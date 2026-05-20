Café Chairel: Cine con una cucharada de azúcar para el corazón

Esta semana llega a salas del país Café Chairel del cineasta Fernando Barreda Luna, un drama íntimo y centrado en los personajes que, como si fuera una taza de café por la mañana, reconforta al espectador con un poderoso mensaje que invita a observar la soledad y los obstáculos que la vida nos presenta desde un frente diferente al que estamos acostumbrados.

Café Chairel no solamente viene de presentarse exitosamente en lugares como el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG), el Dallas International Film Festival o el Seattle Latino Film Festival; también llega luego del estreno del siniestro thriller Psicópata: El asesino del conejo blanco, una de las producciones mexicanas mejor valoradas de este año por la crítica y que justamente Barreda Luna ayudó a escribir.

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También vale la pena mencionar que Café Chairel ha cosechado varios premios en su paso por festivales, como es el caso del Hola México Film Festival donde se llevó el reconocimiento a Mejor Película Audience Award. En los Premios Pantalla de Cristal, que se celebran cada año en la Ciudad de México, Café Chairel se alzó con los galardones a Mejor Película, Mejor Fotografía, Mejor Director, Mejor Guion y Mejor Casting, por mencionar algunos. Y finalmente en el Bendfilm Fest, con sede en Oregón, la película salió victoriosa en la categoría de Mejor Director de Largometraje de Ficción.

En el pasado, Barreda Luna había coqueteado con el terror tras la cámara con su ópera prima Atrocious: Terror Paranormal, y también estuvo detrás de la producción de títulos como La Posesión de Altair, Amores Incompletos o Cocodrilos de J. Xavier Velasco. Es esta experiencia trabajando con diferentes géneros y tonos lo que le ha ayudado a encontrar su propia voz, una que se siente auténtica y honesta en sus intenciones. Y gracias a ello Café Chairel está libre de pretensiones, dejándonos en manos de personajes humanos y conflictos universales con los que todo el público podrá resonar en mayor o menor medida.

En Café Chairel veremos como la inocencia de Alfonso lo embarca en la ocurrente odisea de abrir un café de especialidad sin saber nada del negocio y sin siquiera poder beber una taza sin diluirla completamente en leche. Un día llega su primera cliente, Katia, una joven áspera a quien termina contratando como asistente, pero que parece estar escapando de algo. Sus personalidades chocan de inmediato, poniendo en jaque el destino del negocio en una historia divertida y nostálgica sobre cómo, con tan solo una silenciosa compañía, dos extraños pueden ayudarse a sanar heridas. En el elenco podemos encontrar a Tessa Ía, Mauricio Isaac, Leo Deluglio y Hernan Del Riego.

En Tomatazos, tuvimos la oportunidad de platicar con el talento detrás de esta conmovedora producción, incluidos el director Fernando Barreda Luna y los actores Mauricio Isaac, Tessa Ía y Leo Deluglio, sobre el complejo mundo interno de los personajes, el poderoso componente emocional de esta historia y Tampico como un lugar mágico para hacer cine.

Una historia personal

Para Fernando Barreda Luna, dirigir Café Chairel se sintió tan orgánico el café de buena calidad, combinando todo lo aprendido en sus experiencias previas trabajando en la industria con una historia que pudiera tocar el corazón de todos. Aunque el proceso para llegar a este momento no fue fácil ni corto, el resultado es prueba de que a veces el camino más largo es el mejor.

…la película es un guión que tardó más de 13, 14 años en construirse y que viene de otra historia japonesa, que obviamente es el espíritu de esta película. Desde que conocí la historia me llegó al corazón y sentí que era mi destino hacer esta película. Todo lo que sucedía en mi camino indicaba que tenía que hacer esta historia y se convirtió en un proyecto de vida (…) Y aunque yo he producido otras películas, esta para mí es como la importante, ¿sabes? Es a la que le tengo más cariño y más aprecio, y la quería hacer lejos de las fórmulas, lejos de las tendencias, quería hacerla muy nuestra. Hacer una producción que fuera una propuesta muy honesta, muy sincera en su puesta de escena, en su edición, en su música, en cómo están planteados los personajes.

Sanando las heridas

A Katia, el personaje interpretado por Tessa Ía, la conocemos en un momento muy peculiar de su vida, lidiando con mucho internamente y atravesando por un mar de emociones, algo que la actriz logra transmitir a veces solamente con el poder de una mirada melancólica. Sobre dar vida a este personaje de matices tan complejo, Tessa compartió:

…creo que Katia es una persona muy estoica, tiene muchas murallas altas plantadas, un corazón endurecido, y me reconozco en ella, en otro momento de mi vida, en mi adolescencia. Desde que la leí la entendí muy bien, entonces realmente creo que fue muy gozoso poder vivir con ella, el encontrar cómo suavizar su corazón, vulnerarse y confiar. Creo que la entiendo como chica observadora, callada, que está atravesando cosas que no le cuenta a nadie, pero que finalmente se permite a través de su relación con Alfonso madurar de alguna manera, atravesar estos traumas, este bagaje que trae. Está un poco estancada, un poco perdida, y sin ganas de decir mucho, y creo que es muy importante eso, el poder convivir con una persona sin necesidad de sobreexplicarte, sino poder estar y ser tú y encontrar esa aceptación.

