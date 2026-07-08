Creador de ‘Avatar: The Last Airbender’ explica cómo ‘La Princesa Mononoke’ lo inspiró a desarrollar la serie

Avatar: The Last Airbender prepara una nueva etapa con Avatar Aang: The Last Airbender, película animada que reunirá otra vez al grupo original, ahora con varios años encima y un mundo distinto al que dejaron al final de la serie que cautivó nuestros corazones en 2005. Ahora uno de sus creadores, Bryan Konietzko, habla sobre como La Princesa Mononoke, maravillosa película de Studio Ghibli, influyó en la creación de la serie emitida en Nickelodeon.

La película Avatar Aang, dirigida por Lauren Montgomery, llega a Paramount+ el 25 de julio después de un camino muy accidentado, con cambio de estreno, una filtración masiva acontecida hace meses que sacudió todas las redes sociales y una primera mirada oficial que busca devolverle dignidad al proyecto.

Cómo Bryan Konietzko descubrió La Princesa Mononoke

Konietzko contó a Entertainment Weekly que ver La Princesa Mononoke en un cine Laemmle de Los Ángeles fue “como una experiencia religiosa”. Al salir de la función, pensó: “Eso es lo que quiero hacer con el resto de mi vida”. Esa sacudida, según él mismo recordó, terminó llevándolo a crear Avatar junto con Michael Dante DiMartino.

La Princesa Mononoke (Foto: IMDb)

La película de Hayao Miyazaki le mostró a Konietzko que puede hablar de naturaleza, guerra, amistad y dolor espiritual, incluso para un público joven. Konietzko dijo además que Avatar Aang: The Last Airbender no se parece a nada dentro de la animación estadounidense actual:

No te pierdas: Netflix tiene un problema con sus segundas temporadas: La audiencia abandona varios de sus éxitos

“Ahora, más de 20 años después, poder hacer una película con una directora tan increíble como Lauren y con un equipo tan extraordinario como el que reunimos entre todos es un sueño hecho realidad. Sin importar cómo haya terminado todo esto o el destino que haya corrido la película debido a acciones delictivas, al final del día no existe ninguna otra película como esta en la industria de la animación estadounidense.”

El team Avatar creció en Aang: The Last Airbender

Avatar Aang: The Last Airbender ocurre alrededor de diez años después del final de la serie original. Aang, Katara, Sokka, Zuko y Toph ya no son adolescentes salvando el mundo al borde del desastre; ahora cargan las consecuencias de haber ganado la guerra y la obligación de construir paz con herramientas todavía inmaduras.

DiMartino explicó que estaban haciendo, al mismo tiempo, una secuela de Avatar: The Last Airbender y una precuela de The Legend of Korra. Konietzko bromeó con llamarla una “se-precuela”, porque la película debe mirar hacia atrás sin repetir la serie y avanzar hacia el mundo donde nacerá Ciudad República.

Eric Nam presta voz a Aang, Jessica Matten interpreta a Katara, Román Zaragoza da voz a Sokka y Steven Yeun aparece como Zuko. Dionne Quan interpreta a Toph, mientras Dave Bautista da voz a Tagah, un maestro aire congelado que Aang encuentra en una montaña y cuya presencia remueve heridas que nunca cerraron.

Primer vistazo a Aang: The Last Airbender (Foto: Entertainment Weekly)

El conflicto principal toca la culpa del sobreviviente, pues recordemos que Aang perdió a los Nómadas Aire cuando era niño, despertó cien años después y cargó solo con el peso de su cultura destruida. La llegada de Tagah lo invita a creer en restaurar algo perdido, aunque no necesariamente por un camino sano.

La filtración de la película hace unos meses

El regreso de Avatar quedó golpeado en abril, cuando una versión completa de la película apareció en línea antes de su lanzamiento oficial. El archivo filtrado duraba alrededor de 90 minutos y se expandió rápido entre fans. Montgomery calificó la filtración como “devastadora”; DiMartino recordó aquel momento como un día oscuro: “Todos estábamos bastante decepcionados y frustrados, con todas las emociones”. Para Konietzko, el golpe fue aún más amargo porque el equipo ya venía adaptándose al cambio de estreno en cines a lanzamiento por streaming.

La situación claro que tuvo consecuencias legales y un hombre de 26 años fue arrestado en Singapur por el incidente. El daño, aun así, ya estaba hecho, pues miles de personas vieron una versión robada de una película que el equipo llevaba años preparando. Pese a todo, la cinta llegará en menos de 3 semanas a streaming.

Entérate: Showrunners de ‘Avatar: La leyenda de Aang’ ya tienen ideas para una cuarta temporada