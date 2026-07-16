Brenda Rivero presenta denuncia formal contra Alfonso Obregón por presunto abuso sexual

La actriz de doblaje mexicana Brenda Rivero Padrón reveló a Milenio, y en sus redes sociales, que ya presentó una denuncia contra Alfonso Obregón, intérprete conocido por dar voz a Shrek, Kakashi, Bugs Bunny y muchos otros personajes en Latinoamérica. El caso, que primero se difundió en TikTok y otras plataformas, ahora pasó a la Fiscalía de la Ciudad de México.

¿Quién es Brenda Rivero?

Rivero Padrón pertenece a una familia con profundas conexiones al doblaje mexicano. Es hija de Javier Rivero y Carla Padrón, dos actores de voz con trayectoria en la industria, y también ha trabajado en proyectos como Eyeshield 21 y Falco. Brenda explicó en días previos que conocía a Alfonso Obregón por su cercanía con sus padres y era alguien que formaba parte del ambiente profesional y familiar en el que ella creció.

La actriz dijo que tardó años en identificar lo ocurrido como una situación de abuso y manipulación, pero fue la terapia lo que le ayudó a ordenar lo vivido y a nombrar conductas que en su momento no sabía cómo procesar. Rivero también afirmó al medio de comunicación citado que decidió hablar después de conocer los casos de otras personas que vivieron situaciones similares.

Brenda Rivero

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Brenda Rivero presenta denuncia formal contra Alfonso Obregón

La denuncia fue presentada el 13 de julio ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con el acompañamiento de su abogado Gerardo Rincón. El documento acusa a Alfonso Obregón Inclán por los presuntos delitos de violación, abuso sexual y corrupción de menores. El documento, revelado en redes, quedó dirigido a la fiscal Bertha María Alcalde Luján, con sello de recibido y Brenda Leticia Rivero Padrón señalada como víctima.

A través de sus redes, Brenda Rincón publicó el siguiente mensaje junto con una captura de la denuncia:

“Después de mucho tiempo de miedo, vergüenza y silencio, hoy puedo decir que la denuncia correspondiente ya ha sido presentada. No ha sido una decisión fácil. Quienes han pasado por una situación así saben lo difícil que es dar este paso. Sin embargo, decidí hacerlo porque considero que ya no podía seguir callando. A partir de este momento, el asunto seguirá su curso por las vías legales. Cuento con la representación y el acompañamiento del abogado Gerardo Rincón, por lo que cualquier situación relacionada con este caso será atendida a través de los medios correspondientes. Agradezco profundamente el respeto, la comprensión y el apoyo de quienes han estado conmigo durante este proceso.”

Lo que la actriz contó en redes sociales

Antes de acudir formalmente a la Fiscalía, Rivero publicó un video de casi 40 minutos en TikTok, donde narró su versión sobre lo ocurrido con Obregón. Afirmó que los hechos comenzaron en una convención en Cancún, cuando tenía 16 años y él alrededor de 50. Relató que Obregón le decía que era “madura para su edad” y que después le expresó interés romántico. “Todo el tiempo me decía que era muy madura para mi edad, cuando de pronto me dice: ‘Brenda, ya no aguanto más, me gustas mucho’”, contó la actriz en su testimonio.

Alfonso Obregón

La actriz también aseguró que hubo tocamientos que la hicieron sentir incómoda y besos cuando nadie miraba. En su relato, afirmó que Obregón llegó a bromear con decirle a su madre que ya eran novios, situación que ella describió como intimidante para una menor de edad. Compartió además presuntas capturas de un intercambio entre su madre, Carla Padrón, y Obregón. En una de ellas se lee: “Te decías tío de mi hija. Confié en ti, te consideré un amigo. ¿Y cómo respondiste a esa amistad?”.

Alfonso se fue a Colombia

A través de sus redes sociales, el mismo Alfonso Obregón reveló que salió de México rumbo a Colombia por asuntos de trabajo. La publicación de Facebook se realizó tan solo unas horas antes de que Brenda compartiera la suya en Instagram. Cabe mencionar que la Escuela Nacional de Actuación, Locución y Comunicación de México (ENALOC) publicó un comunicado el pasado 9 de julio en el que rompió relaciones con Obregón, quien tampoco volverá en Shrek 5.

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