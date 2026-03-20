Chuck Norris y su pelea con Bruce Lee que lo introdujo al cine y lo convirtió en una estrella

El épico enfrentamiento en el Coliseo de Roma reunió a dos peleadores reales y definió el rumbo profesional de Norris

En el interior del Coliseo romano, dos figuras se observan en silencio antes del primer golpe. No hay prisa. No hay música que los empuje. Solo tensión. Cuando finalmente comienza el combate, no es una coreografía más: es el encuentro entre dos peleadores reales que cambiaría para siempre la historia del cine de artes marciales. Esa escena en ‘The Way of the Dragon’ no solo consolidó a Bruce Lee como leyenda, también marcó el inicio de la carrera cinematográfica de Chuck Norris.

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¿Cómo llegó Chuck Norris a pelear contra Bruce Lee en ‘The Way of the Dragon’?

Antes de convertirse en estrella de acción, Chuck Norris ya tenía un nombre dentro del mundo de las artes marciales. No era actor de formación ni buscaba una carrera en Hollywood en ese momento. Era, sobre todo, un competidor de élite. Aunque ya había tenido una aparición menor (no acreditada) en ‘The Wrecking Crew’ (1968), fue su participación en ‘The Way of the Dragon’ la que marcó su verdadero salto al cine.

Chuck Norris y Bruce Lee en ‘The Way of the Dragon’ (imagen: IMDb)

Bruce Lee y Norris se conocieron en la década de 1960, cuando ambos coincidieron en el circuito de artes marciales en Estados Unidos. Entrenaban juntos, intercambiaban técnicas y compartían una competitividad evidente. Cuando Lee comenzó a preparar ‘The Way of the Dragon’, una película que escribiría, dirigiría y protagonizaría, tenía claro que necesitaba algo más que un villano convencional para el clímax.

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Chuck Norris no era un extra con habilidades físicas, sino uno de los peleadores más completos de su generación. Dominaba disciplinas como el Tang Soo Do, el Taekwondo y el jiu-jitsu brasileño, con cinturones negros en múltiples sistemas y una carrera competitiva que incluía campeonatos nacionales y títulos profesionales.

Su estilo se caracterizaba por patadas giratorias precisas, control de distancia y una lectura táctica del combate que lo distinguía de otros competidores. Además de su técnica, Norris ya era reconocido por su disciplina y por haber desarrollado métodos de entrenamiento que influirían en generaciones posteriores de practicantes. Cuando Bruce Lee lo eligió para ‘The Way of the Dragon’, no estaba buscando a un actor que supiera pelear, sino a un rival legítimo, un verdadero guerrero.

La pelea en el Coliseo: el momento que cambió su carrera

El combate entre Tang Lung (Lee) y Colt (Norris) no comienza con golpes, sino con un duelo de presencia. Lee construye la escena con una tensión poco común en el cine de kung fu de la época. Hay un reconocimiento mutuo antes del enfrentamiento, un ritual casi gladiador que anticipa lo que está por venir.

La pelea, que dura más de diez minutos en pantalla, fue cuidadosamente diseñada. A diferencia de muchas producciones donde los actores simulan técnicas, aquí ambos sabían exactamente lo que hacían. Esa autenticidad es lo qwe convirtió la escena en un referente inmediato.

Norris recordó años después una conversación clave con Lee antes de filmar el combate. En una sesión de preguntas y respuestas, explicó (vía Far Out Magazine):

“En aquel entonces yo tenía el título mundial, y bromeando le dije a Bruce: «Bueno, ¿quién gana, Bruce?», y él respondió: «Yo gano, soy la estrella de esta película». Le dije: «Ah, ya veo, quieres vencer al campeón mundial», y él contestó: «No, no quiero, quiero matar al campeón mundial».”

¿Por qué esta escena lo convirtió en una estrella (aunque pierde)?

Pero perder una pelea cinematográfica, en la vida real significó una victoria para Chuck Norris. Su presencia en ‘The Way of the Dragon’ prefiguraba su éxito futuro en el cie.

La película tuvo impacto internacional y la pelea se convirtió rápidamente en uno de los momentos más recordados del cine de artes marciales. Para Norris, fue la puerta de entrada a una nueva etapa. Poco después llegaría su primer protagónico en ‘Breaker! Breaker!’ (1977), seguido por ‘Good Guys Wear Black’ (1978), que consolidó su posición como estrella de acción en Estados Unidos.

A partir de ahí, Norris desarrolló una carrera sostenida en el cine y la televisión, con títulos como ‘The Octagon’, ‘Lone Wolf McQuade’ y la serie ‘Walker, Texas Ranger’. Pero todo parte de ese momento en Roma.

Chuck Norris en ‘Walker, Texas Ranger’ (Imagen: CBS/Everett Collection)

La decisión que definió su carrera: decirle no a Bruce Lee

El vínculo entre Bruce Lee y Chuck Norris pudo haber continuado en pantalla. Lee le ofreció un papel en ‘Operación Dragón’, su última película. Norris lo rechazó.

La razón fue clara: no quería repetir el papel de antagonista que pierde frente a Lee. Para ese punto, buscaba consolidarse como protagonista. Aceptar el rol habría significado reforzar una imagen que podía limitar su crecimiento en la industria.

El personaje que Lee le ofrecía, O’Hara, terminó en manos de Bob Wall. Norris optó por seguir su propio camino. La decisión, vista en retrospectiva, resultó determinante. Evitó el encasillamiento y le permitió construir una identidad propia como estrella de acción.

Más que una pelea: rivalidad, respeto y mito

La relación entre Bruce Lee y Chuck Norris combinaba competencia y respeto. En una entrevista, Lee llegó a afirmar que podría enfrentarse a campeones como Norris “casi como un padre trataría a un niño pequeño”. Era una declaración provocadora, pero coherentek con su personalidad.

Norris, en cambio, siempre habló de Lee con admiración. En declaraciones recogidas por Black Belt, lo describió como un peleador excepcional:

“Era rapidísimo, muy ágil e increíblemente fuerte para su tamaño”.

También destacó su mentalidad abierta:

“Aprendía de todos, tenía una mentalidad muy abierta”.

Chuck Norris, Bruce Lee y Bob Wall en el set de ‘The Way of the Dragon’ (imagen: Reddit)

Cuando le preguntaron directamente sobre quién ganaría en un enfrentamiento real entre él y Lee, Norris evitó responder de forma frontal y recurrió a una idea atribuida a la estrella china:

“Presumir es la idea de gloria de los tontos”.

Un legado que empieza con un combate

Esa pelea en ‘The Way of the Dragon’ fue el inicio de una carrera cinematográfica y televisiva, pero sobre todo, de una leyenda.

Para Bruce Lee, representó el control total sobre su obra. Para Chuck Norris, significó el paso definitivo hacia el séptimo arte. Sin ese enfrentamiento, su trayectoria probablemente habría sido distinta. En el Coliseo, uno cayó y el otro ganó. Pero en términos de legado, ambos salieron convertidos en algo más grande que el resultado de una pelea.

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