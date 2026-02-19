Alfonso Obregón, actor de Shrek, habla sobre la condición para volver al personaje: ‘Quiero cobrar lo justo’

Dicen que una imagen vale más que mil palabras, pero en este caso se trata de una de las voces más aclamadas del doblaje en América Latina. Alfonso Obregón quien desde 2001 es el actor de doblaje principal en la saga Shrek, lanzó una campaña el pasado 9 de febrero en redes sociales. El objetivo de este movimiento es volver a la franquicia, pero bajo condiciones dignas. Hoy, martes 18, Obregón regresó con un nuevo video en el que pide un salario justo por su hipotético trabajo en Shrek 5.

Fue con Shrek, dirigida por Andrew Adamson y Vicky Jenson, que Alfonso consiguió quizá el mayor papel de su carrera como actor de voz. El ogro que vive en el pantano es uno de los personajes más queridos del cine, y DreamWorks le dará una nueva secuela en 2027. La situación coloca en jaque a Obregón, cuya labor en esta franquicia nunca ha sido bien remunerada.

Alfonso Obregón aparece en nuevo video

Desde hace varios meses, Alfonso sostiene que no volverá a interpretar a Shrek en la quinta entrega a menos que la paga sea equilibrada. En el material reciente lo vemos en una cabina de doblaje, grabando un mensaje relacionado con la campaña que protagoniza el día de hoy e incluso menciona al actor Mike Myers, la voz del ogro en en inglés:

Alfonso Obregón ha interpretado a Shrek desde 2001 (Foto: X)

“Quiero que escuchen bien todos. Yo no soy el del problema. La gente no sabe cómo pasan las cosas, cuál es la verdad, solo habla por opinar y dice: ‘¡Ay, ahí está ese horrible burro neurótico!’ Por eso prefiero estar solo. Me juzgan sin conocerme. […] Escúchame, no voy a hacer la película si no la dirijo, si no me dan mi crédito y si no me pagan bien. No quiero cobrar lo mismo que Mike Myers, quiero cobrar lo justo.”

En la segunda parte del video difundido en redes sociales, Alfonso pide la difusión de la campaña a través de un hashtag específico:

“Hola, soy Alfonso. Los invito a que me apoyen utilizando el hashtag #MiOgroFavorito. Nos vemos en mis redes y espero que en el cine.”

Los actores de doblaje en Shrek

El doblaje latinoamericano de las películas de Shrek ocupa un lugar muy especial en los corazones de millones de personas. Además de Alfonso Obregón como el personaje estelar, la lista incluye a talentos como Eugenio Derbez en el papel de Burro, Dulce Guerrero como la princesa Fiona, y Antonio Banderas como el Gato con Botas. Otro grande del doblaje, Humberto Velez, interpretó a Lord Farquaad en la primera cinta.

En el elenco de voces “originales”, además de Myers, encontramos a Eddie Murphy como el Burro, Cameron Diaz como la princesa Fiona y el mismísimo Antonio Banderas como el Gato con Botas.

Obregón comenzó a hacer doblaje en a finales de los años sesenta (Foto: X)

¿Los demás actores de doblaje sí regresarán en Shrek 5?

La versión en habla inglesa ya tiene a sus principales actores confirmados, sin embargo, las cosas son inestables en el terreno latinoamericano. Alfonso Obregón pide ciertas condiciones; de Dulce Guerrero no hay noticias; no sabemos si el Gato con Botas, y por lo tanto Antonio Banderas, regresará en Shrek 5; mientras que Eugenio Derbez también tiene una exigencia muy especial e importante: el librero. Esto fue lo que dijo para el portal Record:

“Si no me dejan adaptar el libreto, no la voy a hacer porque entonces la gente va a decir: ‘Eugenio ya no es el mismo, ya no es tan chistoso’. Los ejecutivos de México están hablando con los americanos para ver si se puede meter mano al libreto. No me han hablado todavía, están en eso.”

Otro detalle confirmado es que Zendaya, estrella de Euphoria y las películas de Dune, se unirá al elenco de Shrek 5 como Felicia, la hija de Shrek y Fiona.

La protesta de Alfonso Obregón pone encima de la mesa el delicado tema sobre el salario y reconocimiento que se le da a los actores de doblaje en América Latina, industria con una larga tradición de infravaloración.

Shrek 5 se estrena el 30 de junio de 2027.