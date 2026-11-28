Danny Trejo, uno de los actores de ascendencia mexicana más reconocidos de Hollywood, volvió a pronunciarse sobre la controversia que rodea su participación en ‘Pawn Shop’, película sobre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), producida por la compañía del controvertido comentador político de ultraderecha Ben Shapiro. El protagonista de ‘Machete’ aseguró que intentó abandonar el proyecto, pero que recibió amenazas de una demanda, por lo que tuvo que terminar de filmar sus escenas pese a sus diferencias con la producción.

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¿Qué dijo Danny Trejo sobre su participación en la película de Ben Shapiro?

En una entrevista con TMZ, Trejo fue cuestionado sobre su participación en ‘Pawn Shop’, cinta que ha generado críticas por su tratamiento de las autoridades migratorias estadounidenses. El actor reconoció que buscó la manera de desvincularse del proyecto, pero que sus obligaciones contractuales se lo impidieron.

Danny Trejo en ‘Grindhouse’ (imagen: IMDb)

“Intenté echarme atrás, pero me dijeron que no… que me iban a demandar con todas sus fuerzas.”

Ante la imposibilidad de abandonar la película, el actor optó por otra alternativa. Trejo aseguró que simplemente “No dijeron lo que ellos querían que dijera”, declaración que TMZ interpretó como una insinuación de que el actor habría modificado algunos de sus diálogos durante el rodaje.

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Sin embargo, el intérprete no precisó qué líneas del del guion se negó a pronunciar ni en qué circunstancias ocurrieron estos desacuerdos. También confirmó que terminó su trabajo en la película y aprovechó la entrevista para agradecer el respaldo de Harvey Levin, fundador de TMZ.

Danny Trejo ya había expresado su rechazo a ICE

Las declaraciones del actor llegan después de que en octubre recibiera numerosas críticas por involucrarse en una producción de la compañía de Shapiro. Parte de la controversia en torno a ‘Pawn Shop’ surgió por una secuencia que reimagina las circunstancias de la trágica muerte de Renee Good en un incidente que involucró a ICE.

En aquel momento, Trejo habló con TMZ para aclarar su postura respecto a las autoridades migratorias y defender su compromiso con la comunidad mexicana:

“Soy un mexicano orgulloso que siempre ha apoyado, y siempre apoyará, a su comunidad. También, como es evidente, estoy a favor de los inmigrantes. No estoy a favor del ICE.”

El actor también hizo referencia a sus orígenes y a las dificultades que enfrenta su comunidad: “Sé de dónde vengo y conozco nuestras luchas.”

Hasta el momento, la nueva publicación no incluye una respuesta de los productores a las declaraciones sobre las presuntas amenazas legales.

La trayectoria de Danny Trejo y su vínculo con la comunidad mexicana

Danny Trejo (Fotografía: Gotham Artists)

Nacido en California en 1944, Danny Trejo tuvo una juventud marcada por las adicciones y sus ingresos a prisión. Tras recuperar su libertad, se dedicó a ayudar a personas con problemas de adicción, labor que eventualmente lo llevaría a involucrarse en el rodaje de ‘Runaway Train’, en 1985.

Aunque durante buena parte de sus primeros años en Hollywood interpretó a criminales y villanos, su colaboración con el cineasta Robert Rodriguez le permitió acceder a otro tipo de personajes en películas como ‘Spy Kids’ y posteriormente ‘Machete’.

Esta última cinta, estrenada en 2010, lo convirtió en protagonista de una película de acción que abordaba precisamente cuestiones relacionadas con la inmigración y la discriminación contra los mexicanos en Estados Unidos. Trejo ha hablado en anteriores ocasiones sobre el significado que tuvo para él ver a niños mexicanos disfrazados de su personaje, uno de los papeles más más importantes de su trayectoria.

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