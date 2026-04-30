Britney Spears es acusada formalmente de manejar bajo la influencia de alcohol o drogas

La cantante comparecerá ante la corte el 4 de mayo, mientras su equipo cercano reconoce la gravedad del incidente

Britney Spears vuelve a enfrentar un problema legal, ahora por un cargo menor relacionado con conducir bajo la influencia de alcohol o drogas. La cantante fue acusada formalmente en el condado de Ventura, California, después de un arresto ocurrido el pasado 4 de marzo en Westlake Village, cerca de su casa. El caso llega en un momento especialmente observado de su vida pública, luego del fin de su tutela legal, la publicación de sus memorias ‘The Woman in Me’ y sus intentos por retomar el control de su vida fuera de la estructura que la acompañó durante más de una década.

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¿Qué ocurrió con Britney Spears?

Britney Spears fue detenida el 4 de marzo después de que autoridades recibieran reportes sobre un vehículo que presuntamente se desviaba entre carriles. La cantante fue interceptada en Westlake Village y, tras la detención, fue llevada a un hospital para que se le realizara una extracción de sangre con el fin de analizar posibles sustancias.

Britney Spears (Imagen: Marco Piraccini\Mondadori)

El medio también reportó que, cuando fue trasladada a una cárcel para el proceso correspondiente, la intérprete se mostró emocional y comenzó a llorar. La fiscalía del condado de Ventura presentó ahora un cargo menor por DUI, siglas usadas en E.U. para referirse a conducir bajo los efectos del alcohol o drogas.

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El caso todavía no ha llegado a una resolución. Según la información publicada, su lectura de cargos está programada para el lunes 4 de mayo.

¿Qué acuerdo podría recibir la cantante?

La oficina del fiscal del condado de Ventura ofrecerá a Britney Spears un acuerdo conocido como “conducción imprudente”. Este tipo de resolución permite que una persona acusada se declare culpable de conducción imprudente relacionada con alcohol o drogas, en lugar de continuar con un cargo de DUI en los mismos términos iniciales.

Este recurso suele reservarse para personas sin historial de DUI, con bajo nivel de alcohol en sangre, sin accidentes ni personas lesionadas, y cuando la persona muestra disposición para atender problemas de fondo mediante rehabilitación o algún programa relacionado con alcohol y drogas.

El representante de la cantante, Cade Hudson, habló con TMZ sobre el caso y reconoció la gravedad del incidente sin intentar minimizarlo. “Este fue un incidente lamentable e inexcusable. Britney tomará las medidas necesarias, cumplirá con la ley y esperamos que esto marque el inicio de un cambio muy necesario en su vida. Necesita ayuda y apoyo durante este difícil momento. Sus hijos pasarán tiempo con ella y sus seres queridos están elaborando un plan para garantizar su éxito y bienestar.”

Su declaración apunta a que el entorno cercano de Spears buscará acompañarla durante el proceso, aunque por ahora no se han dado más detalles sobre ese plan.

Britney Spears y una vida pública marcada por problemas legales y exposición mediática

El nuevo cargo se suma a una historia personal y profesional observada durante décadas. Britney Spears se convirtió en una de las figuras más importantes del pop desde finales de los años noventa con éxitos como ‘…Baby One More Time’, ‘Oops!… I Did It Again’ y ‘Toxic’.

Britney Spears (WireImage)

Sin embargo, su vida fuera del escenario también quedó sometida a una presión mediática intensa. TMZ recordó que en 2007 la cantante enfrentó cargos menores por un presunto choque contra un auto estacionado en Los Ángeles. Esos cargos fueron retirados después de que pagó los daños al dueño del vehículo. En otro proceso por manejar sin licencia de California, se declaró juicio nulo luego de que el jurado no logró llegar a un acuerdo.

Tras el fin de su tutela legal en 2021, Spears ha intentado reconstruir su vida personal con mayor independencia. Este nuevo caso no borra esa etapa, pero sí coloca otra vez su bienestar bajo el escrutinio público. Por ahora, el siguiente paso será su comparecencia del 4 de mayo, donde se espera que reciba formalmente la oferta de la fiscalía.

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