Acuerdo histórico: Sindicato de Directores tiene nuevo contrato con los estudios de cine y televisión

El Sindicato de Directores de Estados Unidos (o Directors Guild of America, su nombre en inglés) ha alcanzado un acuerdo tentativo con la Alianza de Productores de Cine y Televisión en un nuevo contrato de cine y televisión de tres años. Según el comunicado publicado por la comisión negociadora de la DGA (sus siglas en inglés), este acuerdo histórico incluye aumentos salariales, una nueva estructura para pagar los residuos extranjeros y restricciones al uso de la inteligencia artificial.

Jon Avnet, presidente del comité de negociaciones de la DGA, describió el acuerdo como "verdaderamente histórico" y destacó las mejoras significativas para los directores, asistentes de dirección, gerentes de producción de unidad, directores asociados y directores de escena en el gremio. Estas negociaciones lograron avances en áreas como salarios, transferencia de residuos, seguridad, derechos creativos y diversidad. Además, se aseguraron protecciones esenciales para los miembros en temas emergentes como la inteligencia artificial, garantizando que no sean defectuosos por avances tecnológicos.

El acuerdo llega en un momento crucial, ya que el contrato actual de la DGA expira el 30 de junio. Las conversaciones entre el sindicato, que representa a 19.000 directores y sus equipos, y los estudios comenzaron el 10 de mayo. Aunque se esperaban negociaciones difíciles, el acuerdo alcanzado puso fin a las controversias previstas, pero no está claro cómo afectará al enfrentamiento actual con los escritores, quienes han estado en huelga desde el 2 de mayo por problemas relacionados con el pago por streaming y otros temas.

Hasta el momento, la huelga del sindicato de escritores ha paralizado producciones, tanto series como películas se encuentran detenidas. Más de 11 mil guionistas se encuentran paro de labores por sus inquietudes de demandas laborales, así como garantía con respecto a la Inteligencia Artificial. Series como Stranger Things - 98%, La casa del dragón - 91%, Cobra Kai - 85%, entre otras producciones importantes, han sido las primeras en detener grabaciones de sus siguientes temporadas.

Aunque algunos de los términos acordados podrían aplicarse también a los escritores, la Writers Guild of America (WGA) ha dejado en claro que la situación es diferente a la huelga de 2008, cuando la DGA negoció un acuerdo que ayudó a resolver la huelga de escritores de 100 días. El acuerdo propuesto por la DGA no aborda las demandas centrales de la WGA en relación con la contratación mínima de escritores para programas de televisión y la distribución de las controvertidas "mini-salas".

Con las tensiones han sido evidentes en las negociaciones, se esperaba que la DGA, que no buscó una votación de autorización de huelga por parte de sus miembros y tiene una tradición de negociación temprana, no se uniera a los escritores en la huelga. A lo largo de sus 87 años de historia, la DGA solo ha realizado una huelga una vez, en 1987, que resultó solo cinco minutos (o según algunas versiones, 12 minutos).

Entre los puntos destacados del acuerdo propuesto se encuentra un incremento salarial del 5% en el primer año, seguido de un 4% en el segundo año y un 3,5% en el tercero. Además, se lograron mejoras en los valores residuales para reflejar la audiencia internacional y se garantizó una mayor transparencia.

Además de los aspectos salariales y de residuos, los términos del acuerdo incluyen una reducción de la jornada laboral para los subdirectores, avances en seguridad como la prohibición de munición real en los platos, pago por el tiempo de preparación de los directores de largometraje antes de la filmación y la financiación de un nuevo beneficio de licencia parental. Por último, el contrato estipula que la inteligencia artificial no puede reemplazar las funciones realizadas por los miembros de la DGA.

El martes se llevará a cabo una votación del directorio de la DGA para aprobar el acuerdo, que también deberá ser ratificado por los miembros. Si se aprueba, este acuerdo histórico marcará un hito para el gremio y establecerá nuevas pautas para la industria del cine y la televisión en los próximos años.

El Directors Guild of America ha anunciado un acuerdo histórico con los principales estudios en un nuevo contrato de cine y televisión de tres años. Este acuerdo, que incluye mejoras salariales y restricciones al uso de la IA, brinda beneficios significativos para los miembros de la DGA. Aunque el impacto en las negociaciones con los escritores aún es incierto, este acuerdo marca un momento crucial para la industria y establece el rumbo para el futuro de la producción audiovisual.