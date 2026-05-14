Creador de ‘Euphoria’ dice que si no vuelve a la serie, está feliz con el final de la temporada 3

La tercera temporada de ‘Euphoria’ llegó después de una espera larga, marcada por retrasos, cambios en el elenco y muchas preguntas sobre el futuro de la serie. Aunque HBO no ha confirmado si esta entrega será la última, Sam Levinson, creador, guionista, director y productor ejecutivo del drama protagonizado por Zendaya, ya habló sobre la forma en que abordó el cierre de los nuevos episodios.

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¿La temporada 3 de ‘Euphoria’ puede funcionar como final de la serie?

Durante el panel Variety A Night in the Writers’ Room, en Los Ángeles, varios responsables de series dramáticas hablaron sobre la dificultad de cerrar una historia de alto perfil. En ese contexto, Sam Levinson explicó que su forma de trabajar ‘Euphoria’ siempre ha partido de una duda concreta: si la historia terminara en esa temporada, ¿quedaría conforme con lo que dijo?

Zendaya como Rue en el tráiler de ‘Euphoria 3’ (imagen: HBO Max)

El comentario no equivale a una confirmación de que la serie terminará con su tercera temporada. Sin embargo, sí deja ver que Levinson la concibió con una posible despedida en mente. El creador recordó que la primera temporada fue un rodaje complicado y que, mientras la escribía, se preguntaba si estaría satisfecho en caso de que no le permitieran regresar.

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“La primera temporada fue un rodaje difícil. Mientras escribía el guion, pensé: ‘¿Si no me dejan volver, seré feliz?’. Así fue como afronté la primera temporada, y luego me dejaron regresar para la segunda,” dijo Levinson.

Sam Levinson dice que está orgulloso del cierre

El creador de ‘Euphoria’ señaló que ha mantenido esa misma lógica en cada entrega. Para él, cada temporada debe poder sostenerse como un punto de cierre, aunque la serie continúe después. Esa idea cobra más peso ahora, porque la tercera temporada llegó con un salto temporal de varios años y con personajes que ya no viven exactamente en el mismo territorio adolescente de las primeras entregas.

“Siempre he hecho cada temporada como si pudiera ser la última, y ​​si la historia terminara aquí, ¿me sentiría orgulloso? ¿Está diciendo lo que quiero decir? Mirando hacia atrás, estoy muy orgulloso de cómo termina esta temporada y adónde pudimos llegar. Estoy muy emocionado. En general, creo que aterrizamos el avión de una manera realmente hermosa, así que, de nuevo, diría que si nunca me dejan volver, estoy feliz con esto.”

La frase más relevante está ahí: Levinson no dice que ‘Euphoria’ haya terminado, pero sí afirma que, si no vuelve a la serie, está satisfecho con el resultado. En una producción que ha generado tanta conversación por sus pausas, polémicas y cambios creativos, esa declaración abre la puerta a leer la temporada 3 como una conclusión posible, aunque no necesariamente definitiva.

Una temporada con audiencia fuerte y recepción dividida

El regreso de ‘Euphoria’ también llegó acompañado de buenos datos iniciales de audiencia. Warner Bros. Discovery informó que el primer episodio reunió 8.5 millones de espectadores en E.U. durante sus primeros tres días de disponibilidad, una cifra superior al estreno de la segunda temporada. Reportes posteriores señalaron que el arranque siguió creciendo en visualizaciones, mientras el segundo episodio mantuvo un desempeño sólido.

Sydney Sweeney como Cassie en ‘Euphoria’ (imagen: HBO Max)

La respuesta crítica, en cambio, ha sido más irregular. La temporada 3 ha dividido opiniones por su tono más oscuro, sus decisiones narrativas y algunas escenas que han generado debate, especialmente alrededor de Cassie, el personaje interpretado por Sydney Sweeney. Aun así, la serie conserva algo que HBO difícilmente ignora: conversación, audiencia y presencia cultural.

Por eso las palabras de Levinson no suenan como una despedida oficial, sino como una especie de seguro creativo. Si HBO decide continuar, la historia podría seguir. Si no lo hace, el creador considera que la tercera temporada dejó a ‘Euphoria’ en un lugar con el que puede estar en paz.

Con información de Variety.

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