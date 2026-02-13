‘Cumbres Borrascosas’: Expertos en literatura opinan sobre las críticas al casting de Jacob Elordi como Heathcliff

Antes de su estreno, ‘Cumbres Borrascosas’ recibió varias críticas debido a las libertades creativas que tomó Emerald Fennell. La cineasta defendió algunos de los cambios como parte de su visión autoral y de una relectura contemporánea de la novela de Emily Brontë. Uno de los temas que aún genera conversación es el casting de Jacob Elordi como Heathcliff.

Hay quienes consideran que la nueva adaptación ‘blanquea’ al protagonista, pues en la novela es descrito como un forastero ‘de piel oscura’. Ahora, diversos expertos en literatura han opinado sobre el tema para contextualizar la discusión y analizar lo que esta decisión implica para el trasfondo social y simbólico que define al personaje.

La polémica por el casting de Heathcliff y el debate sobre la representación en Hollywood

En la novela de Emily Brontë, Heathcliff es un símbolo de la marginalidad debido a su ambigüedad racial y su estatus de forastero. La decisión de Fennell de elegir a un actor blanco ha sido interpretada por muchos como un caso de blanqueamiento, lo que encendido la polémica sobre la fidelidad a la obra y la representación en Hollywood.

Claire O’Callaghan, profesora de literatura victoriana en la Universidad de Loughborough, explicó que el personaje es intencionalmente ambiguo porque de esta forma es más inclusivo. En declaraciones para ‘Variety’, afirmó que Heathcliff representa “una gama de personas, culturas y comunidades afectadas por el colonialismo”.

Jacob Elordi como Heathcliff (Imagen: Warner Bros.)

La también investigadora enfatizó que Brontë era consiente de la carga simbólica de Heathcliff, aunque algunos estudiosos intenten demostrar lo contrario. James Howson fue el primer actor de color que interpretó a Heathcliff en una adaptación de ‘Cumbres Borrascosas’ al inglés. Los casting de Laurence Olivier, Richard Burton y Ralph Fiennes provocaron discusiones similares al debate actual.

Fennell defendió su elección, pues vio en Elordi al actor ideal para representar la intensidad emocional y la violencia contenida del personaje. Considera que no deja de lado la dimensión histórica del Heathcliff, como una figura oprimida y marginada. El casting generó un debate sobre la representación en Hollywood, que cobró aún más relevancia en días recientes por el caso de Odessa A’zion y ‘Deep Cuts’.

Libertad creativa contra fidelidad a la obra

En el estreno de ‘Cumbres Borrascosas’, Emerald Fennell respondió a las críticas por el casting de Jacob Elordi. Explicó que su película es una interpretación de lo que sintió al leerla cuando tenía 14 años. O’Callaghan considera que, a pesar de ser una lectura de juventud, es complicado pasar por alto las dimensiones sociales de Heathcliff.

Andrea Kaston Tange, profesora de literatura victoriana en el Macalester College, reconoció que es posible perderse matices importantes en una primera lectura. Cree que la adaptación de Fennnell debe ir más allá de la historia de Heathcliff y Cathy para no simplificar demasiado la obra de Brontë.

O’Callaghan celebró el lanzamiento de ‘Cumbres Borrascosas’, pues reavivó el interés por la novela de Brontë. A la vez, se mostró preocupada de que las personas que vean la película y se acerquen a la novela se lleven una decepción por las diferencias. La experta no criticó el trabajo de Fennnell, sino que simplemente señaló que “ninguna adaptación puede capturar realmente la novela”.

“Me encanta que la gente esté leyendo y redescubriendo este libro. Hay gente que ve el trailer y parte del contenido, y luego se sorprende bastante porque [el libro] no es lo que esperaban”.

Jacob Elordi y Emerald Fennell (Imagen: Amy Sussman/Getty Images)

Más que una simple historia de amor

Luego de reflexionar sobre ‘Cumbres Borrascosas’, las expertas hablaron sobre un punto clave: la novela de Emily Brontë no es simplemente un relato romántico. La obra explora la violencia, la exclusión y las tensiones sociales de su época. Creen que la adaptación de Emerald Fennell también ha generado controversia entre los estudiosos, pues se centra en la relación entre Heathcliff y Catherine.

“Es un libro sobre el amor y el odio. Es un libro sobre la crueldad y la pasión, sobre el erotismo, la desesperación, el rechazo, el dolor, la pérdida, la angustia y todo eso”.

Al final, la intención de la cineasta no es complacer a los expertos en la obra de Emily Brontë ni hacer una adaptación literal de la novela. Una de sus metas es que ‘Cumbres Borrascosas’ se convierta en un referente del cine moderno y los dramas románticos.

