado’ está dirigida por Barbara Topsøe-Rothenborg, quien también escribió el guion junto con Anders August. La cineasta ya había trabajado anteriormente con Netflix en ‘Loving Adults’, thriller estrenado en 2022.

La nueva película está basada en la novela Den hemmelige kvinde, publicada bajo el nombre de Anna Ekberg, pseudónimo utilizado por los escritores daneses Anders Rønnow Klarlund y Jacob Weinreich.

La producción estuvo a cargo de SF Studios, con Marcella Dichmann como productora y Anders Rønnow Klarlund y Lars Bjørn-Hansen como productores ejecutivos. La cinta tiene una duración de 118 minutos.

Natalie Wolfsberg Madueño en ‘Una Mujer sin Pasado’ (Imagen: Netflix)

Además de Madueño, Hagen y Bang, el reparto incluye a Stina Ekblad, Ingrid Bolsø Berdal, Lars Simonsen, Rasmus Hammerich, Thomas Voss y Thea Loch Næss.

Madueño, quien interpreta la doble identidad de Louise y Helene, ya había aparecido en producciones como ‘The Rain’, ‘Follow the Money’ y ‘Darkness: Those Who Kill’. Por su parte, Hagen cuenta con créditos en ‘Kon-Tiki’, ‘In Order of Disappearance’, ‘War Sailor’ y ‘What Happened to Monday’.

Claes Bang, encargado de interpretar a Edmund, el esposo de Helene, es conocido internacionalmente por trabajos como ‘The Square’, película ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes de 2017.

¿Por qué está triunfando ‘Una Mujer sin Pasado’ en Netflix?

La película necesitó pocos días para convertirse en uno de los estrenos más vistos de Netflix. De acuerdo con datos correspondientes al 31 de agosto de 2026, apenas tres días después de su lanzamiento, ‘Una Mujer sin Pasado’ había alcanzado el segundo lugar mundial entre las películas de la plataforma.

También llegó al primer puesto en siete territorios: Dinamarca, Guadalupe, Martinica, Noruega, Reunión, Rumania y Suecia. En Estados Unidos ocupaba entonces la tercera posición.

Pål Sverre Hagen y Natalie Wolfsberg Madueño en ‘Una Mujer sin Pasado’ (Imagen: Netflix)

Una de las claves de la cinta está en una premisa que plantea preguntas desde sus primeros minutos. El espectador conoce la información al mismo tiempo que Louise y, debido a su amnesia, tampoco puede estar completamente seguro de cuáles versiones sobre su pasado son confiables.

A esto se suma el contraste entre la tranquila vida que lleva al comienzo de la película y el ambiente cada vez más inquietante que encuentra cuando intenta recuperar su identidad. El misterio no depende únicamente de descubrir quién era Louise antes de llegar a Noruega, sino también de entender por qué desapareció y qué pudo haber ocurrido para que perdiera sus recuerdos.

Misterio, identidad y secretos familiares

Aunque ‘Una Mujer sin Pasado’ parte de un recurso habitual dentro del thriller —un personaje con amnesia intentando reconstruir su historia—, la película amplía progresivamente el misterio mediante conflictos familiares, relaciones sentimentales y secretos relacionados con el poderoso entorno del que proviene Helene.

La cinta juega constantemente con dos preguntas: qué ocurrió realmente tres años atrás y hasta qué punto recuperar el pasado resulta conveniente cuando ese pasado podría contener información peligrosa.

Natalie Wolfsberg Madueño en ‘Una Mujer sin Pasado’ (Imagen: Netflix)

La investigación de Louise convierte prácticamente cada personaje de su antigua vida en una posible pieza del rompecabezas. Algunos parecen querer ayudarla; otros tienen motivos para preocuparse por lo que podría recordar.

Sin entrar en los giros importantes de la parte final, ‘Una Mujer sin Pasado’ construye su historia alrededor de esa incertidumbre y reserva sus principales revelaciones para cuando la protagonista comienza a recuperar fragmentos de memoria.

Estrenada mundialmente el 28 de agosto de 2026, la película demuestra nuevamente el alcance que pueden tener las producciones europeas dentro del catálogo global de Netflix. Para quienes disfrutan de los thrillers sobre identidades perdidas, familias aparentemente perfectas y secretos que regresan después de años enterrados, esta producción danesa ofrece un misterio de poco menos de dos horas.

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