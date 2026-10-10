Asistente de producción de ‘Gossip Girl’ asegura que Blake Lively ignoraba y se burlaba de los trabajadores

El testimonio surge en medio de la crisis de imagen de Lively por su conflicto legal con Justin Baldoni

Luego de unos años turbulentos de polémicas, Blake Lively enfrenta nuevas acusaciones sobre su comportamiento en sets de grabación, esta vez por parte de un antiguo asistente de producción que trabajó en ‘Gossip Girl’ durante las filmaciones realizadas en París en 2010. En un testimonio publicado por Daily Mail, Ewood, quien entonces tenía 23 años y trabajaba como runner, aseguró que la actriz lo ignoró tras un simple saludo y que después presenció actitudes groseras hacia miembros del equipo.

También te puede interesar: ‘It Ends With Us’: Productora critica la actitud de Blake Lively y detalla acusaciones contra Justin Baldoni

¿Qué dijo el antiguo asistente sobre Blake Lively?

Según el testimonio, Ewood trabajó durante dos días en el set de ‘Gossip Girl’ cuando la serie grababa episodios de su cuarta temporada en París. Su labor principal consistía en llevar botellas de agua a los tráilers de Blake Lively y Leighton Meester, además de apoyar con tareas básicas de producción.

El exrunner aseguró que su primer contacto con Meester fue amable, pero que la experiencia con Lively fue distinta. Dijo que saludó a la actriz y que ella no le respondió ni reconoció su presencia. “Lamentablemente, mi experiencia con Blake no fue buena. Me dio la impresión de ser una bully”, declaró.

Blake Lively en ‘Gossip Girl’ (imagen: IMDb)

También afirmó que la situación se volvió incómoda cuando tenía que acercarse al área del tráiler de Lively. De acuerdo con su relato, la actriz habría tenido un trato difícil con integrantes del equipo y habría hecho comentarios o bromas hacia él de forma pasivo-agresiva. En contraste, describió a Meester como una persona amable con el crew y con los fans que se acercaban durante las grabaciones.

También lee: Ryan Reynolds exigió a Sony que defendiera a Blake Lively durante la polémica de ‘It Ends With Us’, revelan mensajes privados

Las acusaciones resurgen en medio de la crisis de imagen de Lively

El testimonio aparece en un momento especialmente delicado para Blake Lively, cuya imagen pública ha estado bajo escrutinio desde el conflicto legal con Justin Baldoni, su coprotagonista y director en ‘It Ends With Us‘. La actriz acusó a Baldoni de acoso sexual en el set y de impulsar una supuesta campaña para dañar su reputación, señalamientos que él negó.

Baldoni respondió con una contrademanda de US$400 millones contra Lively, Ryan Reynolds y otros involucrados, aunque esa acción legal fue desestimada. Después, ambas partes llegaron a un acuerdo antes de que el caso llegara a juicio, pero varios elementos del pleito continuaron alimentando la conversación pública alrededor de la actriz.

En ese contexto, antiguas entrevistas y clips de Lively volvieron a circular en redes sociales, incluyendo momentos donde fue criticada por su trato en prensa y comentarios relacionados con Meester. El testimonio de Ewood se suma a esa conversación, aunque él mismo insistió en que su experiencia ocurrió mucho antes del conflicto con Baldoni.

Ewood (imagen: Daily Mail)

Ewood asegura que su experiencia no tiene relación con Justin Baldoni

El antiguo asistente afirmó que decidió hablar después de ver el debate público alrededor de Lively, pero subrayó que lo ocurrido en ‘Gossip Girl’ no tiene relación con Justin Baldoni ni con el pleito por ‘It Ends With Us’. “Esto no tiene nada que ver con Justin Baldoni; sucedió en 2010. Mucho antes de Justin Baldoni”, señaló.

También aseguró que no intenta atacar a la actriz, sino relatar lo que vivió durante su breve paso por el set. Según su versión, otros trabajadores habrían tenido experiencias negativas con Lively, aunque no se han pronunciado públicamente por temor.

Las acusaciones no han sido probadas en un proceso legal y corresponden al relato personal de un antiguo miembro del equipo de producción. Aun así, vuelven a poner bajo observación el comportamiento profesional de Lively en un momento en que su imagen pública continúa ligada a una de las disputas más mediáticas recientes de Hollywood.

No te vayas sin leer: ‘Nadie sale limpio’: Justin Baldoni y Blake Lively han dañado su reputación y su futuro profesional, revelan expertos