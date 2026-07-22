‘Impresionante’ y ‘épica’: Así califican los críticos a ‘Avatar Aang: The Last Airbender’ antes de su estreno

Algunos críticos consideran que la película fue pensada para disfrutarse en pantalla grande

Después de meses marcados por filtraciones, dudas sobre su lanzamiento y discusiones entre fans por su llegada directa a streaming, ‘Avatar Aang: The Last Airbender’ comienza a cambiar la conversación con una recepción crítica mayormente positiva. La nueva película animada de Avatar Studios debutará en San Diego Comic-Con el viernes 24 de julio y llegará oficialmente a Paramount+ el sábado 25 de julio.

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¿De qué trata ‘Avatar Aang: The Last Airbender’?

La película animada funciona como una nueva aventura de Aang después de los acontecimientos de la serie original ‘Avatar: The Last Airbender’. En esta historia, el último maestro aire descubre la existencia de un poder antiguo que podría salvar a su cultura de la extinción. Con ayuda de sus amigos, emprende una búsqueda global para encontrarlo antes de que caiga en manos equivocadas y amenace la paz que tanto sacrificio les costó construir.

‘The Legend of Aang: The Last Airbender’ (imagen: The Movie Database)

El estreno llega en un momento importante para la franquicia. La película fue señalada previamente por su paso directo a Paramount+, decisión que molestó a parte del fandom, sobre todo porque varios fans esperaban ver el regreso animado de Aang en salas de cine. Sin embargo, las primeras reseñas parecen reforzar la idea de que la película sí fue concebida con ambición cinematográfica, especialmente por la forma en que aprovecha la animación 2D, los fondos 3D y las secuencias de acción.

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¿Qué están diciendo los críticos sobre ‘Avatar Aang: The Last Airbender’?

A grandes rasgos, la crítica está destacando a ‘Avatar Aang: The Last Airbender’ como una película visualmente poderosa, emotiva y hecha pensando en los fans de la serie original. Varios comentarios coinciden en que la animación es su mayor fortaleza, con secuencias de acción rápidas, escenarios amplios y una combinación de 2D y 3D que actualiza el estilo clásico de la franquicia sin alejarse demasiado de su identidad.

También hay una lectura común sobre su escala. Algunos críticos consideran que la película fue pensada para disfrutarse en pantalla grande, no solo en una plataforma de streaming. Esa observación resulta especialmente relevante porque la cinta tendrá una corrida teatral limitada, pese a que su lanzamiento principal será en Paramount+.

Otros medios, como Polygon, Collider y JoBlo, se muestran más cálidos con la película. La describen como una experiencia recomendada para fans de la serie original, una transición entre ‘Avatar: The Last Airbender’ y ‘The Legend of Korra’, e incluso como una posible puerta de entrada a nuevas historias centradas en el Equipo Avatar adulto.

‘The Legend of Aang: The Last Airbender’ (imagen: IMDb)

Citas de los críticos

Alex Zalban, IGN:



“Desde el plano inicial de Avatar Aang hasta la escena final, queda claro que la directora Lauren Montgomery y su equipo crearon esta película para ser vista en la gran pantalla de un cine.”

Katie Doll, CBR:



“Avatar Aang hace un trabajo extraordinario al expandir este mundo con nuevos entornos.”

Wilson Chapman, IndieWire:

“’Avatar: Aang’ es una obra de animación que a menudo deja boquiabierto al espectador, combinando personajes en 2D nítidos y definidos con fondos en 3D perfectamente integrados para recrear el estilo característico de la serie original en una impresionante alta definición.”

Frank Scheck, The Hollywood Reporter:



“La trama y la caracterización de los personajes pasan a un segundo plano frente a las secuencias de acción.”

Sam Nelson, Polygon:



“La película es imprescindible para los fans de la serie original que han estado buscando una forma de pasar más tiempo con sus personajes favoritos.”

Aidan Kelly, Collider:

“El mayor mérito de la película debe atribuirse a la animación.”

Steve Seigh, JoBlo:

“La animación es impresionante, las interpretaciones vocales son dinámicas y llenas de matices, y la banda sonora hace que cada parte de la historia se perciba grandiosa y épica.”

Con estas primeras reacciones, ‘Avatar Aang: The Last Airbender’ llega a su estreno con un respaldo crítico importante. Aunque algunas reseñas cuestionan su ritmo y la profundidad de sus personajes, el consenso inicial apunta a una película visualmente deslumbrante, hecha para reconectar con los fans y abrir una nueva etapa para el universo animado de ‘Avatar’.

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