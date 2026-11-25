A más de una década de que ‘Mad Men‘ llegara a su fin, una de las actrices que formaron parte de la aclamada producción de AMC ha revelado los motivos por los que decidió abandonar la serie. Zosia Mamet, también conocida por su participación en ‘Girls‘, denunció que su experiencia trabajando con Matthew Weiner, creador y productor ejecutivo del drama televisivo, fue tan desagradable que decidió renunciar a su personaje después de aparecer en apenas cinco episodios. La actriz aseguró que el comportamiento del cineasta generaba un ambiente de intimidación entre los integrantes del reparto.

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¿Qué dijo Zosia Mamet sobre el creador de ‘Mad Men’?

Durante su reciente participación en el podcast Armchair Expert, conducido por Dax Shepard, Mamet calificó de “absolutamente horrible” su experiencia trabajando con Weiner, aunque aclaró que su relación con el resto de los actores fue bastante positiva.

Zosia Mamet en 2025 (Evan Agostini/Invision/AP – image credit)

La actriz, quien interpretó a Joyce Ramsay durante la cuarta y quinta temporadas de ‘Mad Men‘, recordó que el productor acostumbraba dar pequeños discursos durante las lecturas de guion, en los que advertía a los actores sobre las consecuencias de llevarse los libretos a sus casas.

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“Si veo eso, te voy a encontrar y te voy a dar caza. Te voy a matar. Es broma. En realidad, no.”

De acuerdo con Mamet, Weiner repetía estas advertencias en cada lectura de guion. Lejos de encontrar divertidos sus comentarios, la actriz consideraba que contribuían a generar un ambiente laboral desagradable. Incluso comparó los métodos del productor con los de la Iglesia católica de otras épocas, asegurando que gobernaba mediante el miedo.

Zosia Mamet recuerda el incidente que la llevó a abandonar la serie

Aunque el comportamiento de Weiner ya le resultaba incómodo, hubo un incidente en particular que llevó a la actriz a tomar la decisión de abandonar la producción. Según relató, el productor llegó de mal humor a un ensayo y decidió descargar su frustración contra ella frente a sus compañeros y los miembros del del equipo técnico.

“Se dedicó a resprenderme con dureza de forma sistemática durante unos 45 minutos.”

Tras lo sucedido, Mamet se comunicó con sus representantes para informarles que no podía regresar al set de grabación. La actriz explicó que sus inseguridades en aquel momento de su carrera eran demasiado grandes y que el temor de experimentar nuevamente una situación similar le impediría desempeñar su trabajo.

La actriz ya había hablado de su experiencia sin mencionar a Matthew Weiner

Jon Hamm y Matthew Weiner (imagen: Dan Steinberg / Invision for Google Play)

Esta no es la primera ocasión en que Mamet habla sobre aquel episodio de su carrera. En 2025 publicó Does This Make Me Funny?, una colección de ensayos en la que abordó lo ocurrido, aunque en aquel entonces optó por no revelar la identidad del productor.

Las declaraciones llegan años después de la conclusión de una de las series más premiadas de la televisión estadounidense. Durante sus siete temporadas, ‘Mad Men‘ obtuvo cuatro premios Emmy consecutivos a mejor serie dramática y consolidó a Weiner como uno de los guionistas y productores más reconocidos de su generación.

Sin embargo, el testimonio de Mamet ofrece una perspectiva distinta sobre lo que ocurría detrás de cámaras de la la exitosa producción. Hasta el momento de la publicación del artículo de Variety, los representantes de Weiner no habían respondido a la solicitud de comentarios del medio.

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