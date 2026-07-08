Britney Spears en cine: Todo sobre la biopic de la cantante a cargo del director de ‘Wicked’

Así es, hace tiempo se confirmó que Britney Spears tendrá una película biográfica en Universal Pictures y el proyecto acaba de dar un paso muy importante con la elección de su guionista. La historia de la cantante, atravesada por fama precoz, control mediático, tutela legal y una recuperación que estuvo bajo escrutinio público, llegará al cine bajo la dirección de Jon M. Chu, el cineasta detrás de Wicked.

The Woman in Me será fuente de inspiración para la cinta, el libro donde Spears narró su vida de estrella que pasó buena parte de su adultez bajo vigilancia pública. Todavía no hay actriz anunciada para interpretarla, ni fecha de estreno confirmada, pero el estudio ya empezó a moverse con más claridad y seguridad.

¿Qué detalles se saben sobre la biopic de Britney Spears?

Liz Meriwether, creadora de la serie New Girl, escribirá el guion de la película biográfica de Britney Spears para Universal. El proyecto mantiene a Jon M. Chu como director y a Marc Platt como productor; ambos vienen del fenómeno cinematográfico de Wicked, protagonizado por Cynthia Erivo como Elphaba y Ariana Grande como Glinda.

Universal obtuvo los derechos de The Woman in Me en 2024, después de una competencia brutal por adaptar las memorias de la cantante. En aquel momento, Spears celebró el proyecto en redes y habló de un “proyecto secreto” con Platt, alguien que en el pasado hizo varias de sus películas favoritas.

Britney Spears aparece con una serpiente en los MTV Video Music Awards VMAs de 2001 (Foto: Getty)

The Woman in Me vendió 1.1 millones de copias en Estados Unidos durante su primera semana en 2023. El estudio no ha confirmado si la película cubrirá toda la vida de Spears o si elegirá un periodo específico. Por ahora, el material base permite recorrer su infancia en Luisiana, el ascenso adolescente, la explosión del pop global, la vigilancia sensacionalista, su relación con Justin Timberlake, la maternidad, la tutela y el movimiento Free Britney.

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Las veces que Britney ha estado en cine

El papel más conocido de Britney Spears en cine sigue siendo Crossroads: Amigas para Siempre, estrenada en 2002, donde interpretó a Lucy Wagner, una joven que viaja por carretera con dos amigas de la infancia. La película fue dirigida por Tamra Davis y escrita por Shonda Rhimes, mucho antes de que la guionista se convirtiera en la empresa televisiva multimillonaria que es hoy.

Crossroads reunió a Spears con Zoe Saldaña, Taryn Manning, Anson Mount, Kim Cattrall y Dan Aykroyd. Aunque la crítica fue dura, la cinta funcionó comercialmente, pues costó entre 10 y 12 millones de dólares y recaudó alrededor de 61.7 millones a nivel mundial.

Britney también apareció en la pantalla chica con cameos muy recordados, aunque su carrera actoral nunca fue el centro de su vida artística. Tuvo apariciones en Sabrina, la bruja adolescente, Will & Grace, How I Met Your Mother y Glee, casi siempre interpretando versiones de sí misma o figuras relacionadas a su propia imagen como ídolo pop.

Los récords y polémicas de la princesa del pop

Foto: Getty

El ascenso de Spears fue brutal por velocidad y escala, los millennials más grandes lo recuerdan bien. …”Baby One More Time”, su álbum debut de 1999, quedó certificado con 14 millones de unidades por la RIAA en Estados Unidos, y “Oops!… I Did It Again” alcanzó 10 millones certificados. En poco tiempo pasó a ser una de las figuras pop más vendidas de su generación y mucho antes de cumplir 20 años.

“…Baby One More Time” también se convirtió en uno de los debuts más poderosos de la historia pop. El álbum llegó al número uno del Billboard 200 y el sencillo homónimo encabezó el Hot 100. Spears quedó relacionada para siempre con la imagen de colegiala del video, una fantasía pop visual que fue celebrada y criticada por igual.

Las polémicas se acumularon pronto y una de las más recordadas es su relación con Justin Timberlake, misma que fue convertida en espectáculo moral; su actuación con una pitón en los MTV Video Music Awards de 2001 pasó a la historia del pop; el beso con Madonna y Christina Aguilera en 2003 alimentó titulares durante semanas; y su vida sentimental fue tratada como material de juicio público.

El periodo más oscuro llegó con la tutela legal iniciada en 2008, cuando su padre, Jamie Spears, obtuvo control sobre aspectos personales y financieros de su vida. Esa tutela terminó el 12 de noviembre de 2021, cuando una jueza de Los Ángeles puso fin al arreglo que había controlado su vida y su dinero por casi 14 años. Tras recuperar su libertad legal publicó The Woman in Me y se divorció de Sam Asghari, con quien se había casado en 2022.

La biopic de Britney Spears permanece sin fecha de estreno.

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