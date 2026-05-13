‘Al este del Edén’: De qué trata la nueva serie con Florence Pugh en Netflix

La novela de John Steinbeck es una de las más importantes en la literatura estadounidense

Netflix continúa apostando por adaptaciones literarias de obras mayores y ahora prepara una nueva versión de Al este del Edén, la célebre novela de John Steinbeck que marcó a generaciones y que décadas atrás también ayudó a cimentar el mito cinematográfico de James Dean. La nueva miniserie tendrá como protagonista a Florence Pugh y buscará reinterpretar el libro desde una perspectiva muy distinta a la adaptación clásica de Hollywood.

¿De qué trata Al este del Edén en Netflix?

La historia de Al este del Edén tiene como centro a la familia Trask y explora relaciones de culpa, rivalidad, deseo, abandono y necesidad de afecto en la California de principios del siglo XX. La novela publicada por Steinbeck en 1952 suele ser considerada una relectura del relato bíblico de Caín y Abel, pues a través de distintas generaciones, los personajes cargan heridas psicológicas que se heredan como maldición familiar.

La nueva adaptación de Netflix tomará un camino diferente al de la película protagonizada por James Dean. Esta vez, el foco quedará en Cathy Ames, personaje interpretado por Florence Pugh y uno de los retratos femeninos más inquietantes de Steinbeck.

Póster oficial

Netflix reveló además un primer póster de la serie donde aparece Pugh observando a la distancia mientras una casa arde en llamas; la actriz británica de 30 años también participa como productora ejecutiva.

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Pugh pasó los últimos años construyendo una filmografía llena de personajes memorables y complejos en películas como Midsommar: El terror no espera la noche, Mujercitas, Oppenheimer y Duna: Parte Dos.

La producción de Al Este del Edén contará con siete episodios y llegará a Netflix en otoño de 2026. El rodaje se realizó principalmente en Nueva Zelanda entre octubre de 2024 y marzo de 2025, utilizando locaciones naturales en Auckland, Dunedin y Oamaru.

¿Quiénes actúan?

Florence Pugh lidera un elenco particularmente bueno para televisión. Christopher Abbott interpretará a Adam Trask, esposo de Cathy, mientras Mike Faist dará vida a Charles Trask, uno de los personajes más ásperos de la historia familiar. Joseph Zada aparecerá como Cal Trask, hijo de Cathy y Adam, acompañado por Joe Anders en el papel de Aron Trask. Ambos hermanos ostentan una parte fundamental dentro de la tragedia de la novela.

La serie también contará con Hoon Lee como Lee, personaje de gran inteligencia y sensibilidad filosófica, muy querido por los lectores de Steinbeck. Tracy Letts interpretará a Cyrus Trask, Martha Plimpton será Faye y Ciarán Hinds dará vida a Samuel Hamilton. Garth Davis, director de Lion, se encargó de los primeros cuatro episodios, mientras Laure de Clermont-Tonnerre dirigió los tres restantes.

Zoe Kazan fungirá como showrunner junto a Jeb Stuart.

Al este del Edén (1955)

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La película con James Dean

Aunque la novela es extensa y abarca varias generaciones, la película de 1955 dirigida por Elia Kazan solo adaptó una parte específica de la historia, centrándose principalmente en Cal Trask. Esta producción terminó convertida en uno de los trabajos más recordados de James Dean por esa interpretación vulnerable y de psicología rota que ayudó a construir la imagen rebelde que todavía recordamos incluso muchas décadas después de su muerte.

La película obtuvo varias nominaciones al Oscar y e hizo de Kazan uno de los directores más influyentes de Hollywood durante los cincuenta. Por otro lado, John Steinbeck, quien era fan de James Dean, le dio su aprobación a la adaptación.

Otras adaptaciones de obras literarias en Netflix

Series como Ripley, El problema de los tres cuerpos, Cien años de soledad, Como Agua para Chocolate y Bridgerton demostraron que las plataformas están muy interesadas en el mundo literario y pueden producir adaptaciones de calidad.

Al este del Edén parece tener todo para alcanzar un lugar especial en la plataforma, con la posibilidad de pasar a ser un clásico del nuevo siglo. ¿Lo logrará?