La disputa por Château Miraval, una propiedad vinícola francesa que adquirieron durante su matrimonio, vino con acusaciones de violencia y demandas millonarias

Los actores Brad Pitt y Angelina Jolie alcanzaron un acuerdo judicial relacionado con Château Miraval, la propiedad francesa que adquirieron cuando todavía eran pareja. La noticia fue confirmada este miércoles por sus representantes, quienes informaron sobre una resolución extrajudicial después de varios años de enfrentamientos legales. El caso había generado mucha atención mediática por las acusaciones personales y los desacuerdos económicos que surgieron después de su separación en 2016.

¿Cómo fue la historia de amor y separación de Brad Pitt y Angelina Jolie?

La relación entre ambos comenzó a gestarse durante la producción de ‘Sr. y Sra. Smith’ en 2005, película de acción en la que interpretaron a un matrimonio de asesinos profesionales. Su romance atrajo la mirada de todo el mundo, especialmente porque Pitt estaba casado con Jennifer Aniston cuando ambos participaron en el proyecto. Con el tiempo, se convirtieron en una de las parejas más conocidas de Hollywood, aunque la sombra del engaño nunca los dejó por completo.

En 2008, los actores adquirieron una participación mayoritaria en Château Miraval, una extensa propiedad ubicada en el sur de Francia. El lugar contaba con viñedos y una residencia que la familia utilizaba durante sus vacaciones. Pitt y Jolie invirtieron decenas de millones de dólares para desarrollar el negocio vinícola, especializado en la producción de vino rosado.

Brad Pitt y Angelina Jolie en ‘Sr. y Sra. Smith’ (Foto: IMDb)

La pareja contrajo matrimonio en agosto de 2014, precisamente en Château Miraval, mediante una ceremonia privada en la que participaron sus seis hijos: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox y Vivienne. Pero la magia no duró para siempre y, apenas dos años después, Jolie solicitó el divorcio. La separación, anunciada en septiembre de 2016, dio inicio a un complicado periodo de procedimientos legales relacionados con sus hijos y sus propiedades.

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Aunque ambos fueron declarados legalmente solteros en 2019, las negociaciones para resolver su divorcio continuaron varios años. Finalmente, alcanzaron un acuerdo de divorcio en diciembre de 2024, después de ocho años de procedimientos; pero aquel documento no resolvió el enfrentamiento por Château Miraval, cuya administración se había convertido en otro motivo de conflicto entre los antiguos esposos.

La disputa empresarial se agravó cuando Jolie decidió vender su participación en la compañía vinícola y Pitt aseguró que habían acordado no transferir sus acciones a terceros sin consentimiento mutuo. La actriz cuestionó esa versión y sostuvo que tenía derecho a realizar la operación. El desacuerdo terminó trasladándose a los tribunales, donde comenzaron a conocerse detalles de los acontecimientos que habían precedido a su separación.

Las acusaciones de Angelina Jolie contra Brad Pitt

En 2022, Pitt demandó a Jolie por vender el 50% de su participación en Château Miraval a Tenute del Mondo, una empresa vinculada con Stoli Group, propiedad del empresario Yuri Shefler. El actor consideró que aquella decisión perjudicaba sus intereses económicos y lo obligaba a trabajar con un socio al que no había autorizado.

Jolie respondió mediante una contrademanda en la que expuso acusaciones de violencia doméstica relacionadas con un vuelo privado ocurrido en septiembre de 2016, cuando la familia viajaba de Francia a Estados Unidos. De acuerdo con su testimonio, difundido por Variety, Pitt tuvo un comportamiento agresivo contra ella y sus hijo; la actriz sostuvo que aquel incidente fue determinante para solicitar el divorcio pocos días después.

Brad Pitt y Angelina Jolie (Foto: Getty)

Los documentos judiciales presentados por Jolie afirmaban que Pitt la sujetó de la cabeza y la empujó contra una pared del avión. También lo acusó de intentar sujetar por el cuello a uno de sus hijos, golpear a otro en el rostro y arrojar cerveza sobre algunos integrantes de la familia. Pitt negó las acusaciones de abuso, mismas que no derivaron en cargos penales.

El FBI y las autoridades de protección infantil investigaron los señalamientos, pero la investigación federal concluyó sin que se presentaran cargos contra Pitt. Los documentos obtenidos posteriormente por Associated Press indicaron que los responsables de evaluar el caso decidieron no continuar con un procedimiento penal.

¿Angelina Jolie y Brad Pitt pusieron fin a años de disputas?

Después de cuatro años de litigio por Château Miraval, Pitt y Jolie confirmaron que alcanzaron un acuerdo extrajudicial, decisión que pone fin a las reclamaciones que ambos mantenían directamente entre sí por la propiedad francesa. Sus representantes compartieron un comunicado conjunto:

“Hemos alcanzado un acuerdo extrajudicial en beneficio de nuestra familia y no haremos más comentarios. Ninguno de los comentarios publicados en los medios y atribuidos a ‘fuentes’ proviene realmente de nosotros ni de nadie cercano a nosotros”.

El acuerdo no representa necesariamente el final de todos los problemas legales relacionados con el viñedo, pues Pitt mantiene un litigio independiente contra Yuri Shefler, empresario de Stoli Group. En junio, una corte de apelaciones de California permitió que continuaran determinadas reclamaciones contra el empresario, pese a las discusiones sobre la jurisdicción del tribunal estadounidense.

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