Café Chairel (Foto: Nopal Army Films)

El optimismo como arma

Alfonso, a quien el actor Mauricio Isaac da vida, comunica una dicotomía muy interesante: por un lado estar roto pero sin dejar esa luminosidad tan suya. Sobre lo más interesante de interpretar a un personaje que vive entre la nostalgia y esa búsqueda de una segunda oportunidad, Isaac comentó:

…desde que leí el guión encontré eso que estaba muy bien escrito y muy bien representado. Y hay una parte de mí que se identifica también. Yo puedo ser como Alfonso también. A pesar de que haya de pronto oscuridad en la vida, hay siempre un deseo de estar en la luz. A veces puedo estar muy triste o bajoneado, pero sin embargo no me rehúso a perder el sentido del humor. Y aunque sean chistes malos, igual los voy a decir porque en eso creo. Creo en lo agridulce de la vida, sin ser pesimista, sino todo lo contrario.

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La carta sorpresa de Café Chairel

El actor argentino Leo Deluglio juega un papel clave en esta historia interpretando a Adam, de quien no les podemos revelar mucho más que es un catalizador para los personajes y el conflicto central. Respecto a abordar ese primer acercamiento al tu personaje y su desarrollo ya en el rodaje, Deluglio menciona:

…el primer acercamiento fue desde que me llegó la audición. Leer ese primer dibujo del personaje desde un lugar de mucho juego. Y ya que hablé con Fernando, me di cuenta de que nosotros estábamos destinados a trabajar juntos porque tenemos una sensibilidad que yo la percibo como muy parecida. Entonces, todo lo que yo pensaba que podía pasarle a Adam, Fernando lo avalaba y me decía, sí, es por ahí. Y todo lo que él me proponía a mí hacer, yo en algún punto lo había pensado. Entonces, había una cosa muy conectada, muy intuida correctamente de parte de él conmigo y mía con el personaje, que hace también que la película tenga esta cosa natural. Como que todo estaba ahí, nada más había que coordenarlo un poco, poner las cámaras y filmarlo.

Tampico como epicentro de la magia

La película está profundamente conectada con Tampico, la laguna del Chairel y su identidad local, piezas clave que se unen para darle una autenticidad única al proyecto. Al preguntarle sobre qué tenía ese entorno que era imposible replicar en otro lugar o dentro de un estudio, el director Fernando Barreda Luna reveló:

Yo soy de Tampico, conozco los lugares y, de alguna manera, tengo una conexión con esos espacios desde muy chico, antes de saber que iba a hacer cine, pasaba por esos rincones y me imaginaba historias y, de alguna manera, para que funcionara la historia, tenía que tener estos elementos, estas texturas, estas sensaciones que representan el estado anímico de los personajes (…) por ejemplo, la casa tenía que tener todas las características para que funcionara emocionalmente y para que tuviera esta estética única y esta profundidad que yo quería (…) y creo que al final el resultado es que estamos dando una propuesta con imágenes frescas que no se han visto en la cinematografía tan comúnmente.

Café Chairel (Foto: Nopal Army Films)

Química de laboratorio

Al ser una película donde los protagonistas se acompañan a través de procesos emocionalmente complejos, la química entre ambos es un factor determinando para que el espectador pueda conectar con la historia o no. Afortunadamente, en Café Chairel ambos actores hacen un excelente trabajo haciendo que el público se comprometa con la dinámica entre Katia y Alfonso. Sobre trabajar con Tessa en la construcción de este lazo, Mauricio Isaac declaró:

Fue maravilloso, la verdad. Muy natural. Nos conocimos y conectamos. Y además regresando un poco a Tampico y los tiempos, teníamos tiempo suficiente dentro y fuera del set para estar platicando, compartiendo música o ir por un postre o lo que fuese, y eso pues va haciendo las relaciones más sólidas. Y además, con Tessa realmente es increíble trabajar, es muy fácil en el sentido de que está abierta y conectada y entonces todo fluye. Creo que también eso es un regalo que nos brindó la película. Fue algo mutuo.

Compañía en el silencio

Café Chairel es una película que habla de sanar, de acompañarse y de volver a confiar. Sobre si después de filmarla, hubo algo de la historia o de sus personajes que se les quedó dando vueltas en la vida real, Tessa Ía comentó:

Yo, la verdad, siempre me he quedado con esa idea de poder acompañarse en el silencio sin tener que sobreexplicarte ni justificar quién eres y por qué estás en la tierra. Simplemente poder estar.

Y como complemento a la respuesta de Tessa, Mauricio Isaac añadió:

Sí, yo me quedo con reafirmar esa compañía. Esa forma de entender que el otro está librando también una batalla y que entonces hay que ser más generoso y más comprensivo, ¿no? Porque a veces esta vida vertiginosa nos dice: Ah, este ya me cayó mal porque hizo no sé qué cosa. Cuando en realidad quizá tiene una tristeza inmensa en el corazón y no se atreve a expresarla. Y menos si llega a alguien también con la cortina abajo.

Café Chairel llega a salas mexicanas este 21 de mayo. ¡No te la pierdas!

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