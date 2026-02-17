Muere Kako Zara, actor de doblaje de ‘Hazbin Hotel’ y ‘Avatar: La Leyenda de Korra’, a los 55 años

Karoly Díaz Zará falleció el 17 de febrero de 2026 a causa de una enfermedad

Este 17 de febrero de 2026 se confirmó la muerte de Karoly Díaz Zará, conocido artísticamente como Kako Zara, actor, cantante y locutor chileno que participó en producciones como ‘Hazbin Hotel’ y ‘Avatar: La Leyenda de Korra’; luego de ganar reconocimiento en el mundo del doblaje latinoamericano se fue de este mundo con 55 años.

También te puede interesar: A la grande le puse Cuca: 10 actores de doblaje en español latino que han marcado la historia del cine y la TV

La noticia fue dada a conocer por sus cercanos y por la Orquesta Huambaly, agrupación de tropical jazz de la que formaba parte. En los últimos días, el intérprete permanecía internado en la UTI del Hospital Dr. Luis Tisné, en Peñalolén, debido a complicaciones de salud.

¿De qué murió Karoly Díaz Zará?

De acuerdo con los reportes difundidos este martes, el actor falleció a consecuencia de un síndrome hepatorrenal, una complicación grave que afecta al hígado y a los riñones, generalmente asociada a una falla hepática avanzada que deriva en insuficiencia renal.

Kako Zara (Karoly Díaz) (imagen: Facebook)

La Orquesta Huambaly confirmó el deceso con un mensaje en redes sociales:

“En la madrugada de hoy, nuestro querido @zarakako dio su último respiro. Luchó con valentía hasta el final, pero no alcanzó“.

Posteriormente añadieron:

“Nos embarga un profundo dolor, aunque nos reconforta saber que nuestro querido Kako descansa en paz, abrazado por el amor de sus seres queridos”.

Según la información disponible, Díaz había sido hospitalizado por problemas hepáticos y renales que se agravaron en las jornadas recientes.

También lee: Muere Gloria Rocha, ‘La Madrina’ del doblaje latino de ‘Dragon Ball’ y ‘Sailor Moon’, a los 94 años

Una trayectoria de más de dos décadas en el doblaje

Karoly Díaz inició su carrera en el doblaje en 2004 y trabajó de forma constante hasta 2026. Era reconocido por su voz de barítono ligero y por participar tanto en animación como en series de acción real.

Entre sus personajes más conocidos se encuentran Husk (primera voz) en ‘Hazbin Hotel’ (2024-2025) y Saikhan en ‘Avatar: La Leyenda de Korra’. También dio voz a El Gato con Sombrero en ‘El gato ensombrerado viaja por todos lados’, a Sr. Grouper en ‘Bubble Guppies’ y a Tiburón Papá en ‘Baby Shark, el Gran Show’.

Su filmografía incluyó además redoblajes como ‘El bueno, el malo y el feo’, donde interpretó a Ojos de Ángel, así como participaciones en telenovelas turcas, dramas coreanos, documentales y realities distribuidos en Latinoamérica.

(Imagen: X)

Música, locución y legado en Chile

Más allá de la cabina de grabación, Kako Zara también desarrolló una carrera musical. Formó parte de la Orquesta Huambaly y participó como intérprete en proyectos vinculados a producciones animadas.

A lo largo de 22 años de actividad profesional, colaboró con estudios como Caja de Ruidos Chile, DINT Doblajes Internacionales y Film Dub Factory. Su trabajo abarcó series animadas, películas, miniseries y producciones internacionales adaptadas al español chileno.

Con su fallecimiento, la industria del doblaje en Chile pierde a una de sus voces activas en los últimos años, especialmente en animación reciente con alcance regional.

No te vayas sin leer: ‘Hay que proteger su trabajo y su voz’: Sheinbaum promete defender a actores de doblaje tras marcha contra la inteligencia artificial