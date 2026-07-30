‘Avatar Aang: The Last Airbender’: Animador revela brutal escena de muerte eliminada de la película

‘Avatar Aang: The Last Airbender’ ya está disponible en Paramount Plus y sigue dando material de conversación entre los fans de la franquicia. La película animada, que funciona como puente entre ‘Avatar: The Last Airbender’ y ‘The Legend of Korra’, incluye una de las secuencias más fuertes del universo de Aang: una batalla en la que Tagah derrota al Team Avatar… Sin embargo, un animador que trabajó en la cinta mostró que esa escena pudo haber sido todavía más brutal en una versión descartada. SPOILERS a continuación.

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¿Qué escena eliminada de ‘Avatar Aang: The Last Airbender’ salió a la luz?

Tom Barkel, animador que trabajó en ‘Avatar Aang: The Last Airbender’, publicó recientemente un animatic no utilizado de la película. Un animatic es una versión preliminar de una escena construida con storyboards animados, utilizada antes de llegar a la animación final.

‘The Legend of Aang: The Last Airbender’ (imagen: IMDb)

El material correspondía a una versión alternativa de la batalla entre Tagah y el Team Avatar durante la secuencia en la que Aang recupera el bastón de Sonam. Según Polygon, Barkel eliminó después la publicación original en X, aunque algunos fans alcanzaron a guardar el video.

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La versión final de la película ya es intensa. En ella, Tagah traiciona a los amigos de Aang, destruye su nave y ataca a Katara. Después, Toph, Zuko y Sokka se unen a la pelea, pero el villano logra imponerse incluso en desventaja. Tagah los golpea con ráfagas concentradas de aire y los deja incapacitados. Más adelante, la historia revela que esos ataques en realidad los mataron, y que Katara tuvo que devolverlos a la vida usando agua con propiedades espirituales mejoradas.

La versión descartada era mucho más explícita

Aunque el resultado narrativo era el mismo, Polygon señala que el animatic descartado mostraba la pelea de una forma más dura. En esa versión, Tagah derrotaba a los amigos de Aang con una violencia mucho más directa, dejando claro en pantalla que los había matado.

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El medio describe que Tagah peleaba con una furia evidente y golpeaba a sus oponentes con tanta fuerza que estos escupían sangre antes de caer con la mirada vacía. La escena también daba más tiempo para que los personajes y el público procesaran cada muerte, lo que hacía que el momento se sintiera más incómodo.

Uno de los puntos más perturbadores, según la descripción de Polygon, era la muerte de Sokka frente a Katara. Esa versión hacía más explícito el horror de la batalla y reforzaba la sensación de que Tagah no solo estaba ganando, sino ejecutando al grupo de forma deliberada.

Polygon también menciona la interpretación de un usuario de X, quien señaló que Tagah parecía atacar a los integrantes del Team Avatar según su nacionalidad. Bajo esa lectura, el villano priorizaba a Toph y Zuko por lo que los maestros tierra y fuego hicieron contra su pueblo.

La escena no podía cambiar el canon de ‘The Legend of Korra’

‘Avatar Aang: The Last Airbender’ (imagen: Paramount)

A pesar de lo brutal del animatic, la muerte de los personajes no podía ser definitiva. ‘Avatar Aang: The Last Airbender’ ocurre antes de ‘The Legend of Korra’, serie donde se sabe que varios integrantes del Team Avatar viven muchos años más o mueren mucho después.

Eso no le quita peso al hallazgo. La versión eliminada muestra que el equipo creativo llegó a considerar una representación más explícita de la violencia de Tagah, antes de optar por una versión final menos gráfica. La película conserva el mismo giro dramático, pero lo presenta con menos crudeza visual.

Para una franquicia que siempre ha trabajado temas duros desde una mirada familiar, la escena descartada revela hasta dónde pudo llegar ‘Avatar Aang: The Last Airbender’ en su intento por mostrar una etapa más madura del mundo de Aang. Al final, la versión estrenada mantiene el impacto emocional sin convertir la batalla en una secuencia tan sangrienta como la que mostró el animatic eliminado.

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