Accionistas de Paramount demandan a su CEO, David Ellison, por supuesto acuerdo con Trump para aprobar la fusión con Warner

Los inversionistas sostienen que las acciones de los Ellison habrían generado riesgos para Paramount

La fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery enfrenta una nueva demanda, ahora presentada por accionistas de la compañía contra David Ellison, CEO de Paramount, y su padre, Larry Ellison. De acuerdo con la demanda, los inversionistas acusan a los Ellison de haber pactado supuestos favores con el presidente Donald Trump para facilitar la aprobación regulatoria de la operación.

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¿De qué acusan los accionistas de Paramount a David y Larry Ellison?

La demanda fue presentada el martes ante la Corte de Cancillería de Delaware y sostiene que David Ellison y Larry Ellison habrían llegado a un acuerdo ilegal con Trump para obtener luz verde a la adquisición de Warner Bros. Discovery. Según la queja, los Ellison prometieron realizar cambios profundos en CNN, cadena que formaría parte de la empresa fusionada, en un momento en el que la administración buscaba reformular el panorama mediático.

El CEO de Paramount, David Ellison, en el centro, con Andy Gordon, a la izquierda, y Josh Greenstein, segundo desde la izquierda (imagen: Paramount)

Los inversionistas también señalan una presunta promesa de hasta US$20 millones en publicidad gratuita y un pago de US$16 millones a Trump, realizado a través de un acuerdo previo de la antigua administración del estudio para resolver una demanda que el mandatario había presentado contra CBS.

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La demanda acusa a los Ellison y a otros integrantes del consejo de administración de Paramount de incumplimiento de deber fiduciario. Los accionistas argumentan que las acciones señaladas habrían creado un riesgo financiero y legal considerable para la compañía, más allá del beneficio inmediato de avanzar con la fusión.

“Las acciones de los Ellison no solo perjudican la reputación de los medios de comunicación que poseen actualmente, los cuales están perdiendo espectadores a un ritmo alarmante, sino que también constituyen pasivos latentes que podrían activarse bajo una futura administración”, señala la demanda, citada por The Hollywood Reporter.

La cuarta demanda contra la fusión Paramount-Warner

La acción legal se suma a una serie de demandas que buscan frenar la adquisición de Warner Bros. Discovery por Paramount. Antes de esta queja de accionistas, una coalición de 12 fiscales generales estatales, el Writers Guild of America y suscriptores de Paramount+ ya habían presentado acciones legales contra el estudio para intentar detener la operación.

El acuerdo, valuado en alrededor de US$110 mil millones, ha sido cuestionado desde distintos frentes. Los fiscales estatales han planteado preocupaciones antimonopolio; el sindicato de guionistas sostiene que la fusión podría reducir oportunidades laborales, salarios y condiciones de trabajo; y ahora los inversionistas apuntan a un posible daño interno para Paramount por las implicaciones políticas y legales del supuesto acuerdo.

Según la nueva demanda, Trump habría ayudado a garantizar que Paramount ganara la puja por Warner Bros. Discovery y a eliminar obstáculos regulatorios para la transacción. Los accionistas advierten que el Congreso y futuras administraciones podrían investigar al estudio, lo que generaría exposición legal de largo plazo.

La demanda también apunta a CBS y CNN

El caso no solo se enfoca en la compra de Warner Bros. Discovery, sino también en el futuro editorial de algunos de los activos informativos vinculados a la operación. La demanda afirma que CBS News está perdiendo audiencia y que cambios en la cobertura de la cadena habrían provocado salida de talento.

Los estudios Paramount (Fotografía: Ethan Swope)

“Tras obtener la aprobación regulatoria, los Ellison procedieron a remodelar CBS a imagen y semejanza del presidente, adquirieron propiedades que a él le gustaban e incluso organizaron eventos en su honor”, escribió Mary Thomas, abogada del inversionista, en la demanda.

Los accionistas sostienen que esas decisiones pudieron beneficiar a los Ellison en el corto plazo, pero habrían perjudicado a Paramount y a sus medios. The Hollywood Reporter señala que Paramount no respondió de inmediato a una solicitud de comentario.

La nueva demanda profundiza la presión sobre una fusión que ya había enfrentado investigaciones estatales, cuestionamientos laborales y revisión regulatoria internacional. A diferencia de otros litigios, este frente viene desde dentro del universo de Paramount: accionistas que acusan a su propio liderazgo de haber asumido riesgos legales y reputacionales para sacar adelante la compra de Warner Bros. Discovery.

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