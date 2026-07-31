Agencia de Jared Leto expresa su respaldo al actor pese a nuevas acusaciones de abuso

Un representante de la agencia declaró que su comité asesor de clientes no está revisando las acusaciones contra el intérprete

La agencia de talentos WME confirmó que continúa representando a Jared Leto y que no tiene planes de romper la relación laboral con el actor, a pesar de las recientes acusaciones de conducta sexual criminal presentadas en un documental de la BBC. Un representante de la agencia declaró a Page Six Hollywood que su comité asesor de clientes no está revisando las acusaciones contra el intérprete.

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La decisión contrasta con la postura que WME adoptó en 2017, cuando creó un comité para evaluar a clientes acusados de mala conducta sexual en el contexto del movimiento #MeToo y que llevó a la agencia a desvincularse de talentos como Armie Hammer.

Jared Leto (fotografía: Charlie Gray)

¿Por qué WME no ha tomado medidas contra Jared Leto?

WME estableció en 2017 un comité de aproximadamente 20 empleados para evaluar cómo proceder con clientes acusados de mala conducta sexual. Este grupo evaluó casos y tomó decisiones que resultaron en la salida de figuras como Armie Hammer. Sin embargo, en el caso de Leto, la agencia asegura que el comité no está revisando las acusaciones y que no hay planes de cortar lazos con el actor.

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Un representante de WME declaró a Page Six Hollywood que la agencia sigue representando a Leto y que el comité asesor de clientes no ha evaluado las acusaciones. La decisión se produce días después de que la BBC emitiera el documental ‘Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret’, en el que diez mujeres presentan señalamientos contra el actor.

Cuatro de ellas alegan que Leto las agredió sexualmente o las amenazó con hacerlo cuando eran adolescentes. Los presuntos incidentes ocurrieron entre 2002 y 2016, cuando el intérprete tenía entre 30 y 40 años.

El historial de acusaciones contra el actor y su negativa

No es la primera vez que Leto enfrenta señalamientos públicos. En 2025, nueve mujeres lo acusaron de conducta inapropiada en un artículo de AirMail, algunas de ellas señalando que los hechos ocurrieron cuando eran menores de edad. En aquella ocasión, el actor negó todas las acusaciones.

Ante las nuevas alegaciones del documental de la BBC, Leto emitió un comunicado a través de sus representantes en el que declaró: “Nunca he agredido sexualmente a nadie en toda mi vida. Estas acusaciones son absoluta y categóricamente falsas”. El actor, de 54 años, también negó las acusaciones presentadas en 2025 por nueve mujeres, quienes aseguraron que el vocalista de Thirty Seconds to Mars se comportó de manera inapropiada con ellas.

Armie Hammer no corrió con tanta suerte como Jared Leto y fue despedido y funado (Fotografía: Michael Buckner/Getty Images)

La situación legal del actor y el respaldo de WME

Según información de TMZ, Leto no se encuentra actualmente bajo investigación criminal por parte del Departamento de Policía de Los Ángeles. Además, los fiscales revisaron previamente un caso relacionado con una de las presuntas víctimas, pero decidieron no presentar cargos. Este antecedente legal podría influir en la decisión de WME de mantener su respaldo al actor.

La agencia WME, que ha representado a Leto durante años, mantiene su apoyo al intérprete a pesar de las acusaciones. Hasta el momento, ni la agencia ni el actor han emitido comentarios adicionales sobre el tema. La postura de WME contrasta con la de otras agencias que, en el pasado, han tomado medidas más drásticas ante acusaciones similares contra sus representados.

El documental de la BBC, que incluye el testimonio de diez mujeres, fue emitido el jueves en el Reino Unido y ha generado reacciones encontradas en la industria del entretenimiento.

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