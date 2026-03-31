‘Backrooms’: El fenómeno viral que llegará al cine con Chiwetel Ejiofor y el director más joven en la historia de A24

Todo comenzó como un video inquietante perdido entre millones en internet, pero ahora está a punto de dar el salto a las salas de cine. Backrooms, ese universo de pasillos interminables y espacios imposibles que creció en YouTube, se prepara para convertirse en una película producida por A24, con un elenco encabezado por Chiwetel Ejiofor y bajo la dirección de un creador que apenas salió de la adolescencia.

El destino del mito Backrooms en la pantalla grande es la confirmación de que las plataformas de video ya no son solo vitrinas para convertirse en semilleros de nuevas voces. Backrooms encontró su lenguaje y una audiencia que transformó un concepto muy extraño, pero atractivo, en un fenómeno de masas.

¿Cómo pasó de fenómeno viral a película de terror?

Backrooms nació en 2022 como una serie de cortos creados por Kane Parsons, conocido en internet como Kane Pixels. Inspirado en una creepypasta y una imagen que circulaba desde años atrás, el proyecto planteó un espacio fuera de la realidad al que se puede acceder por accidente, lleno de pasillos amarillos y mucha soledad… al menos al principio.

Chiwetel Ejiofor en Backrooms

El primer video acumuló más de 73 millones de reproducciones y abrió la puerta a una serie que terminó por expandirse en más de veinte entregas. Cada episodio nos presentó distintos rincones de ese lugar imposible, con una narración fragmentada que seguía a una organización llamada Async, encargada de estudiar las anomalías que habitan en ese laberinto.

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Los videos tenían la estética de una grabación casera y una sensación de desorientación permanente. Ese tono nos enganchó a millones de espectadores, quienes encontramos en Backrooms una experiencia distinta al horror convencional.

Para la buena fortuna de los apasionados de Backrooms, el primer tráiler oficial ya está disponible en todas las redes sociales. La sinopsis apenas revela que la historia arranca cuando aparece una puerta extraña en el sótano de una tienda de muebles. A partir de ahí, la película se adentra en ese complejo espaciotemporal infinito que desafía nuestros sentidos.

Las estrellas de la nueva película de Backrooms

Para su adaptación a la pantalla grande, Backrooms reunió a un elenco de primer nivel. Chiwetel Ejiofor está a la cabeza del reparto, acompañado por Renate Reinsve. El proyecto también cuenta con la participación de Mark Duplass, Finn Bennett, Lukita Maxwell y Avan Jogia. Duplass es bastante cercano al cine independiente, un área que comparte afinidad con la propuesta de A24.

El director más joven de A24

Kane Parsons, además de dirigir la película, también se convierte en el director más joven en la historia de A24. Con apenas 19 años durante la producción, se trata de una figura poco común dentro de Hollywood, donde la experiencia suele permitir el acceso a proyectos de gran escala. Ni siquiera Paul Thomas Anderson, vaya.

Renate Reinsve en Backrooms

Parsons ya había demostrado un gran control sobre su universo en YouTube. Ese dominio llamó la atención de productores y estudios.

La ayuda de James Wan

Detrás del proyecto también aparece una figura brillante del cine de horror contemporáneo: James Wan. Su productora, Atomic Monster, participó en el desarrollo de la película junto a otras compañías como Chernin Entertainment y 21 Laps.

La experiencia de Wan en franquicias como Saw y El Conjuro es un gran apoyo en términos de producción, distribución, renombre y entendimiento del género. La unión de una voz joven como la de Parsons, así como el respaldo experimentado define la identidad del proyecto.

¿Qué son realmente los backrooms?

Dentro de su propio universo, metiéndonos de lleno en el lore de Parsons, los backrooms son un espacio que existe fuera de la realidad. Se trata de un conjunto infinito de habitaciones y niveles que parecen replicar entornos familiares, pero con una distorsión que los vuelve aterradores.

La idea se conecta con lo que en internet se conoce como liminalcore, una estética que explora lugares de transición o espacios vacíos que evocan recuerdos pero también incomodidad. También nos remite al dreamcore, una corriente visual que funde lo onírico con lo perturbador. Ambas explotaron en redes sociales en años recientes.

Backrooms llegará a salas de cine el 29 de mayo.

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