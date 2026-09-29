Bob Chapek redobla sus ataques contra Disney y Bob Iger: ‘Intentaron eliminarme’

Bob Chapek volvió a cuestionar públicamente la manera en que terminó su carrera en The Walt Disney Company, así como el papel que atribuye a Bob Iger en su salida. En una entrevista con Variety, el exdirector ejecutivo defendió sus decisiones empresariales y explicó por qué decidió escribir su libro de memorios, Behind the Castle Walls.

¿Por qué Disney despidió a Bob Chapek?

Chapek llegó a la dirección ejecutiva en febrero de 2020, poco antes de la pandemia de coronavirus, elegido como sucesor de Iger después de ocupar distintos puestos dentro de Disney. La crisis sanitaria mundial alteró casi inmediatamente las condiciones de su gestión. El cierre de instalaciones y las dificultades para estrenar películas coincidieron con su liderazgo, cuyo antecesor todavía conservaba responsabilidades importantes.

El 20 de noviembre de 2022, Disney anunció el regreso inmediato de Iger como director ejecutivo. Susan Arnold, entonces presidenta del consejo, justificó la decisión al señalar que era la persona adecuada para conducir a la empresa durante una etapa compleja para la industria. El comunicado agradeció el trabajo de Chapek, pero no presentó una explicación detallada de su destitución.

Bob Chapek

La salida ocurrió después de varios episodios muy polémicos, como la disputa contractual con Scarlett Johansson por Black Widow y las críticas a la respuesta de Disney ante la legislación educativa de Florida. También pesaron los resultados financieros, pues enegocio de streaming reportó pérdidas de aproximadamente 1.470 mil millones de dólares en el trimestre presentado pocos días antes del cambio de liderazgo.

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Chapek rechaza que esos problemas expliquen su despido. Aunque en el libro de memorias sostiene que no hizo nada que justificara su salida, ante Variety reconoció que nadie atraviesa una gestión semejante sin equivocarse. Su posición es que los errores no merecían la medida del consejo, además, aseguró que nunca recibió una advertencia concreta sobre conductas que pusieran en peligro su puesto.

Bob Chapek redobla sus comentarios contra Disney y dice que intentaron eliminarlo

El exejecutivo atribuye lo ocurrido al deseo de Iger de recuperar el cargo y esa es su interpretación de los hechos. Al preguntarle por qué creía que su antecesor había buscado debilitarlo, respondió: “Creo que quería regresar”. Los representantes de Iger y Disney declinaron comentar para el reportaje.

La acusación más reciente de Chapek tiene que ver con el lugar que ocupa su trayectoria dentro de la historia corporativa: “Han intentado borrarme”, dijo refieriéndose a la eliminación de reconocimientos y referencias a su gestión. Como ejemplo, mencionó el retiro de un letrero dedicado a él en Castaway Cay, la isla privada de Disney en Bahamas. También sostuvo que una cronología de la compañía fue modificada para retirar su periodo como director ejecutivo.

Bob Iger

Cuando el entrevistador preguntó si responsabilizaba específicamente a Iger, contestó: “Eso supongo”. Chapek expresó una sospecha sobre quién habría impulsado esos cambios, pero no presentó en la entrevista una instrucción de Iger ni otro documento que acreditara su participación en el retiro de los reconocimientos.

Chapek aseguró que no ha mantenido contacto con Iger después de abandonar Disney y también dijo que no planea visitar pronto los parques, aunque esos lugares habían formado parte de su vida familiar, incluidos los cumpleaños de sus hijos. Comentó que todavía siente decepción por el trato recibido y que esa experiencia afecta su relación con espacios a los que antes acudía con entusiasmo:

“Me siento decepcionado. Es decir, vas a Disneyland, vas a Disney World, entras a It’s a Small World y te dejas envolver por la magia de Disney. Y luego pasas por lo que yo he vivido durante los últimos cuatro años y es algo que te deja perplejo. Hay varias maneras de manejar una situación como la mía.”

Variety le preguntó si había considerado emprender acciones legales contra la compañía; Chapek respondió que no y, al explicar el motivo, señaló: “Simplemente no quiero llegar a eso”.

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