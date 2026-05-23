Cannes 2026: ‘Fjord’, ‘Minotaur’, ‘Siempre Soy Tu Animal Materno’ y todos los ganadores del festival

El Festival de Cannes 2026 llegó a su cierre con un palmarés que confirmó el peso de varios nombres consagrados, pero también dejó espacio para decisiones compartidas, reconocimientos paralelos y algunos de los temas que atravesaron la conversación del certamen durante sus dos semanas de actividades.
También te puede interesar: ¿De qué trata ‘La bola negra’, la nueva película con Penélope Cruz que recibió 20 minutos de ovación en Cannes?
La edición, presidida en competencia por Park Chan-wook, reunió a un jurado integrado por figuras como Demi Moore, Ruth Negga, Stellan Skarsgård, Chloé Zhao, Isaach de Bankolé, Diego Céspedes, Laura Wandel y Paul Laverty. Además de la competencia principal, el festival entregó premios en secciones como Una Cierta Mirada, Quincena de Realizadores, Semana de la Crítica y otras categorías paralelas que completan el mapa de una edición marcada por títulos europeos, latinoamericanos, asiáticos y africanos.
¿Qué dejó el palmarés principal de Cannes 2026?
La Palma de Oro fue para ‘Fjord’, de Cristian Mungiu, resultado que colocó nuevamente al cineasta rumano en el punto más alto del festival. La decisión también mantuvo la racha de Neon, distribuidora que volvió a llevarse el máximo reconocimiento de Cannes en Norteamérica por séptimo año consecutivo. El Grand Prix fue para ‘Minotaur’, de Andrey Zvyagintsev, mientras que el Premio del Jurado recayó en ‘The Dreamed Adventure’, de Valeska Grisebach.
También lee: Cannes 2026: Peter Jackson recibe Palma de Oro honorífica y revela cómo el festival salvó ‘El Señor de los Anillos’
Una de las particularidades del palmarés fue el empate en Mejor Dirección: Javier Calvo y Javier Ambrossi fueron reconocidos por ‘La bola negra’, y Pawel Pawlikowski por ‘Fatherland’. La película de los Javis llegó al cierre del festival después de una recepción muy comentada, con reportes de una ovación que distintos medios ubicaron entre 16 y casi 20 minutos. En actuación, Cannes también optó por premios compartidos: Virginie Efira y Tao Okamoto ganaron Mejor Actriz por ‘All of a Sudden’, mientras que Valentin Campagne y Emmanuel Macchia obtuvieron Mejor Actor por ‘Coward’.
Un festival atravesado por debates, ovaciones y premios paralelos
Más allá de la competencia oficial, Cannes 2026 también quedó marcado por conversaciones alrededor de la inteligencia artificial, tema que apareció en películas, discursos y debates industriales. El festival no prohibió el uso de IA, pero el tema generó críticas y posturas cautelosas, especialmente cuando algunos cineastas defendieron su uso como herramienta bajo ciertas condiciones. En paralelo, la edición entregó Palmas de Oro honorarias a Peter Jackson, Barbra Streisand y John Travolta, tres reconocimientos que ampliaron el tono celebratorio del cierre.
En Una Cierta Mirada, el premio principal fue para ‘Everytime’, de Sandra Wollner. También destacó el reconocimiento compartido a Mejor Actriz para Daniela Marín Navarro, Marina de Tavira y Mariangel Villegas por ‘Siempre Soy Tu Animal Materno’, un dato relevante para la presencia latina y mexicana en el festival.
La Camera d’Or, dedicada a la mejor ópera prima, fue para ‘Ben’Imana’, de Marie Clémentine Dusabejambo, mientras que la Palma de Oro al Cortometraje quedó en manos de ‘Para los contrincantes’, de Federico Luis.
