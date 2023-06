Spider-Man 4: Tom Holland dice que la cinta se pausó en solidaridad con la huelga de guionistas

Tom Holland ha dejado una huella significativa en el mundo de los superhéroes con su versión de Spider-Man en las películas del Universo Cinematográfico de Marvel. Su interpretación juvenil y carismática ha resonado con los espectadores y ha contribuido al éxito de las cintas en las que ha aparecido. Aunque ha habido algunos obstáculos en el camino, los fanáticos están emocionados de ver más de Tom Holland como Spider-Man en el futuro del MCU.

Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92% fue la última entrega en donde vimos a Holland dar vida al Peter Parker y vaya que la cinta dejó a los fanáticos del personaje pidiendo más. Desde su estreno en diciembre de 2021, el público ha estado esperando pacientemente por una actualización sobre el desarrollo de Spider-Man 4 con Holland, entrega en la que veríamos al valiente héroe comenzando su nueva vida sin familia, sin amigos y sin dinero.

De acuerdo con un informe reciente de Comic Book, Spider-Man 4 ya está en camino. La productora Amy Pascal confirmó este miércoles que Marvel Studios y Sony Pictures están trabajando en la cuarta película del querido hombre Araña de Tom Holland, pero que por el momento la cinta ha sido pausada para mantenerse en solidaridad con la huelga de guionistas de Estados Unidos.

Recientemente, Variety (via Comic Book), tuvo la oportunidad de hablar con Tom Holland durante el estreno en Nueva York de su nueva serie de televisión de Apple TV+, The Crowded Room, y durante la conversación, Holland expresó su solidaridad con los guionistas que protestan en contra de la Alianza de Productores de Cine y Televisión mientras negocian mejores salarios de los principales estudios de Hollywood. Acerca de Spider-Man 4, Holland confirmó que el proyecto está en pausa debido a la huelga:

No puedo hablar de eso, pero puedo decir que hemos estado teniendo reuniones. Hemos puesto las reuniones en pausa en solidaridad con los escritores. Ha habido múltiples conversaciones, pero en este punto son etapas muy, muy tempranas.

Holland hizo su debut como Spider-Man en la película Capitán América: Civil War - 90% en 2016, y desde entonces ha protagonizado varias películas más en solitario y en equipo. El enfoque de la interpretación de Tom Holland como Spider-Man se caracteriza por su personalidad amigable y divertida, y su interpretación del personaje ha sido aclamada por la crítica y muy popular entre los fanáticos. Holland ha logrado capturar tanto la inocencia y vulnerabilidad de Peter Parker, el estudiante de secundaria detrás de la máscara, como la valentía y agilidad del superhéroe trepamuros.

Después de Capitán América: Civil War, Holland protagonizó Spider-Man: De Regreso a Casa - 92% en 2017, su primera película en solitario como el superhéroe. La cinta fue un éxito tanto de crítica como de taquilla y Holland recibió elogios por su actuación. Luego, retomó el papel en Spider-Man: Lejos de Casa - 82% en 2019, que fue la secuela directa de Homecoming y exploró más el viaje de Peter Parker como héroe y su conexión con el legado de Iron Man (Robert Downey Jr.).

En 2021, se estrenó Spider-Man: No Way Home, la tercera entrega de la trilogía de Spider-Man protagonizada por Tom Holland. La película fue enormemente anticipada y se convirtió en un éxito masivo de taquilla. En No Way Home, Holland compartió pantalla con otros actores que habían interpretado a Spider-Man en el pasado, como Tobey Maguire y Andrew Garfield, en un evento cinematográfico que logró estremecer a los fanáticos.

