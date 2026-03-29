‘Daredevil: Born Again’: Productor admite que la serie casi no se hace realidad y explica cómo logró que Marvel la aprobara

El regreso de Daredevil a la televisión parecía inevitable para muchos seguidores del personaje, pero dentro de Marvel Studios no siempre existió esa certeza. Aunque hoy la serie ya es una de las piezas más queridas de su catálogo, su desarrollo atravesó dudas internas y decisiones que estuvieron a punto de dejar al vigilante de Hell’s Kitchen fuera del ring por más tiempo. Ahora el productor revela como el sueño se hizo realidad.

La recuperación de Matt Murdock fue gracias a una cadena de circunstancias que terminaron por abrir una oportunidad muy especial. Antes de ese momento, los personajes que habían surgido en la etapa de Netflix permanecían en una zona ambigua dentro del universo cinematográfico, con un futuro incierto y pocas señales de reintegración.

El largo camino de Daredevil

Daredevil, que debutó en 2015, se convirtió en uno de los proyectos mejor recibidos de Marvel fuera del cine, gracias a su tono más oscuro y su violencia enfocada en conflictos urbanos. Sin embargo, la alianza entre Marvel y Netflix se rompió en 2018, lo que llevó a la cancelación del programa tras su tercera temporada.

Charlie Cox como Daredevil

Esa decisión dejó a todos los personajes en una especie de limbo legal y, claro, creativo. Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist quedaron fuera de circulación justo cuando Marvel comenzaba a reorganizar su estrategia en la pantalla chica bajo el cobijo de Disney+. Durante años, recuperarlos parecía una idea cercana a la locura, situación que el silencio del estudio no mejoró. La percepción de que esos héroes habían quedado archivados para siempre era casi general.

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Pero los fans de hueso colorado no se quedaron de brazos cruzados. Las campañas en redes sociales y las peticiones de regreso mantuvieron vivo la esperanza y el nombre de Daredevil, incluso cuando no había ningún anuncio oficial a la vista. Ese ruido terminó por cambiar los pensamientos de los jefes en The Walt Disney Company, aunque no fue el factor principal que cambió el rumbo.

Matt Murdock regresa a Marvel en cine y televisión

El gran Charlie Cox retomó el papel de Matt Murdock en Spider-Man: Sin Camino a Casa, y ese cameo hizo todo el milagro posible. El personaje volvió a escena sin necesidad de grandes explicaciones y, lo mejor de todo, sin el rechazo del público. De verdad todos lo querían de regreso.

Esa integración nos dijo que los personajes de Netflix podían coexistir dentro del MCU sin necesidad de algún cansado reboot. Esta decisión de tratarlos como parte del mismo universo narrativo abrió una puerta que llevaba años cerrada, aunque todavía no garantizaba una serie propia.

Charlie Cox y Vincent D’Onofrio

El regreso de Cox fue una especie de termómetro para medir qué tan viable era traernos de nuevo a Daredevil en un formato más ambicioso. La recepción positiva terminó por inclinar la balanza dentro del estudio, donde todavía existían dudas sobre el lugar que ocuparía el personaje en la nueva etapa televisiva.

Productor de Daredevil: Born Again revela cómo la serie se hizo realidad

En el podcast oficial del proyecto, Brad Winderbaum, responsable de Marvel Television y productor de la serie, explicó que el anuncio de la participación de Charlie Cox en Spider-Man cambió por completo su postura. “En cuanto supe que Charlie iba a estar en Spider-Man, dije: tenemos que hacer la serie”, comentó. A partir de ahí, dijo que el proceso fue como una puerta que se fue abriendo poco a poco hasta que logró empujarla lo suficiente para que el proyecto avanzara.

Hace unos años, la percepción general dentro del estudio era que los personajes de Netflix no estaban disponibles y quizá no lo estarían nunca más. Pero la aparición de Cox en cine funcionó como una validación maravillosa que permitió replantear todo el panorama. Ahora el primer capítulo de la segunda temporada de Daredevil: Born Again ya está en Disney+ y arrasa con las críticas.

¿Habrá temporada 3 de Daredevil: Born Again?

La tercera temporada de Born Again se confirmó a mediados del año pasado y ahora mismo está en desarrollo. El reparto principal se mantiene con Charlie Cox y Vincent D’Onofrio al frente, con un equipo de guionistas que ya había trabajado en entregas anteriores. Después de años de incertidumbre, Daredevil no solo volvió, encontró un espacio que parece diseñado para quedarse y hacer realidad todas las ensoñaciones.

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