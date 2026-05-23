Cannes 2026: ‘Fjord’, ‘Minotaur’, ‘Siempre Soy Tu Animal Materno’ y todos los ganadores del festival

El evento cerró con ‘Fjord’, de Cristian Mungiu, como ganadora de la Palma de Oro

El Festival de Cannes 2026 llegó a su cierre con un palmarés que confirmó el peso de varios nombres consagrados, pero también dejó espacio para decisiones compartidas, reconocimientos paralelos y algunos de los temas que atravesaron la conversación del certamen durante sus dos semanas de actividades.

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La edición, presidida en competencia por Park Chan-wook, reunió a un jurado integrado por figuras como Demi Moore, Ruth Negga, Stellan Skarsgård, Chloé Zhao, Isaach de Bankolé, Diego Céspedes, Laura Wandel y Paul Laverty. Además de la competencia principal, el festival entregó premios en secciones como Una Cierta Mirada, Quincena de Realizadores, Semana de la Crítica y otras categorías paralelas que completan el mapa de una edición marcada por títulos europeos, latinoamericanos, asiáticos y africanos.

Sebastian Stan en ‘Fjord’ (imagen: Goodfellas)

¿Qué dejó el palmarés principal de Cannes 2026?

La Palma de Oro fue para ‘Fjord’, de Cristian Mungiu, resultado que colocó nuevamente al cineasta rumano en el punto más alto del festival. La decisión también mantuvo la racha de Neon, distribuidora que volvió a llevarse el máximo reconocimiento de Cannes en Norteamérica por séptimo año consecutivo. El Grand Prix fue para ‘Minotaur’, de Andrey Zvyagintsev, mientras que el Premio del Jurado recayó en ‘The Dreamed Adventure’, de Valeska Grisebach.

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Una de las particularidades del palmarés fue el empate en Mejor Dirección: Javier Calvo y Javier Ambrossi fueron reconocidos por ‘La bola negra’, y Pawel Pawlikowski por ‘Fatherland’. La película de los Javis llegó al cierre del festival después de una recepción muy comentada, con reportes de una ovación que distintos medios ubicaron entre 16 y casi 20 minutos. En actuación, Cannes también optó por premios compartidos: Virginie Efira y Tao Okamoto ganaron Mejor Actriz por ‘All of a Sudden’, mientras que Valentin Campagne y Emmanuel Macchia obtuvieron Mejor Actor por ‘Coward’.

Un festival atravesado por debates, ovaciones y premios paralelos

Más allá de la competencia oficial, Cannes 2026 también quedó marcado por conversaciones alrededor de la inteligencia artificial, tema que apareció en películas, discursos y debates industriales. El festival no prohibió el uso de IA, pero el tema generó críticas y posturas cautelosas, especialmente cuando algunos cineastas defendieron su uso como herramienta bajo ciertas condiciones. En paralelo, la edición entregó Palmas de Oro honorarias a Peter Jackson, Barbra Streisand y John Travolta, tres reconocimientos que ampliaron el tono celebratorio del cierre.

En Una Cierta Mirada, el premio principal fue para ‘Everytime’, de Sandra Wollner. También destacó el reconocimiento compartido a Mejor Actriz para Daniela Marín Navarro, Marina de Tavira y Mariangel Villegas por ‘Siempre Soy Tu Animal Materno’, un dato relevante para la presencia latina y mexicana en el festival.

La Camera d’Or, dedicada a la mejor ópera prima, fue para ‘Ben’Imana’, de Marie Clémentine Dusabejambo, mientras que la Palma de Oro al Cortometraje quedó en manos de ‘Para los contrincantes’, de Federico Luis.

Lista completa de ganadores de Cannes 2026

Competencia oficial

Palma de Oro: ‘Fjord’, de Cristian Mungiu

Grand Prix: ‘Minotaur’, de Andrey Zvyagintsev

Premio del Jurado: ‘The Dreamed Adventure’, de Valeska Grisebach

Mejor Dirección: Javier Calvo y Javier Ambrossi, por ‘The Black Ball’; Pawel Pawlikowski, por ‘Fatherland’

Mejor Actriz: Virginie Efira y Tao Okamoto, por ‘All of a Sudden’

Mejor Actor: Valentin Campagne y Emmanuel Macchia, por ‘Coward’

Mejor Guion: Emmanuel Marre, por ‘A Man of His Time’

