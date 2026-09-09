Chad Powers T2: Cuando el corazón y las risas son un jugador más en la cancha

Platicamos con el elenco de Chad Powers sobre todo lo que hay detrás la segunda temporada donde los riesgos y las apuestas cada vez son mayores.

Si crees que Chad Powers: Mariscal de Campo es solamente una serie acerca de la pasión y acción que se vive dentro de la cancha en un partido de fútbol americano, nos complace informarte que no podrías estar más equivocado. Y es que, desde siempre, el género deportivo tanto en cine como en televisión ha estado al servicio de ambiciones más grandes, el de contar historias humanas con las que todos podemos resonar sin importar si somos fans de hueso colorado de algún equipo o si nunca hemos tocado un balón en nuestra vida.

Te invitamos a leer: Marvel revela cómo regresará Ultrón 11 años después de ‘Avengers: Era de Ultrón’

Por supuesto, ayuda mucho que la galería de personajes de Chad Powers sea tan excéntrica y carismática como podría ser, y más temprano que tarde uno termina tomándoles cariño, pero más allá de estos aspectos la razón por la que logran mantenernos enganchados al televisor son sus defectos y los conflictos por los que tienen que atravesar. ¿Por qué sucede esto? La respuesta podría atribuirse al reflejo que la serie nos proyecta de la capacidad que tenemos para equivocarnos pero también de rectificar y enderezar nuestro camino para hacer lo correcto.

Por si no la viste: Recapitulando el pase ganador de Chad Powers

En la primera temporada conocimos a Russ Holliday, un jugador de futbol americano arrogante y narcisista cuya carrera como mariscal de campo universitario se vio truncada después de un error imperdonable. En ese momento, la serie da un salto temporal de ocho años para volvernos a presentar a Russ bajo una nueva luz, intentando revivir sus sueños disfrazándose de Chad Powers, un peculiar y talentoso jugador suplente que se une al decadente equipo de los South Georgia Catfish.

La serie, basada en un episodio de la serie de ESPN+ Eli’s Places, fue creada por Michael Waldron (el creador de Loki) y el actor Glen Powell, quien también se encarga de protagonizar esta historia. En el elenco también podemos encontrar a grandes talentos como Perry Mattfeld, Steve Zahn, Frankie A. Rodriguez, Quentin Plair, Wynn Everett y Colton Ryan.

¿Qué podemos esperar de la segunda temporada de Chad Powers?

En los nuevos episodios, que ya puedes encontrar disponibles a través de Disney+, Chad ahora es una superestrella en los partidos, pero el resto del tiempo su comportamiento extraño despierta las sospechas de todos, en especial del entrenador Hudson y de Gerry. La mentira de Russ corre cada vez más peligro de quedar al descubierto, y si él y Danny quieren que Chad llegue hasta el final de la temporada y lleve a los Catfish al College Football Playoff, la única persona que puede ayudarlos es precisamente quien menos desea hacerlo: Ricky.

Lanzando pases con el elenco de Chad Powers

Con motivo de la llegada de la nueva temporada a Disney+, Tomatazos pudo platicar con el elenco de la serie (Powell, Mattfeld, Zahn, Rodriguez y Plair) sobre todo lo que hay detrás de estos nuevos capítulos donde la serie adopta un tono de suspenso que le queda como anillo al dedo y sobre cómo las historias deportivas se prestan para hablar de todos estos temas universales que mencionábamos al inicio de la nota.

Chad Powers, temporada 2 (Foto: Disney+)

El deporte más allá del espectáculo

Arrancamos nuestra conversación lanzando una pregunta abierta a todo el elenco sobre por qué consideraban que el fútbol y los deportes en general funcionan tan bien para explorar temas humanos, e inmediatamente Glen Powell tomó la palabra para comentarnos lo siguiente:

Michael Waldron y yo crecimos viendo las mejores películas deportivas, y creo que algo característico de estas películas es la redención. Cuando creces, juegas un deporte y eres el mejor en lo que haces, tienes esta idea de dar todo lo que tienes para ser bueno en algo y luego lo pierdes y no sabes quién eres; y eso es una cosa por la que la gente pasa cuando logras el éxito (…) y en términos de los obstáculos alrededor de ello, vemos una crisis de identidad. Lo ves sucediendo con los atletas todo el tiempo, donde las victorias y las derrotas son muy públicas. Y cómo te manejas con esas cosas es una cosa muy humana. Especialmente cuando tienes cierta edad. Y creo que esa es una de las razones por las que me encanta el show.

