Chuck Norris imparable: Boxeo, escalar un volcán y todo lo que hizo la leyenda del cine de acción poco antes de morir

Hace un par de día falleció Chuck Norris y el mundo lo resiente. Hay figuras que parecen resistirse al paso del tiempo y el veterano actor formó parte de ellas. Incluso en sus últimos años, su imagen pública era la de un hombre de la tercera edad, practicante de intensas actividades físicas que sorprendía a quienes lo seguían de cerca.

Las últimas publicaciones en sus redes sociales mostraban a un hombre en movimiento: entrenando, viajando, explorando y aferrándose a la vida de las maneras más inspiradoras. Su rutina era la de un hombre disciplinado, resistente, en paz con sí mismo y con una estrecha relación hacia su propio cuerpo.

¿Cómo murió Chuck Norris?

El actor falleció a los 86 años, luego de haber sido hospitalizado en Hawái. Su familia confirmó la noticia a través de un comunicado en el que afirmó que estuvo acompañado por sus seres cercanos, atravesando sus últimos momentos en calma. Se supo que su fallecimiento ocurrió la mañana del viernes, tras complicaciones de salud que la familia decidió mantener en el ámbito privado.

Chuck Norris a caballo en su rancho (Foto: Instagram)

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Lo que hacía Chuck Norris antes de su muerte

Meses antes, Norris había compartido imágenes que parecían contradecir cualquier idea de fragilidad asociada a su avanzada edad. En una de ellas lo vemos practicar boxeo con guantes puestos, golpeando con precisión mientras su compañero recibía los impactos con equipo de protección.

En otra publicación, aparece en un gimnasio, de pie frente a un costal de boxeo, con el brazo flexionado y una sonrisa de satisfacción, muy propia de alguien que hace años asumió la importancia de hacer ejercicio para mantener una buena salud. Acompañó la imagen con una reflexión sobre el progreso y afirmó que se mide por la voluntad de seguir adelante.

“El progreso no se mide por la perfección, sino por el valor de seguir adelante. Sigo fijándome metas, avanzando y eligiendo la disciplina por encima de la comodidad. Sin importar tu edad, sigue esforzándote por ser la mejor versión de ti mismo. Dios te bendiga, Chuck Norris”.

También documentó una caminata en el volcán Lassen, en California, donde recorrió senderos entre árboles y pendientes rocosas. Se trata de un pico de 3150 metros de altura.

“¡Qué día! Tuve el placer de subir nuevamente al Lassen. Aunque fue desgarrador ver los daños que dejó el incendio Dixie de 2021, la belleza del parque sigue brillando. Caminar por esos senderos me trajo muchos recuerdos maravillosos. Mi esposa creció en esta zona y siempre le estaré agradecido por haberme mostrado paisajes tan magníficos. Dios te bendiga, Chuck Norris”.

Chuck Norris practicaba box siendo octogenario (Foto: Instagram)

De igual forma compartió una imagen montando a caballo en su rancho, bajo un cielo nublado. Escribió sobre la necesidad de detenerse y apreciar el mundo.

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“Un paseo tranquilo tiene una forma de despejar la mente. A menudo nos ocupamos tanto que olvidamos notar la belleza que nos rodea. Tómate un momento para respirar, agradecer y apreciar la creación de Dios. Dios te bendiga, Chuck Norris”.

Si Jesús puede caminar sobre agua, Chuck puede nadar sobre tierra

Chuck Norris trascendió el cine a través de internet, donde su imagen adquirió una dimensión muy diferente a la de las otras estrellas de acción. Las llamadas imágenes “Chuck Norris facts” transformaron su reputación en una serie de frases breves que exageraban sus habilidades físicas hacia terrenos hilarantes.

Este fenómenos se apoyó en una trayectoria previa donde Norris ya representaba a un personaje casi invencible. El humor de internet, y después las redes sociales, tomaron esa base y la llevaron hacia el lenguaje del meme.

Chuck Norris en el volcán Lassen (Foto: Instagram)

Chuck Norris aceptó los memes con estoicismo, lo que permitió que el fenómeno creciera sin fricción y con muchos ejemplos. Su figura pasó de ser un referente del cine de acción a convertirse en un símbolo de distintos contextos culturales.

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Las mejores películas de Chuck Norris

Mucho antes de ser un meme de internet, Norris se engrandeció con una carrera cinematográfica de acción. Títulos como Fuerza Delta, Missing in Action y Lone Wolf McQuade definieron su imagen de combatiente implacable.

Su participación junto a Bruce Lee en The Way of the Dragon lo colocó en el escenario internacional, mientras que su trabajo en Walker, Texas Ranger trasladó esa identidad al formato televisivo, donde su número de fans se incrementó y al día de hoy sigue creciendo.