‘Minotaur’ (imagen: IMDb)

Otros premios oficiales

Camera d’Or: ‘Ben’Imana’, de Marie Clémentine Dusabejambo

Palma de Oro al Cortometraje: ‘Para los contrincantes’, de Federico Luis

Palmas de Oro honorarias: Peter Jackson, Barbra Streisand y John Travolta

Una Cierta Mirada

Premio Una Cierta Mirada: ‘Everytime’, de Sandra Wollner

Premio del Jurado: ‘Elephants in the Fog’, de Abinash Bikram Shah

Premio Especial del Jurado: ‘Iron Boy’, de Louis Clichy

Mejor Actriz: Daniela Marín Navarro, Marina de Tavira y Mariangel Villegas, por ‘Siempre Soy Tu Animal Materno’

Mejor Actor: Bradley Fiomona Dembeasset, por ‘Congo Boy’

Marina de Tavira, Daniela Marín Navarro y Mariángel Villegas junto a Valentina Maurel, protagonistas y directora de ‘Siempre soy tu animal materno’ en Cannes (Imagen: Getty)



Quincena de Realizadores

Premio Europa Cinemas Label a Mejor Película Europea: ‘Too Many Beasts’, de Sarah Arnold

Premio SACD a Mejor Película Francesa: ‘Shana’, de Shana Pinell

Premio del Público: ‘I See Buildings Fall Like Lightning’, de Clio Barnard

Carrosse d’Or: Claire Denis

Semana de la Crítica

Gran Premio: ‘La Gradiva’, de Marine Atlan

Premio GAN Foundation a la Distribución: ‘A Girl Unknown’, de Zou Jing

Premio Rising Star: Aina Clotet, por ‘Alive’

Premio SACD: Blerta Basholli y Nicole Borgeat, por ‘Dua’

Premio Canal+ al Cortometraje: ‘Vaterland or a Bule Named Yanto’, de Berthold Wahjudi

Premio Discovery al Cortometraje: ‘Skinny Boots’, de Romain F. Dubois

‘La Gradiva’ (2026) (imagen: IMDb)

Competencia Inmersiva

Mejor Obra Inmersiva: ‘Katábasis’, de Ugo Arsac

Mención Especial: ‘The Black Mirror Experience’, de David Bardos y Damià Ferràndiz

Cinéfondation

Primer Premio: ‘Laser-Cat’, de Lucas Acher

Segundo Premio: ‘Silent Voices’, de Nadine Misong Jin

Tercer Premio: ‘Never Enough’, de Julius Lagoutte Larsen; ‘Growing Stones, Flying Papers’, de Roozbeh Gezerseh y Soraya Shamsi

Otros reconocimientos

Premio L’Oeil d’Or al Documental: ‘Rehearsals for a Revolution’, de Pegah Ahangarani

Mención Especial del Golden Eye: ‘Tin Castle’, de Alexander Murphy

Queer Palm: ‘Teenage Sex and Death at Camp Miasma’, de Jane Schoenbrun

Queer Palm Discovery Prize: ‘Flesh and Fuel’, de Pierre Le Gall

‘Rehearsals for A Revolution’ (2026) (imagen: IMDb)

Queer Palm al Cortometraje: ‘Silent Voice’, de Nadine Misong Jin

Premio FIPRESCI de Competencia: ‘Fjord’, de Cristian Mungiu

Premio FIPRESCI de Una Cierta Mirada: ‘Ben’Imana’, de Marie Clémentine Dusabejambo

Premio FIPRESCI de Secciones Paralelas: ‘A Girl Unknown’, de Zou Jing

Premio del Jurado Ecuménico: ‘Fjord’, de Cristian Mungiu

Premio Cannes Soundtrack: Evgueni Galperine y Sacha Galperine, por ‘Minotaur’

Premio François Chalais: ‘Fjord’, de Cristian Mungiu

Premio Ciudadanía: ‘Fjord’, de Cristian Mungiu

Premio AFCAE Art House Cinema: ‘A Man of His Time’, de Emmanuel Marre

Premio del Cine Positivo: ‘Coward’, de Lukas Dhont

Palm Dog: Yuri, por ‘La Perra’

Mención Especial Palm Dog: Lola, por ‘I See Buildings Fall Like Lightning’

Trophée Chopard a Revelación Femenina del Año: Odessa A’zion

Trophée Chopard a Revelación Masculina del Año: Connor Swindells

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