Lista completa de ganadores de Cannes 2026
Competencia oficial
Palma de Oro: ‘Fjord’, de Cristian Mungiu
Grand Prix: ‘Minotaur’, de Andrey Zvyagintsev
Premio del Jurado: ‘The Dreamed Adventure’, de Valeska Grisebach
Mejor Dirección: Javier Calvo y Javier Ambrossi, por ‘The Black Ball’; Pawel Pawlikowski, por ‘Fatherland’
Mejor Actriz: Virginie Efira y Tao Okamoto, por ‘All of a Sudden’
Mejor Actor: Valentin Campagne y Emmanuel Macchia, por ‘Coward’
Mejor Guion: Emmanuel Marre, por ‘A Man of His Time’
Otros premios oficiales
Camera d’Or: ‘Ben’Imana’, de Marie Clémentine Dusabejambo
Palma de Oro al Cortometraje: ‘Para los contrincantes’, de Federico Luis
Palmas de Oro honorarias: Peter Jackson, Barbra Streisand y John Travolta
Una Cierta Mirada
Premio Una Cierta Mirada: ‘Everytime’, de Sandra Wollner
Premio del Jurado: ‘Elephants in the Fog’, de Abinash Bikram Shah
Premio Especial del Jurado: ‘Iron Boy’, de Louis Clichy
Mejor Actriz: Daniela Marín Navarro, Marina de Tavira y Mariangel Villegas, por ‘Siempre Soy Tu Animal Materno’
Mejor Actor: Bradley Fiomona Dembeasset, por ‘Congo Boy’
Quincena de Realizadores
Premio Europa Cinemas Label a Mejor Película Europea: ‘Too Many Beasts’, de Sarah Arnold
Premio SACD a Mejor Película Francesa: ‘Shana’, de Shana Pinell
Premio del Público: ‘I See Buildings Fall Like Lightning’, de Clio Barnard
Carrosse d’Or: Claire Denis
Semana de la Crítica
Gran Premio: ‘La Gradiva’, de Marine Atlan
Premio GAN Foundation a la Distribución: ‘A Girl Unknown’, de Zou Jing
Premio Rising Star: Aina Clotet, por ‘Alive’
Premio SACD: Blerta Basholli y Nicole Borgeat, por ‘Dua’
Premio Canal+ al Cortometraje: ‘Vaterland or a Bule Named Yanto’, de Berthold Wahjudi
Premio Discovery al Cortometraje: ‘Skinny Boots’, de Romain F. Dubois
Competencia Inmersiva
Mejor Obra Inmersiva: ‘Katábasis’, de Ugo Arsac
Mención Especial: ‘The Black Mirror Experience’, de David Bardos y Damià Ferràndiz
Cinéfondation
Primer Premio: ‘Laser-Cat’, de Lucas Acher
Segundo Premio: ‘Silent Voices’, de Nadine Misong Jin
Tercer Premio: ‘Never Enough’, de Julius Lagoutte Larsen; ‘Growing Stones, Flying Papers’, de Roozbeh Gezerseh y Soraya Shamsi
Otros reconocimientos
Premio L’Oeil d’Or al Documental: ‘Rehearsals for a Revolution’, de Pegah Ahangarani
Mención Especial del Golden Eye: ‘Tin Castle’, de Alexander Murphy
Queer Palm: ‘Teenage Sex and Death at Camp Miasma’, de Jane Schoenbrun
Queer Palm Discovery Prize: ‘Flesh and Fuel’, de Pierre Le Gall
Queer Palm al Cortometraje: ‘Silent Voice’, de Nadine Misong Jin
Premio FIPRESCI de Competencia: ‘Fjord’, de Cristian Mungiu
Premio FIPRESCI de Una Cierta Mirada: ‘Ben’Imana’, de Marie Clémentine Dusabejambo
Premio FIPRESCI de Secciones Paralelas: ‘A Girl Unknown’, de Zou Jing
Premio del Jurado Ecuménico: ‘Fjord’, de Cristian Mungiu
Premio Cannes Soundtrack: Evgueni Galperine y Sacha Galperine, por ‘Minotaur’
Premio François Chalais: ‘Fjord’, de Cristian Mungiu
Premio Ciudadanía: ‘Fjord’, de Cristian Mungiu
Premio AFCAE Art House Cinema: ‘A Man of His Time’, de Emmanuel Marre
Premio del Cine Positivo: ‘Coward’, de Lukas Dhont
Palm Dog: Yuri, por ‘La Perra’
Mención Especial Palm Dog: Lola, por ‘I See Buildings Fall Like Lightning’
Trophée Chopard a Revelación Femenina del Año: Odessa A’zion
Trophée Chopard a Revelación Masculina del Año: Connor Swindells
No te vayas sin leer: Cannes 2026: Pedro Almodóvar dice que Europa jamás deberá someterse a Donald Trump y pide la liberación de Palestina