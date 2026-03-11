Billie Eilish debutará en el cine con ‘The Bell Jar’: ¿De qué trata la adaptación del clásico de Sylvia Plath?

Billie Eilish está por dar un nuevo paso en su carrera artística al involucrarse en un proyecto cinematográfico basado en una de las novelas más conocidas de la literatura del siglo XX. De acuerdo con reportes recientes de la industria, la cantante y compositora está en conversaciones para protagonizar la adaptación de The Bell Jar (“La campana de cristal”), obra escrita por Sylvia Plath. El proyecto será dirigido por la cineasta Sarah Polley y distribuido por Focus Features.

¿De qué trata ‘The Bell Jar’, la novela de Sylvia Plath?

Publicada en 1963, The Bell Jar es la única novela escrita por la poeta estadounidense Sylvia Plath y se considera un texto clave dentro de la literatura moderna. La historia sigue a Esther Greenwood, una joven que llega a Nueva York tras obtener una prestigiosa pasantía en una revista, experiencia que al principio parece abrirle las puertas a un futuro prometedor.

Billie Eilish (Fotografía: Doug Peters/PA Wire)

Sin embargo, conforme avanza el relato, la protagonista comienza a experimentar una profunda crisis personal y emocional que la lleva a cuestionar su identidad, sus expectativas de vida y el papel que la sociedad espera de ella. La novela explora temas como la salud mental, la presión social y el aislamiento, todo narrado desde una perspectiva íntima que muchos lectores han interpretado como parcialmente autobiográfica.

El libro ha mantenido relevancia durante décadas y es considerado un clásico literario, por lo que su adaptación cinematográfica ha sido un proyecto de interés recurrente en Hollywood.

El proyecto cinematográfico y el papel de Billie Eilish

Según la información difundida por medios de la industria, Sarah Polley escribirá el guion y también dirigirá la película. Se trata de su primer largometraje desde que ganó el Oscar al mejor guion adaptado por ‘Ellas hablan’ en 2023.

La producción estará a cargo de Joy Gorman Wettels, conocida por su trabajo en proyectos como ‘Little House on the Prairie’ y ‘13 Reasons Why’. El proyecto se desarrolló inicialmente a través de la compañía Joy Coalition, que reunió a Polley y a Eilish antes de asociarse con Plan B Entertainment y StudioCanal. Posteriormente, Focus Features se sumó para encargarse de la distribución.

El reporte indica que Billie Eilish está en conversaciones para participar en el filme, lo que marcaría su debut en una producción cinematográfica como actriz.

La trayectoria audiovisual de Billie Eilish

Aunque su carrera se ha desarrollado principalmente en la música, Billie Eilish ya ha tenido algunas incursiones en proyectos audiovisuales. Su primera aparición actoral ocurrió en la serie ‘Swarm’, de Prime Video, creada por Donald Glover y Janine Nabers y protagonizada por Dominique Fishback.

Billie Eilish (imagen: Instagram)

En esa producción, la artista interpretó un papel que recibió atención de la crítica y que le valió el premio People’s Choice a la mejor actuación televisiva del año, además de una nominación a los Independent Spirit Awards como mejor actuación de reparto en una nueva serie de ficción.

Además, Eilish trabaja actualmente en otro proyecto audiovisual relacionado con su música: el documental de su gira ‘Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft – The Tour’, el cual codirige junto al cineasta James Cameron, reconocido por dirigir ‘Avatar’ y ‘Titanic’.

Si el acuerdo para ‘The Bell Jar’ se concreta, el proyecto representaría un paso significativo para la cantante dentro del cine y una nueva adaptación de una obra literaria que ha generado interés durante décadas entre lectores y cineastas.

Con información de Variety.

