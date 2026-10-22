Daisy Ridley tendrá serie de TV: Todo sobre ‘Voyage To The Bottom Of The Sea’, la nueva producción de Paramount+

El próximo destino de Daisy Ridley queda bastante lejos de las rutas espaciales que la hicieron famosa hace alguno años. La actriz será estrella principal en una nueva versión televisiva de Voyage to the Bottom of the Sea, proyecto de Legendary Television en desarrollo para Paramount+. Por si fuera poco, participación también incluye responsabilidades como […]

El próximo destino de Daisy Ridley queda bastante lejos de las rutas espaciales que la hicieron famosa hace alguno años. La actriz será estrella principal en una nueva versión televisiva de Voyage to the Bottom of the Sea, proyecto de Legendary Television en desarrollo para Paramount+. Por si fuera poco, participación también incluye responsabilidades como productora ejecutiva en esta recuperación de un clásico de la aventura fantástica.

¿De qué trata Voyage To The Bottom Of The Sea, lo nuevo de Daisy Ridley?

La producción nos devolverá el mundo que Irwin Allen llevó al cine en 1961 y posteriormente a la televisión mediante una serie de ABC que pasó a la historia. Legendary trabaja con los representantes de su legado para preparar esta reinterpretación. De acuerdo con Deadline, un equipo de guionistas ya está trabajando en el proyecto.

Ridley interpretará a Lee Crane, una científica especializada en los cuerpos oceánicos cuya vida cambia después de una expedición al Ártico. La misión termina en una catástrofe y su hermana gemela pierde la vida. Esa tragedia será el punto de partida de su incorporación a un programa gubernamental clasificado, donde encontrará preguntas que van mucho más allá del accidente.

Daisy Ridley en Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Foto: IMDb)

La pieza central del misterio es el USS Seaview, un submarino de apariencia extraña descubierto dentro del hielo. La nave tiene símbolos vinculados con una historia desconocida. Además, guarda la peculiaridad de que únicamente se activa cuando Lee sube a bordo. El problema, por supuesto, será entender por qué responde a ella. Al frente de la embarcación, Lee tendrá que dirigir a una tripulación sometida a situaciones extremas y negociar una relación difícil con figuras del gobierno.

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Akiva Goldsman estará a cargo de la escritura y participará como productor ejecutivo; Matt Shakman, director famoso por WandaVision y Monarch: Legacy of Monsters, también será productor ejecutivo y dirigirá. Por el momento no hay detalles sobre la fecha de estreno y tampoco hay novedades sobre el resto de actores que acompañarán a Ridley en la aventura.

El proyecto representa una gran oportunidad para Daisy de sostener una historia televisiva como protagonista y participar en su producción. La televisión tampoco es territorio desconocido para ella, pues sus créditos incluyen Mr. Selfridge, Toast of London y Casualty. Esta vez, el personaje central le permitirá explorar una científica que carga con una pérdida familiar y una responsabilidad difícil de explicar.

¿Daisy Ridley volverá a Star Wars?

Foto: Roger Kisby/WWD

Lucasfilm confirmó en abril de 2023 que Ridley volvería como Rey en una película dirigida por Sharmeen Obaid-Chinoy. La propuesta situaría al personaje después de los acontecimientos de El ascenso de Skywalker, ocupado en construir una nueva Orden Jedi. Sin embargo, en septiembre de este año apareció la novedad del desarrollo de Episodio X, proyecto que continuaría la saga Skywalker y contemplaría la presencia de Rey, aunque el alcance de su participación todavía no está aclarado.

Aunque no hay un panorama certero sobre en qué proyecto veremos regresar a Daisy Ridley como Rey, su viaje de vuelta a la galaxia lejana como la poderosa jedi es inevitable. Solo falta descubrir los nuevos planes de Lucasfilm para ella, ¿estarán a la altura de las expectativas?, o mejor aún, ¿desarrollarán un arco superior a lo ya visto?

Con información de Variety y Entertainment Weekly.

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