Alfonso Obregón, voz de Shrek, es acusado de abuso sexual por actriz de doblaje

Hace algunas semanas salió a la luz el hecho de que Alfonso Obregón no volverá como Shrek, el ogro más famoso de todos, en la quinta entrega de la saga animada desarrollada por DreamWorks. Ahora sale a la luz un nuevo video publicado por una actriz de doblaje mexicana, quien acusa al actor de 65 años de presunto abuso sexual, situación que encendió una vez más las alarmas en redes sociales.

Se trata de Brenda Rivero, de 32 años, conocida por su trabajo de doblaje en títulos como Eyshield 21 y Falco; también es hija de las estrellas de la actuación de voz, Carla Padrón y Javier Rivero. Brenda tuvo la oportunidad de crecer en el mundo del doblaje y, de acuerdo con su testimonio, vio muy de cerca todas las prácticas y dinámicas perpetuadas por un gremio que en México existe desde hace varias décadas.

Brenda Rivero acusa a Alfonso Obregón de abuso sexual

Fue a través de su cuenta oficial en TikTok, riveroo_bren_lov, donde Brenda compartió un video de casi 40 minutos en el que habla de su experiencia con Obregón, actor de doblaje con casi 60 años de trayectoria. Declara que Alfonso mantuvo una larga relación de amistad con sus padres y que se acercó a ella cuando tenía solo 16 años y él 50, durante una convención en Cancún:

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“Todo el tiempo me decía que era muy madura para mi edad, cuando de pronto me dice: ‘Brenda, ya no aguanto más, me gustas mucho’. Yo tenía 16 años, estaba por cumplir 17, y él 50. [..] Me llevó con un pretexto de que se iba a cambiar la camisa, coincidió con un estacionamiento donde me roba mi primer beso”.

Brenda asevera que Alfonso Obregón realizó tocamientos a su cuerpo que la hacían sentir muy incómoda y le “robaba” besos cuando nadie estaba mirando. Contó que él “bromeaba” diciendo que le iba a decir a su mamá que ya eran novios, y ella sentía mucho miedo porque pensaba que “la iban a regañar”.

La actriz relató que incluso en una ocasión, también en Cancún, Alfonso fue a buscarla a casa de sus abuelos y trató de persuadirlos para llevársela a otro evento en la ciudad, pero la familia no lo permitió.

Brenda Rivero cuenta que su mamá se enteró de la situación

De acuerdo con Brenda, su madre se enteró de lo que pasó con Alfonso tiempo después y lo confrontó a través de la aplicación Messenger. En su video, Rivero comparte presuntas capturas de pantalla con la conversación entre Carla Padrón y Obregón:

“Nos conocemos de hace 36 años, me viste que estaba embarazada de Brenda. Te decías tío de mi hija. Confié en ti, te consideré un amigo. ¿Y cómo respondiste a esa amistad? No te victimices. Sabes perfectamente que empezaste a enamorar a mi hija, a una menor de edad. Brenda tenía 16 y es más chica que tu propio hijo. Esa conducta tiene nombre y no voy a fingir que no lo sabes.”

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En la captura de Brenda, aparece la supuesta respuesta de Obregón a la madre de la actriz:

“No estoy fingiendo nada. Mi versión es que Bren me fue a buscar y empezó el rollo. Y yo, en mi ego estúpido, deje pasar por alto ciertas cosas como su edad. Pero en cuanto te comunicaste conmigo me di cuenta de mi error y te prometí que no iba a pasar nada.”

Alfonso Obregón no volverá en Shrek 5

En semanas previas se reveló el teaser tráiler oficial de Shrek 5, la esperada secuela de la familia ogro más famosa del mundo. No obstante, trascendió la ausencia de Alfonso Obregón como la voz del protagonista.

Hasta el momento no se han emitido declaraciones oficiales sobre quién será la nueva voz del personaje. Obregón, por su parte, declaró en redes que ya vio el tráiler y que no le afecta haber quedado fuera del proyecto: “No es lo único que hago en la vida”.