Billie Eilish reivindica sus comentarios contra ICE y los multimillonarios: ‘¿Por qué es controvertido hablar cuando alguien está siendo abusado?’

Con 24 años, la cantante se mantiene como una de las más influyentes de su generación

La cantante Billie Eilish defiende su postura frente a temas políticos y sociales que han distinguido sus últimas apariciones públicas. En los últimos meses, la compositora de ‘Bad Guy’ y ‘Feathers’ compartió ante las cámaras y la prensa críticas contra ICE y la élite de los multimillonarios. Ahora vuelve para asegurar que hacer señalamientos sobre los abusos que comenten las personas en el poder no debería ser controvertido.

Lo que Billie Eilish dijo en los Grammy 2026

La ceremonia de los Grammy 2026 se convirtió en uno de los escenarios donde Eilish dejó clara su posición. Además de recibir el premio a la Canción del Año por ‘Wildflower’, también envió un mensaje sobre temas migratorios, tema que la administración de Donald Trump se ha encargado de popularizar desde una perspectiva xenófoba.

Durante el evento, la artista utilizó su discurso para expresar inconformidad con ciertas políticas y para recordar que su voz no está separada de su visión del mundo:

“Por mucho que lo agradezca, sinceramente no siento la necesidad de decir algo más que nadie es ilegal en tierra robada. Solo tenemos que seguir luchando, alzando la voz y protestando, y nuestras voces sí importan… y que se joda ICE.”

Billie Eilish junto a Finneas O’Connell en los Grammy 2026 tras ganar por Wildflower

En internet se viralizaron videos de personas alienadas con el pensamiento MAGA que desaprobaron las palabras de Billie Eilish en los Grammy, como la influencer Emily Austin, quien se grabó junto a su madre en el evento y condenó a todos los presentes que se levantaron y aplaudieron la postura de la cantautora. Otro caso es el de Rob Schneider, quien envió un mensaje a Eilish a través de X:

“¡Tu sauna, tu alberca para nadar y tu cerca de alambre de púas están en TIERRA INDÍGENA ROBADA! Devuelve esa mierda, al menos, a TUS AGENTES DE BIENES RAÍCES de Beverly Hills.”

No te pierdas: Billie Eilish debutará en el cine con ‘The Bell Jar’: ¿De qué trata la adaptación del clásico de Sylvia Plath?

Eilish en los Wall Street Journal Innovator Awards

Meses antes, la cantante ya había hecho visible una postura similar en otro evento público. En los Wall Street Journal Innovator Awards, su discurso se centró en la desigualdad económica. Ante una audiencia donde se encontraban figuras de gran poder adquisitivo como Mark Zuckerberg, creador de Facebook, Eilish señaló la acumulación de riqueza en manos de unos cuantos.

“Estamos en un momento en que el mundo está realmente mal y muy oscuro, y la gente necesita empatía y ayuda más que nunca, especialmente en nuestro país. Los quiero a todos, pero hay algunos aquí que tienen mucho más dinero que yo. Si eres multimillonario, ¿por qué lo eres? Sin ánimo de ofender, pero sí, regala tu dinero.”

Billie Eilish reivindica su postura

Billie Eilish en 2019

En una nueva entrevista con Elle Magazine, Eilish abordó las críticas que ha recibido por sus intervenciones de corte político.

“Me criaron así. Cuando tienes una plataforma tan poderosa que puedes usar para defender a la gente, ¿no lo haces porque no quieres generar polémica? ¿Por qué es polémico intervenir cuando alguien está siendo abusado e intentas detenerlo? Sí, probablemente tendrás que lidiar con algunos problemas, pero eso no significa que no debas hacerlo.”

Checa esto: Billie Eilish y otras celebridades que han sido atacadas por fans en pleno show

El siguiente proyecto de Billie Eilish

Eilish, de 24 años, no descuida su carrera musical. La artista confirmó que ya trabaja en su próximo álbum, el cual se encuentra avanzado, aunque prefirió no ofrecer detalles específicos sobre su contenido. Además, la cantante prepara el estreno de su proyecto en vivo Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D), dirigido por nada más y nada menos que James Cameron, el cual llevará a la pantalla la energía de su gira más reciente.

Se estrena el próximo 8 de mayo.