¿Sydney Sweeney es republicana? Nuevo capítulo de ‘Euphoria’ presenta a Cassie como simpatizante MAGA

Euphoria volvió a meter el dedo en la herida que ya venía abierta fuera de la pantalla. El nuevo capítulo de la temporada 3 nos mostró a Cassie, personaje de Sydney Sweeney, como nunca antes la habíamos visto: dentro de una serie de escenas que juegan y exponen la parte miserable de la fama digital, fusionada con los discursos conservadores de Estados Unidos.

Lo que dijo Cassie en el nuevo episodio de Euphoria

En el episodio 5 de la temporada 3, titulado This Little Piggy, Cassie vive el momento más rentable de su nueva etapa como creadora en OnlyFans, un trabajo que en temporadas previas nunca imaginamos para ella. Su cuenta crece tras el impulso de Brandon Fontaine, y Maddy, ahora su mánager, aprovecha el ruido para empujarla hacia entrevistas diseñadas para provocar.

La estrategia de Maddie consiste en llevar a Cassie a podcasts de corte polémico. Ahí, el personaje adopta ideas de la llamada “manosfera”, habla de hombres maltratados por la cultura actual y defiende preferencias domésticas tradicionales al decir que a cualquiera lo cancelarían por pedir una novia que sepa cocinar y limpiar, y que exigir algo así será tan grave como pronunciar la palabra nig*r.

Sydney Sweeney como Cassie en la temporada 3 de Euphoria

Lo más comentada del capítulo (junto con esa introducción donde vemos a una Cassie-Godzilla que invade Hollywood) vino cuando la conductora de uno de los poscast le dice que suena como demócrata. Cassie sonríe y responde: “No soy retrasada”. El giro no confirma nada sobre Sydney Sweeney como persona, pero vaya que usa el escándalo alrededor de su imagen pública.

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Sydney Sweeney y las sospechas de que es republicana

Estas sospechas sobre Sydney Sweeney no nacieron con Euphoria. En 2022, la actriz recibió críticas por una fiesta familiar donde algunos invitados aparecieron con ropa asociada al movimiento MAGA y con referencias conservadoras. Sweeney respondió entonces que la celebración había sido convertida en un chisme político injusto. Aun así, el episodio quedó archivado en internet y no se borró de la memoria colectiva.

En 2025, la polémica creció todavía más con una campaña de American Eagle basada en el juego de palabras “great jeans” y “great genes”, es decir, pantalones geniales y genes geniales. El anuncio fue criticado por su tono, celebrado por voces conservadoras, pero condenado por quienes acusaron a la campaña de sugerir el discurso del supremacismo blanco.

La discusión subió de temperatura cuando se reportó que Sweeney estaba registrada como votante republicana en Florida. Donald Trump incluso elogió el anuncio después de escuchar esa afiliación electoral y se alegró al descubrir que Sydney “es repúblicana”: “Te sorprendería saber la cantidad de gente que es republicana”, dijo ante las cámaras de CNN el año pasado.

En Euphoria, Cassie puede jugar a ser MAGA por dinero; Sweeney, hasta ahora, no ha hecho una declaración de militancia partidista.

¿Cómo se hizo famosa Sydney Sweeney?

Boda de Cassie en la temporada 3 de Euphoria

Sydney ya tenía años trabajando antes de convertirse en una de las actrices más famosas de HBO. Apareció en series como El Cuento de la Criada, Sharp Objects y Everything Sucks! Su salto llegó con Euphoria, donde Cassie Howard era en un inicio una joven rota, desesperada por aceptación. La segunda temporada la convirtió en fenómeno viral y la tercera, pues, la hizo viral en su propia ficción.

También trabajó en The White Lotus, Reality, Con Todos Menos Contigo, Madame Web y La Empleada. Su imagen quedó repartida entre el cine de terror, la comedia romántica, el drama político, el adolescente y el espectáculo de celebridad digital.

¿Cuándo se estrenan los nuevos episodios de Euphoria?

La temporada 3 de Euphoria contará con ocho episodios, lanzados semanalmente en domingo por HBO Max. Los capítulos restantes son Stand Still and See, con estreno el 17 de mayo; Rain or Shine, el 24 de mayo; e In God We Trust, programado para el 31 de mayo.

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