Respecto a la mezcla de géneros que vemos en esta segunda temporada, donde sigue habiendo espacio para las risas, la acción dentro de la cancha y hasta el romance, pero también hay un elemento de suspenso que cambia el tono por momentos, Powell comentó:

Es una historia muy humana. Hay muchos elementos con los cuales jugar. Pero creo que lo especial está en el género. Y creo que hemos tomado esas cosas clásicas del género de los deportes, pero también hemos añadido elementos de thriller, elementos románticos, elementos cómicos. Este show es un plato completo y estoy muy orgulloso de que hayamos podido poner todo eso en el show.

Complementando la idea de Powell, Steve Zahn nos recordó que al final del día los deportes en general siempre han estado muy presentes en nuestra sociedad y esa familiaridad que han creado con nosotros es justamente la razón por la que vale la pena contar una historia así desde la cancha:

Creo que el fútbol, y los deportes en general, son un gran vehículo porque son universales. Y es algo con lo que todos podemos resonar, como lo vimos recientemente con la Copa del Mundo. Todo el mundo lo entiende a un nivel determinado. Y eso lo hace un buen vehículo para hablar de muchos otros temas.

Siempre hay momento para una risa

Ya entrados en confianza, continuamos la entrevista con una pequeña dinámica que preparamos para sacar el lado más melómano del elenco, y las carcajadas no se hicieron esperar cuando cada uno de ellos fue revelando la canción que elegiría como el himno de entrada de los South Georgia Catfish, el equipo titular de la serie:

Glen Powell: ¡Tal vez podría funcionar Let It Go de Frozen!

Frankie A. Rodriguez: Podría ser ‘Rain On Me’ de Lady Gaga o también podría funcionar I Wanna Dance With Somebody de Whitney Houston. Esa canción me hace sentir emocionado.

Steve Zahn: ¡La mía sería Born Free de Matt Monro!

Perry Mattfeld: (entre risas) ¡Yo me iría por Teach Me How to Dougie!

Quentin Plair: Y yo por Seven Nation Army de los White Stripes. ¡Un clásico!

Chad Powers, temporada 2 (Foto: Disney+)

Una temporada con más riesgos y apuestas

Finalmente, para concluir nuestra charla, Glen Powell mencionó estar orgulloso de formar parte de este proyecto y nos garantiza que muchos van a resonar con el viaje de Russ y Chad a lo largo de estos episodios:

Creo que lo más emocionante de esta temporada son las victorias y las pérdidas, que suceden a veces simultáneamente dentro de una misma escena. Por ejemplo, un personaje puede ser un ganador en un aspecto, puede ser un ganador en el campo, pero eso le causa una pérdida en una relación o viceversa. Eso ha sido muy divertido. Las emociones no son sencillas, y para cada personaje en el show, hay mucho en juego en todo momento. No hay una respuesta correcta, ni una decisión. Por eso estoy tan orgulloso de este show. No estamos haciendo la típica comedia, hay muchas capas para los actores, para los escritores, para todos.

Luego de esta declaración, una sonriente Wynn Everett complementó la respuesta de Powell y nos platicó de todo lo que está juego para su personaje (Tricia Yeager) en esta temporada:

Para Tricia, creo que su identidad este equipo.Y el hecho de que pierdan sería devastador para ella. También creo que muchas cosas tienen que ir bien para poder ganar un campeonato nacional. El talento tiene que estar ahí. El entrenamiento también. Los partidos tienen que ir muy lejos. Es muy difícil llegar tan lejos y este equipo tiene un talento generacional que a veces no lo ves de nuevo por años y años.Especialmente en una escuela como esta. Creo que todos queremos verlos ganar.

La segunda temporada de Chad Powers ya se encuentra disponible en Disney+. ¡No te la pierdas!

No te vayas sin leer: Estudio revela que los jóvenes quieren ver más personajes espirituales